1603 дитини залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА

Евакуація дітей

Наразі у населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 1264 родини з 1603 дітьми.

Про це під часс брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У шести населених пунктах чотирьох територіальних громад, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються 1603 дитини – це 1264 сім’ї",- розповіла посадовиця ОВА.

Вона додала, що найбільше дітей перебувають у Дружківській міській територіальній громаді: 1582 дитини у 1250 сім’ях.

Читайте також: 216 тис. осіб залишаються на підконтрольній українській владі території Донеччини, - ОВА

За словами Рижакової, за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 156 дітей із 119 сімей, найбільше з Дружківської громади - 126 дитини з 95 сімей.

Окрім цього, в Донецькій ОВА повідомили, що в зоні активних бойових дій залишаються 17,9 тис. цивільних, серед яких вісім дітей: одна у Лиманській та семеро у Добропільській громадах.

Загалом з підконтрольної українській владі території Донеччини евакуйовано понад 1 млн 298 тис. осіб цивільного населення, з яких 198 тис. – діти та близько 47 тис. – особи з інвалідністю. За минулий тиждень за межі області евакуювали понад 4 тис. осіб цивільного населення.

Читайте також: Покровськ зруйновано на 70%: у місті залишаються 1200 людей, немає жодної крамниці

діти (5308) евакуація (2419) Донецька область (9615)
