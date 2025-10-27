Оккупанты пытаются проникнуть в Степногорск, однако безуспешно, - Силы обороны юга

Российские войска проводят инфильтрационные действия со стороны Степного и Каменского, пытаясь закрепиться в подвалах многоэтажек в Степногорске, но Силы обороны отбивают атаки.

Об этом заявил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Волошин сообщил, что оккупанты постоянно пытаются проникнуть в Степногорск - в частности со стороны Степного и Каменского - чтобы занять подвалы многоэтажек и оттуда удерживать позиции. По его словам, враг проводит как штурмовые действия, так и инфильтрацию небольшими группами.

Во время попыток инфильтрации происходят стрелковые бои: подразделения ВСУ осуществляют поисково-ударные действия для выявления и уничтожения диверсионных групп. "Успеха с такой тактикой в Степногорске враг не имеет", - подчеркнул Волошин.

Штурмы РФ на юге

За минувшие сутки, по его данным, противник девять раз штурмовал позиции на южном направлении. Дважды пытался продвинуться возле Антоновского автомобильного моста, еще дважды - на Гуляйпольском направлении в районе Малиновки. Возле Орехова, вблизи Новоандреевки, враг даже применил массовый мотоциклетный штурм из шести мотоциклов. Бой длился более полутора часов.

Волошин добавил, что на прошлой неделе Силы обороны не потеряли ни одного километра позиций. Враг не достиг значительного продвижения вглубь населенных пунктов, несмотря на массированные механизированные атаки с бронетехникой и танками. Однако агрессор локально разрушает позиции ВСУ ударами авиационных бомб и артиллерией, из-за чего украинским подразделениям иногда приходится отходить на фланг и занимать новые рубежи.

