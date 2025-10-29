12 человек отказываются эвакуироваться из Малой Токмачки и Степногорска. Нет правового механизма, чтобы вывезти их, - полиция
В настоящее время продолжается обязательная эвакуация всех жителей из приближенных к фронту населенных пунктов в Запорожской области. В селе Малая Токмачка остаются еще 5 человек, а в поселке Степногорск - 7. Эти люди отказываются выезжать.
Об этом на брифинге сообщил начальник отдела участковых офицеров управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области Александр Кривенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Люди отказываются от эвакуации
Они отказались и неоднократно. Добраться до них сейчас в принципе невозможно. Проводилась постоянная работа с этими людьми, чтобы они выехали. Полицейский не может силой утащить человека куда-то. Нет такого правового механизма, нам не предоставлено такое право", - рассказал правоохранитель.
Сколько человек удалось эвакуировать?
По словам Кривенко, с начала этого года правоохранители эвакуировали 337 человек.
"Было эвакуировано 337 человек, из которых 26 детей, 196 пожилых людей и 12 маломобильных лиц. Постоянно проводим мониторинг, сколько у нас людей в том или ином населенном пункте на подконтрольной части области, которые подвергаются частым обстрелам. Это количество резко сократилось начиная с весны, с началом активных боевых действий", - отметил он.
Также Кривенко добавил, что сейчас в населенных пунктах области, где продолжаются активные боевые действия, остается более девяти тысяч человек.
"Сейчас проживает, по последним данным, это мы 22 числа делали сверку 9476 человек. Это число сокращается. По всей области берем линию боевого столкновения и 20 километров за линией", - резюмировал правоохранитель.
Что предшествовало?
- По данным Сил обороны, оккупанты пытаются проникнуть в Степногорск, однако безуспешно.
- Также отмечалось, что россияне пытаются захватить Степногорск, чтобы контролировать логистические пути и окрестности Запорожья.
Хоча б совість буде чиста, якщо самовільно повернуться, як багато хто
Хіба що у в'язниці, але в'язниць не вистачить, треба нові будувати.
Бо корупційна злодійська влада ніколи не дасть їм житла та роботи.
Та все можно полагодити і налагодити, якщо є дієздатна влада!
Не пиляти міл'ярди на Фламіндічі Рожевій а оплачувати житло. В селах нарприклад, там безпечніше, Для Потужної держави та Потужного бюджету це не проблема: купити дров, харчів та виплатити підьомні на речі першої необхідності.
Цій владі не потрібна Україна та українці.
Держава може викупити, та надавати для такіх осіб.
але на цьому багато грошей не вкрадеш, тому займаються тим де можна по швидкому попіляи бюджет
Для великої ракетної держави In Flamindich we trust це не велика потужність. Тим більше по закону давно ( з 1991) мають бути плани та повноваження на такий випадок
самі звали - самі і дочекаються...
то ми вже все будемо знати за пристрелених...