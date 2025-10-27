Окупанти намагаються інфільтруватися в Степногірськ, проте безуспішно, - Сили оборони півдня

Російські війська проводять інфільтраційні дії з боку Степового та Кам’янського, намагаючись закріпитися в підвалах багатоповерхівок у Степногірську, але Сили оборони відбивають атаки.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Волошин повідомив, що окупанти постійно намагаються проникнути в Степногірськ - зокрема з боку Степового та Кам’янського - щоб зайняти підвали багатоповерхівок і звідти утримувати позиції. За його словами, ворог проводить як штурмові дії, так і інфільтрацію невеликими групами.

Під час спроб інфільтрації відбуваються стрілецькі бої: підрозділи ЗСУ здійснюють пошуково-ударні дії для виявлення та знищення диверсійних груп. "Успіху з такою тактикою у Степногірську ворог не має", - наголосив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні восени зафіксовано зростання штурмових дій окупантів - усі спроби прориву безуспішні, - Сили оборони

Штурми РФ на півдні

За минулу добу, за його даними, противник дев’ять разів штурмував позиції на південному напрямку. Двічі намагався просунутися біля Антонівського автомобільного мосту, ще двічі - на Гуляйпільському напрямку в районі Малинівки. Біля Оріхова, поблизу Новоандріївки, ворог навіть застосував масовий мотоциклетний штурм із шести мотоциклів. Бій тривав понад півтори години.

Волошин додав, що минулого тижня Сили оборони не втратили жодного кілометра позицій. Ворог не досяг значного просування вглиб населених пунктів, попри масовані механізовані атаки з бронетехнікою та танками. Однак агресор локально руйнує позиції ЗСУ ударами авіаційних бомб та артилерією, через що українським підрозділам іноді доводиться відходити на фланг і займати нові рубежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 120 зіткнень відбулося на передовій. Найбільше - на Покровському, Слов’янському та Олександрівському напрямках. МАПИ