На юге осенью зафиксирован рост штурмовых действий оккупантов - все попытки прорыва безуспешны, - Силы обороны
Осенью активность российских оккупационных войск на южном направлении, в частности на Ореховском отрезке фронта, несколько возросла, однако все попытки прорыва украинской обороны были безуспешными.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить, когда было больше атак, то осенью активность врага несколько возросла", - отметил Волошин.
По его словам, оккупанты недавно пытались провести массированный штурм с привлечением подразделений численностью до взвода. Украинская разведка вовремя обнаружила подготовку атаки, и Силы обороны нанесли удары по технике врага еще на исходных позициях.
"Никакого успеха враг не имел, а только понес потери, причем довольно существенные - это около 150 человек личного состава и около 30 единиц техники. Это были потери только за одну атаку", - подчеркнул Волошин.
