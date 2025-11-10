Оперативного оточення Мирнограда військами РФ немає, - Генштаб ЗСУ

Наразі оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Ситуація залишається складною та динамічною.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ситуація у Мирнограді

За його словами, українські захисники тримають позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

Логістика до міста ускладнена, проте, сказав Ковальов, здійснюється.

Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.

Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ.

Покровськ

У місті триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. Там продовжують пошуково-ударні дії, знищують позиції росіян у міській забудові.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.