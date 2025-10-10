За 4 місяці евакуйовано майже 108 тис. осіб, з них близько 13 тис. дітей, найбільше - з Донеччини, - Мінрозвитку

З 1 червня 2025 року евакуйовано майже 108 тис. осіб, з них близько 13 тис. дітей та майже 3,7 тис. маломобільних осіб. Найбільше евакуйованих з Донецької області – понад 77 тис. осіб, з них майже 8 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерства розвитку громад і територій України

Примусова евакуація дітей

Координаційний штаб погодив рішення Донецької ОВА про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Краматорської громади.

Також було погоджено рішення Харківської ОВА щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих населених пунктів Купʼянського району.

Транзитні пункти

Наразі на території України функціонує 20 транзитних пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Комплексні послуги надають пункти у Павлограді, Волоському та Лозовій. Київській міській військовій адміністрації доручено відкрити транзитний центр у місті Києві.

У транзитних пунктах надається грошова допомога в розмірі 10 800 грн, продуктові та гігієнічні набори, медична, юридична, психологічна підтримка.

Місця тимчасового проживання евакуйованих

Наразі функціонує 1 095 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 77 тис. місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. ОВА доручено створення додаткових місць для проживання евакуйованих.

З 1 січня по 9 жовтня 2025 року на гарячі лінії 1548 та 1648 надійшло понад 248 тисяч дзвінків. Найбільше звернень стосувалися виплат державної допомоги ВПО (понад 137 тис.) та виплат допомоги на проживання ВПО (понад 21 тис.).

"Наше ключове завдання – сформувати єдиний, злагоджений шлях евакуації від населеного пункту через транзитні пункти до місць тимчасового проживання", – повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

