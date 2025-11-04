Ситуация в районе Малой Токмачки: наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село, - DeepState
Вдоль населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области фиксируется появление "серой зоны", враг пытается с помощью пехоты пробраться в населенный пункт.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"В последнем обновлении можно наблюдать появление серой зоны вдоль населенного пункта Малая Токмачка, на которую враг в прошлом месяце осуществил довольно массивный накат, используя большое количество техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фиксация противника осуществлялась непосредственно в селе, в частности, в виде пехоты.
"Однако ее сразу же начали зачищать и ликвидировать бойцы Сил обороны. В тот момент важно было понять, сможет ли закрепиться враг и после отчаянных попыток штурмов продолжать попытки давления. И за последнее время были зафиксированы попытки врага с помощью пехоты пробираться в населенный пункт, прятаться на окраинах в руинах, домах и т.д. Но пока их удается уничтожать", - рассказали аналитики DeepState.
Эвакуация из Малой Токмачки
Ранее сообщалось, что в Запорожской области из приближенных к фронту населенных пунктов в настоящее время продолжается обязательная эвакуация всех жителей. В частности, в селе Малая Токмачка остаются еще 5 человек, которые отказываются выезжать.
Про Покровськ та інші втрачені населені пункти теж так писали.