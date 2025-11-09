Ситуація під Покровськом контрольована, інтенсивність атак ворога знизилася, - Сирський

Сирський: про ситуацію у Покровську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті в районі Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі tsn.ua. За його словами, наступ російських військ на Покровськ сповільнився.

"Інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру: 30 тисяч росіян", – додав Сирський.

Укріплення та контрольовані ділянки

За словами Сирського, Покровськ – це суцільний укріплений район.

Хоча є кілька місць, де противник зміг пробитися через інженерні загородження, українське командування знає про ці ділянки й тримає ситуацію під контролем.

"Звичайно, є і план "Б", і план "В" – для всіх варіантів розвитку подій", – поділився головком.

Також Сирський додав, що логістичні шляхи відновлені, сили та засоби перебувають у готовності, тому підстав для паніки немає.

Сам він каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом.

Бої на Покровському напрямку

Від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

Так саме було з Бахмутом, так саме було з Авдіївкою. Так само...
Херсону постійно насипають, правий берег Дніпра від Н.Воронцовки до Берислава, і далі до Херсону страждають...
Пи_дуни чортів.
09.11.2025 22:53
Цікаве формулювання. Напевне народ має бути у захваті. Кацапи наступають під повним контролем. Залишилось взнати під чиїм. Зеленскій тільки перемогу заявляє під своїм контролем. А протрах ні. Він в цей час зайнятий більш цікавими речами.
09.11.2025 23:09
Генетический алкаш, истеричка, психопат.
09.11.2025 23:01
Ким контрольована?
09.11.2025 22:32
Ці очі не можуть брехати.
09.11.2025 22:35
09.11.2025 23:01
Щось розкрякався сьогодні..походу, будуть бомбити...
09.11.2025 22:44
09.11.2025 22:53
09.11.2025 23:09
Ця влада тупо здає Україну
09.11.2025 23:14
Інтенсивність !! стій раз два !! 🎼
09.11.2025 23:39
Це доповідь для Зелі.
Завтра той забаціає відосик "Як доповідає Головком - все контрольовано"

Щоправда, чи всі зможуть його подивитися... якщо буде електроенергія...
09.11.2025 23:51
Може и снизилась. Кацапы держат контроль дронами над выходом из Покровска и Мирнограда, украинцы там снабжаются только дронами, без ротации и эвакуации раненых, пусть теряют далее боездатнисть, зачем далее своих орков терять, можно в другое место перебросить
10.11.2025 00:34
Чи не може означати зменшення інтенсивності атак, завершенням оточення?
10.11.2025 00:43
Наступає і захоплює під повним контролем мирського та зеленої опи, може там є секретні переписки з герасимом? Я думаю що є навіть і таке
10.11.2025 01:37
КОМАНДУВАЧ ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗСУ ВІДЗВІТУВАВ ПРО УСПІХИ НА СХОДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, А ЗА ПАРУ ГОДИН ВИЯВИЛОСЯ, ЩО СИТУАЦІЯ КАРДИНАЛЬНО ІНША. ДТ 09.11.25

Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько офіційно повідомив, що штурмові підрозділи Збройних сил України https://zn.ua/ukr/war/ukrajinski-vijskovi-prosunulisja-do-700-metriv-v-odnij-iz-oblastej-.html змогли зачистити населені пункти Солодке та Рівнопілля Запорізької області. Відповідний звіт військовий розмістив у https://www.facebook.com/reel/1325650935387210 Facebook.

«Ідуть бої в населених пунктах Полтавка й Успенівка. Противник з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків противник був зупинений», - заявив Манько.
Проте вже за пару годин вийшов звіт аналітиків DeepState, які не тільки не побачили зупинки ворога у Солодкому, а https://zn.ua/ukr/war/vijska-rf-okupuvali-uspenivku-ta-prosunulisja-bilja-chotirokh-sil-deepstate.html зафіксували його просування. Також загарбники на цій ділянці фронту просунулися біля сіл Охотниче та Злагода.
Нагадаємо, що це вже не вперше, коли звіти командування високого рівня https://zn.ua/ukr/war/rosijani-okupuvali-dva-sela-u-zaporizkij-oblasti-deepstate-chomu-pro-tse-movchat-komandiri-zsu-deepstate.html не мають нічого спільного з фактичною реальністю. Раніше аналітики DeepState зафіксували, що на сході Запорізької області росіяни захопили села Успенівку та Павлівку, а також заблокували підрозділи ЗСУ в Новомиколаївці. При цьому експерти зауважили, що ще два дні тому Сили Оборони Півдня заявляли про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою: "Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км, є відкритим питанням".
10.11.2025 02:22
Прес-аташе не вимикається.
Пиз#уни при владі; пиз#уни на фронті...
10.11.2025 04:59
Для деокупації України вочевидь необхідно готувати спеціальні війська. Вони мають професійно і ретельно зачищати вже звільнену територію. Відловлювати і розшукувати колаборантів, агентів і все прокацаплене падло концентрувати в фільтраційних таборах з метою депортації на *********. Зрозуміло що коли кацапи посунуть з України вони залишать по собі заміновані руїни і багато диверсантів, схронів і закладок зброї для "руzкє партізанен". Таких потрібно виявляти і винищувати. Це більше поліцейські, тобто слідчі, функції які зараз ніхто поки не виконує, але до цього вже потрібно готуватися.
10.11.2025 05:59
 
 