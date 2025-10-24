120 столкновелений произошло на передовой. Больше всего - на Покровском, Славянском и Александровском направлениях. КАРТЫ
В течение 23 октября произошло 120 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григорьевка Запорожской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надия, Новоселовка, Заречное и Шандриголово.
На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Сиверска и Выемки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русина Яра, Катериновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Новопавловка и Дачное.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филия, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.
На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
