12 человек отказываются эвакуироваться из Малой Токмачки и Степногорска. Нет правового механизма, чтобы вывезти их, - полиция

В настоящее время продолжается обязательная эвакуация всех жителей из приближенных к фронту населенных пунктов в Запорожской области. В селе Малая Токмачка остаются еще 5 человек, а в поселке Степногорск - 7. Эти люди отказываются выезжать.

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела участковых офицеров управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области Александр Кривенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Люди отказываются от эвакуации

Они отказались и неоднократно. Добраться до них сейчас в принципе невозможно. Проводилась постоянная работа с этими людьми, чтобы они выехали. Полицейский не может силой утащить человека куда-то. Нет такого правового механизма, нам не предоставлено такое право", - рассказал правоохранитель.

Читайте также: Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Сколько человек удалось эвакуировать?

По словам Кривенко, с начала этого года правоохранители эвакуировали 337 человек.

"Было эвакуировано 337 человек, из которых 26 детей, 196 пожилых людей и 12 маломобильных лиц. Постоянно проводим мониторинг, сколько у нас людей в том или ином населенном пункте на подконтрольной части области, которые подвергаются частым обстрелам. Это количество резко сократилось начиная с весны, с началом активных боевых действий", - отметил он.

Также Кривенко добавил, что сейчас в населенных пунктах области, где продолжаются активные боевые действия, остается более девяти тысяч человек.

"Сейчас проживает, по последним данным, это мы 22 числа делали сверку 9476 человек. Это число сокращается. По всей области берем линию боевого столкновения и 20 километров за линией", - резюмировал правоохранитель.

Читайте также: В Донецкой области в зонах принудительной эвакуации остаются более 800 детей, - ОВА

Что предшествовало?