Оперативного оточення Мирнограда військами РФ немає, - Генштаб ЗСУ
Наразі оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Ситуація залишається складною та динамічною.
Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ситуація у Мирнограді
За його словами, українські захисники тримають позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.
Логістика до міста ускладнена, проте, сказав Ковальов, здійснюється.
Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.
Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ.
Покровськ
У місті триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. Там продовжують пошуково-ударні дії, знищують позиції росіян у міській забудові.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
ну давайте дочекаємось повного
Ребята, только что мне позвонил Андрей Джеджула и рассказал, что с нашими земляками , с батальоном Кривбасс происходит, пацаны там в окружении и под обстрелом , ни помощи, ни техники , поддержки-ноль, люди гибнут постоянно, каждую минуту , а нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень, мол снова мы что-то освободили и снова никто не погиб!!!! Нас держат за лохов и что обидно, держат нас Лохи! Предатели и деребанщики , но сейчас ни о ничтожествах, а о героях: прошу, пожалуйста не бросайте тех , кто нас защищает и вас выбирал, кто любит страну бесплатно, пока вы на ней зарабатываете, кто искренне верит в мир в Украине и в свой народ, защитите ребят, дайте поддержку, бляха!!!!! Не забирайте у матерей смысл жизни, да просто - ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! помогите или будьте прокляты.