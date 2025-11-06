Росіяни окупували Павлівку на Запоріжжі. Є просування в Донецькій області, - DeepState

Російські окупанти мають просування на Донеччині та у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Окупація

Російські загарбники окупували Павлівку.

Просування РФ

Ворог просунувся біля Балагану, Удачного, Ступочків, а також у Плавнях, Приморському та Успенівці.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відкинули противника поблизу Шахового. Окупанти просунулися у трьох областях.