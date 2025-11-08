Оккупанты пытаются проникнуть на северные окраины Покровска, но безуспешно. Логистика украинских подразделений затруднена, - ГВ "Схід"
В Покровске Силы обороны продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.
Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід" по состоянию на 18:00 субботы, 8 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
Сколько вражеских атак отразили защитники?
Отмечается, что с начала суток подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" отразили 80 российских штурмов.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отразили 52 атаки.
Какова ситуация в Покровске?
Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.
"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БПЛА", - говорится в сообщении.
Какова ситуация в Мирнограде?
Оккупанты также пытаются атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.
Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.
Что предшествовало
- Накануне начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. По его словам, российские силы продолжают попытки захватить Покровск и создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.
