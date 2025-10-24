На юге осенью зафиксирован рост штурмовых действий оккупантов - все попытки прорыва безуспешны, - Силы обороны

Осенью активность российских оккупационных войск на южном направлении, в частности на Ореховском отрезке фронта, несколько возросла, однако все попытки прорыва украинской обороны были безуспешными.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить, когда было больше атак, то осенью активность врага несколько возросла", - отметил Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 120 столкновений произошло на передовой. Больше всего - на Покровском, Славянском и Александровском направлениях. КАРТЫ

По его словам, оккупанты недавно пытались провести массированный штурм с привлечением подразделений численностью до взвода. Украинская разведка вовремя обнаружила подготовку атаки, и Силы обороны нанесли удары по технике врага еще на исходных позициях.

"Никакого успеха враг не имел, а только понес потери, причем довольно существенные - это около 150 человек личного состава и около 30 единиц техники. Это были потери только за одну атаку", - подчеркнул Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ