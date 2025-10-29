РУС
Новости Эвакуация из Запорожья
665 22

12 человек отказываются эвакуироваться из Малой Токмачки и Степногорска. Нет правового механизма, чтобы вывезти их, - полиция

Степногирск после обстрела

В настоящее время продолжается обязательная эвакуация всех жителей из приближенных к фронту населенных пунктов в Запорожской области. В селе Малая Токмачка остаются еще 5 человек, а в поселке Степногорск - 7. Эти люди отказываются выезжать.

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела участковых офицеров управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области Александр Кривенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Люди отказываются от эвакуации

Они отказались и неоднократно. Добраться до них сейчас в принципе невозможно. Проводилась постоянная работа с этими людьми, чтобы они выехали. Полицейский не может силой утащить человека куда-то. Нет такого правового механизма, нам не предоставлено такое право", - рассказал правоохранитель.

Читайте также: Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Сколько человек удалось эвакуировать?

По словам Кривенко, с начала этого года правоохранители эвакуировали 337 человек.

"Было эвакуировано 337 человек, из которых 26 детей, 196 пожилых людей и 12 маломобильных лиц. Постоянно проводим мониторинг, сколько у нас людей в том или ином населенном пункте на подконтрольной части области, которые подвергаются частым обстрелам. Это количество резко сократилось начиная с весны, с началом активных боевых действий", - отметил он.

Также Кривенко добавил, что сейчас в населенных пунктах области, где продолжаются активные боевые действия, остается более девяти тысяч человек.

"Сейчас проживает, по последним данным, это мы 22 числа делали сверку 9476 человек. Это число сокращается. По всей области берем линию боевого столкновения и 20 километров за линией", - резюмировал правоохранитель.

Читайте также: В Донецкой области в зонах принудительной эвакуации остаются более 800 детей, - ОВА

Что предшествовало?

  • По данным Сил обороны, оккупанты пытаются проникнуть в Степногорск, однако безуспешно.
  • Также отмечалось, что россияне пытаются захватить Степногорск, чтобы контролировать логистические пути и окрестности Запорожья.

Автор: 

эвакуация (2204) Запорожская область (3700) Васильевский район (124) Пологовский район (196) Степногорск (45) Малая Токмачка (13)
Подайте в розшук. Придумайте привід для "примусової доставки в суд " чи якусь контору для дачі свідчень.

Хоча б совість буде чиста, якщо самовільно повернуться, як багато хто
показать весь комментарий
29.10.2025 13:31 Ответить
4 рік війни, ВР досі не змогла написати та прийняти закон про примусову евакуацію та розквартирування біженців, дегенерати
показать весь комментарий
29.10.2025 13:34 Ответить
А куда їх поселяти?
Хіба що у в'язниці, але в'язниць не вистачить, треба нові будувати.
Бо корупційна злодійська влада ніколи не дасть їм житла та роботи.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:37 Ответить
Тю
Та все можно полагодити і налагодити, якщо є дієздатна влада!
Не пиляти міл'ярди на Фламіндічі Рожевій а оплачувати житло. В селах нарприклад, там безпечніше, Для Потужної держави та Потужного бюджету це не проблема: купити дров, харчів та виплатити підьомні на речі першої необхідності.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:42 Ответить
Це не про владу зелених зрадників та корупціонерів.
Цій владі не потрібна Україна та українці.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:46 Ответить
Нажаль так 🤮
показать весь комментарий
29.10.2025 13:52 Ответить
У селах є будинки, які продаються мешканцями не задорого.
Держава може викупити, та надавати для такіх осіб.

але на цьому багато грошей не вкрадеш, тому займаються тим де можна по швидкому попіляи бюджет
показать весь комментарий
29.10.2025 13:45 Ответить
Було б чудово! ( але колеги розуміють, що це не з Такою владою). Викуп, ремонт, стартовий капітал на облаштування ( хто втікав від війни зовмім "босий" з валізою на одну людину) , стартовий капітал на початок "городом зацматися" тощо...
Для великої ракетної держави In Flamindich we trust це не велика потужність. Тим більше по закону давно ( з 1991) мають бути плани та повноваження на такий випадок
показать весь комментарий
29.10.2025 13:56 Ответить
Є така річ, як розквартирування, це коли примусово в житло людей підселяють біженців, військовослужбовців тощо.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:47 Ответить
И сколько переселенцев или военнослужащих вы приютили?
показать весь комментарий
29.10.2025 14:00 Ответить
навіть ЗЕгенерати.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:39 Ответить
оставте їх там i забудьте, то не українці - то звонарі і ждуни кацапні.
самі звали - самі і дочекаються...
самі звали - самі і дочекаються...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:39 Ответить
правильно, людей - корисний ресурс, треба залишати русні, це етично, толерантно та культурно!
показать весь комментарий
29.10.2025 13:49 Ответить
їдьте і вивезить їх насильно, вони вам в очі наплюють, щє й **********.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:53 Ответить
хліб, вода он на порозі - чекайте русню далі.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:55 Ответить
голубців не буде...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:56 Ответить
да йух с ними - ооочень сомневаюсь что там остался ценный ресурс для Украины
показать весь комментарий
29.10.2025 13:41 Ответить
Ждунство лікується ударами арти і дронів з обох боків під час боїв за населений пункт. Не переймайтеся.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:41 Ответить
Не лікуюється!!! Між Кринками і Олешками ( ті що напроти Херсону , лівий берег) немало сел, хутірців і люди досі там існують
показать весь комментарий
29.10.2025 13:43 Ответить
За ці пункти немає бойових дій, бо вони уже більше 3.5 років є окупованими. Не плутайте туризм з еміграцією.
показать весь комментарий
29.10.2025 13:50 Ответить
Там "дорога смерті", так місцеві називають. Кожен раз як їдуть за пенсією , можуть потрапити під дрона або обстріл. Тому ненавидять обідві сторони. ( Можливо всі орки їздять на цивільних авто, давно не перевіряв той факт )
показать весь комментарий
29.10.2025 14:00 Ответить
і якщо буде новина, що в Малої Токмачки кацапня пристрелила мирних ждунів?
то ми вже все будемо знати за пристрелених...
показать весь комментарий
29.10.2025 13:50 Ответить
 
 