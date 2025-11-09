Ситуація під Покровськом контрольована, інтенсивність атак ворога знизилася, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті в районі Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі tsn.ua. За його словами, наступ російських військ на Покровськ сповільнився.

"Інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру: 30 тисяч росіян", – додав Сирський.

Укріплення та контрольовані ділянки

За словами Сирського, Покровськ – це суцільний укріплений район.

Хоча є кілька місць, де противник зміг пробитися через інженерні загородження, українське командування знає про ці ділянки й тримає ситуацію під контролем.

"Звичайно, є і план "Б", і план "В" – для всіх варіантів розвитку подій", – поділився головком.

Також Сирський додав, що логістичні шляхи відновлені, сили та засоби перебувають у готовності, тому підстав для паніки немає.

Сам він каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом.

Бої на Покровському напрямку

Від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

