Боевіе действия на Запорожье
Ситуация в районе Малой Токмачки: наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село, - DeepState

Ситуация в районе Малой Токмачки

Вдоль населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области фиксируется появление "серой зоны", враг пытается с помощью пехоты пробраться в населенный пункт.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнем обновлении можно наблюдать появление серой зоны вдоль населенного пункта Малая Токмачка, на которую враг в прошлом месяце осуществил довольно массивный накат, используя большое количество техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фиксация противника осуществлялась непосредственно в селе, в частности, в виде пехоты.

"Однако ее сразу же начали зачищать и ликвидировать бойцы Сил обороны. В тот момент важно было понять, сможет ли закрепиться враг и после отчаянных попыток штурмов продолжать попытки давления. И за последнее время были зафиксированы попытки врага с помощью пехоты пробираться в населенный пункт, прятаться на окраинах в руинах, домах и т.д. Но пока их удается уничтожать", - рассказали аналитики DeepState.

Эвакуация из Малой Токмачки

Ранее сообщалось, что в Запорожской области из приближенных к фронту населенных пунктов в настоящее время продолжается обязательная эвакуация всех жителей. В частности, в селе Малая Токмачка остаются еще 5 человек, которые отказываются выезжать.

Запорожская область (3724) боевые действия (5088) Пологовский район (206) Малая Токмачка (14) DeepState (330)
"Однак її одразу взялися зачищати та ліквідовувати бійці Сил Оборони."

Про Покровськ та інші втрачені населені пункти теж так писали.
04.11.2025 20:12 Ответить
Таке враження, що оце ,,від совєцького ,,інформбюро" присутнє одразу на всіх ділянках фронта!!! Коли вже прикриють їм ,,хліборізку"?! Попереду усіх стрибають!!
04.11.2025 20:36 Ответить
"пробратися за допомогою піхоти" - це як? А власне пробираєцця кіннота?
04.11.2025 20:56 Ответить
 
 