Оккупанты пытаются проникнуть на северные окраины Покровска, но безуспешно. Логистика украинских подразделений затруднена, - ГВ "Схід"

В Покровске Силы обороны продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід" по состоянию на 18:00 субботы, 8 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Сколько вражеских атак отразили защитники?

Отмечается, что с начала суток подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" отразили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отразили 52 атаки.

Какова ситуация в Покровске?

Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БПЛА", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Мирнограде?

Оккупанты также пытаются атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

Читайте также: Благодаря нашим ВСД держится Покровское направление, - Зеленский

Что предшествовало

Накануне начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Читайте также: Продолжается инфильтрация врага в Покровск, Мирноград находится под угрозой оперативного окружения, - DeepState