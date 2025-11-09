Ситуація під Покровськом контрольована, інтенсивність атак ворога знизилася, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті в районі Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі tsn.ua. За його словами, наступ російських військ на Покровськ сповільнився.
"Інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру: 30 тисяч росіян", – додав Сирський.
Укріплення та контрольовані ділянки
За словами Сирського, Покровськ – це суцільний укріплений район.
Хоча є кілька місць, де противник зміг пробитися через інженерні загородження, українське командування знає про ці ділянки й тримає ситуацію під контролем.
"Звичайно, є і план "Б", і план "В" – для всіх варіантів розвитку подій", – поділився головком.
Також Сирський додав, що логістичні шляхи відновлені, сили та засоби перебувають у готовності, тому підстав для паніки немає.
Сам він каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом.
Бої на Покровському напрямку
Від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
Херсону постійно насипають, правий берег Дніпра від Н.Воронцовки до Берислава, і далі до Херсону страждають...
Завтра той забаціає відосик "Як доповідає Головком - все контрольовано"
Щоправда, чи всі зможуть його подивитися... якщо буде електроенергія...
Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько офіційно повідомив, що штурмові підрозділи Збройних сил України https://zn.ua/ukr/war/ukrajinski-vijskovi-prosunulisja-do-700-metriv-v-odnij-iz-oblastej-.html змогли зачистити населені пункти Солодке та Рівнопілля Запорізької області. Відповідний звіт військовий розмістив у https://www.facebook.com/reel/1325650935387210 Facebook.
«Ідуть бої в населених пунктах Полтавка й Успенівка. Противник з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків противник був зупинений», - заявив Манько.
Проте вже за пару годин вийшов звіт аналітиків DeepState, які не тільки не побачили зупинки ворога у Солодкому, а https://zn.ua/ukr/war/vijska-rf-okupuvali-uspenivku-ta-prosunulisja-bilja-chotirokh-sil-deepstate.html зафіксували його просування. Також загарбники на цій ділянці фронту просунулися біля сіл Охотниче та Злагода.
Нагадаємо, що це вже не вперше, коли звіти командування високого рівня https://zn.ua/ukr/war/rosijani-okupuvali-dva-sela-u-zaporizkij-oblasti-deepstate-chomu-pro-tse-movchat-komandiri-zsu-deepstate.html не мають нічого спільного з фактичною реальністю. Раніше аналітики DeepState зафіксували, що на сході Запорізької області росіяни захопили села Успенівку та Павлівку, а також заблокували підрозділи ЗСУ в Новомиколаївці. При цьому експерти зауважили, що ще два дні тому Сили Оборони Півдня заявляли про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою: "Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км, є відкритим питанням".
