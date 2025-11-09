Ситуация под Покровском контролируемая, интенсивность атак врага снизилась, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте в районе Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии tsn.ua. По его словам, наступление российских войск на Покровск замедлилось.

"Интенсивность атак врага действительно снизилась. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков. Но они знают, что с октября наши ликвидировали похожую цифру: 30 тысяч россиян", – добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, - Зеленский

Укрепления и контролируемые участки

По словам Сырского, Покровск - это сплошной укрепленный район.

Хотя есть несколько мест, где противник смог пробиться через инженерные заграждения, украинское командование знает об этих участках и держит ситуацию под контролем.

"Конечно, есть и план "Б", и план "В" – для всех вариантов развития событий", – поделился главком.

Также Сырский добавил, что логистические пути восстановлены, силы и средства находятся в готовности, поэтому оснований для паники нет.

Сам он говорит, что тоже почти все время находится под Покровском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются проникнуть на северные окраины Покровска, но безуспешно. Логистика возле Мирнограда затруднена, - ГВ "Схід"

Бои на Покровском направлении

С начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 141 боевое столкновение. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 60 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлениях Нового Шахового и Новопавловки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

Смотрите: Операторы дронов бригады "Спартан" уничтожили 7 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО