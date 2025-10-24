На півдні восени зафіксовано зростання штурмових дій окупантів - усі спроби прориву безуспішні, - Сили оборони

Восени активність російських окупаційних військ на південному напрямку, зокрема на Оріхівському відтинку фронту, дещо зросла, проте всі спроби прориву української оборони були безуспішними.

"Якщо говорити, коли було більше атак, то восени активність ворога дещо зросла", - зазначив Волошин.

За його словами, окупанти нещодавно намагалися провести масований штурм із залученням підрозділів чисельністю до взводу. Українська розвідка вчасно виявила підготовку атаки, і Сили оборони завдали удари по техніці ворога ще на вихідних позиціях.

"Жодного успіху ворог не мав, а лише зазнав втрат, причому доволі суттєвих - це близько 150 людей особового складу і близько 30 одиниць техніки. Це були втрати лише за одну атаку", - наголосив Волошин.

