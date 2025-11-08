РУС
Оккупанты пытаются проникнуть на северные окраины Покровска, но безуспешно. Логистика украинских подразделений затруднена, - ГВ "Схід"

Оккупанты рвутся на северные окраины: УВ "Восток" сообщило об осложненной логистике

В Покровске Силы обороны продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід" по состоянию на 18:00 субботы, 8 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Сколько вражеских атак отразили защитники?

Отмечается, что с начала суток подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" отразили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отразили 52 атаки.

Какова ситуация в Покровске?

Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БПЛА", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Мирнограде?

Оккупанты также пытаются атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

Читайте также: Благодаря нашим ВСД держится Покровское направление, - Зеленский

Что предшествовало

Читайте также: Продолжается инфильтрация врага в Покровск, Мирноград находится под угрозой оперативного окружения, - DeepState

Донецкая область (11257) боевые действия (5108) Покровск (924) Мирноград (128) Покровский район (1238)
+2
"безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста"?

08.11.2025 19:53
+1
А що не так?

08.11.2025 20:01
+1
Хто ускладнив логістику, якщо ворог лише інфільтрується.

08.11.2025 20:26
"безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста"?

08.11.2025 19:53
А що не так?

08.11.2025 20:01

08.11.2025 21:26
Хто ускладнив логістику, якщо ворог лише інфільтрується.

08.11.2025 20:26
Кажуть рубікон проблема.Іщо робиться?

08.11.2025 20:40
мда кацапи що не розуміете -- отож бо воно вас там хорошо інфільтрують

08.11.2025 20:51
Виводьте людей . Вони не ресурс , не обновляться. Тяжко дивитися як гинуть бійці у розміні.

08.11.2025 21:09
Hel60
@Elena604
·
10 год
читаю: де ті під*ри що клали бруківку у Покровську пів року тому.... а я питаю: а де ті пі*ори що клали дороги перед війною? все там же... при владі і крадуть далі

08.11.2025 21:16
 
 