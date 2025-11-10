Ворог готує "останній маневр" в Покровську для захоплення всієї Донеччини, - Сирський
Ситуація на лінії фронту дійсно напружена. Мета російських військ –– оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області.
Про це в інтерв'ю The New York Post розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Про оточення ЗСУ в Покровську
Попри те, що війська РФ використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, Київ вперто тримається за це важливе з логістичного погляду місто, заявив він.
"Ситуація на передовій дійсно напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони й захопити цей район", - пояснив головком.
Сирський спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні.
За його словами, після вересневої контратаки, яка вартувала окупантам близько 13 000 жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, ситуація є протилежною:
"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Це твердження — що ворог практично все захопив і ось-ось завершить операцію — не відповідає дійсності".
Про цілі росіян
- У матеріалі йдеться, що із приблизно 700 000 російських військових, які перебувають на території України, до Покровська Росія направила близько 150 000 осіб.
Також до наступу залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.
"Мета Росії — оточити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши всіх цивільних, що залишилися, а потім здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донеччини", - наголосив Сирський.
Завдання ЗСУ
Головнокомандувач розповів, що Сили оборони України намагаються завдати окупантам якомога більших втрат:
"Наше завдання полягає в тому, щоб рівень мобілізації їхніх людей був рівним або меншим за кількість втрат, яких вони зазнають. Вони проводять ці активні наступальні дії вже два місяці без будь-якого істотного успіху".
Сирський також сказав, що міські райони міста здатні стримати "величезні маси ворожих військ".
Україні треба більше зброї
Головком ЗСУ просить партнерів надати Україні ракети, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб мати змогу протистояти ударам російських безпілотників та ракет по електростанціях, мостах та заводах:
"Наші дії, — додав Сирський, — ефективно змінили хід війни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
**«Операция Клещи в Клещи»**
## 1. Цель операции
Разорвать кольцо окружения Покровска, уничтожить или захватить в плен российские «клещи», сохранить город и нанести противнику максимальные потери.
Ожидаемый итог: потери ВСУ не более 15 % от текущей численности в зоне, потери РФ не менее 30 % от сил «клещей» (5-10 тысяч убитыми и ранеными плюс 3-5 тысяч пленными), сохранение Покровска как узла обороны.
## 2. Исходные данные (на 10.11.2025)
ВСУ: около 20 тысяч бойцов в зоне, 5 элитных бригад в резерве (25-я, 38-я, 68-я, 79-я, 95-я ОДШБр), 60 % покрытия ПВО.
РФ: около 60 тысяч в «клещах» плюс 50 тысяч в резерве, фронт «клещей» растянут на 40 км, логистика уязвима - 3 основные трассы и 12 складов, один-два дня без снабжения приводят к коллапсу.
## 3. Ключевой принцип
Не удерживать город насмерть - бить по флангам «клещей» и отрезать их от тыла. Повторение текущей тактики гарантирует котёл и потери 40-50 %.
## 4. Этапы операции (7 суток)
### День 0 (подготовка, 12 часов)
- Полная разведка: спутники и БПЛА («Байрактар», «Лелека») составляют карту позиций «клещей», складов, колонн. Маркируют 12 приоритетных целей (склады ГСМ, БК, КП).
- Переброска резервов: 3 бригады на северный фланг (Гришино), 2 бригады на южный (Доброполье), 1 батальон в Покровск как внутренний кулак.
### День 1-2 (подавление флангов)
Удары по складам с помощью ATACMS, Storm Shadow, «Гром-2» - уничтожить не менее 50 % запасов.
Артиллерийский огонь HIMARS, «Богдана», M777 - подавить 30 % артиллерии РФ.
Дрон-атаки 500+ FPV и «Ланцет» - уничтожить более 100 единиц техники.
ПВО-зонтик Patriot и NASAMS над флангами для защиты своих ударов.
Итог: «клещи» теряют 20-25 % боеспособности, начинается паника в тылу.
### День 3-4 (контратака с флангов)
Северный кулак (25-я и 68-я бригады) наносит удар в тыл северного «клеща».
Южный кулак (38-я и 79-я бригады) бьёт в тыл южного «клеща».
Внутренний кулак из Покровска проводит отвлекающий удар вперёд.
Атака с трёх сторон создаёт ловушку для «клещей».
### День 5-6 (отсечение и добивание)
Блокада дорог: минирование и удары по мостам, конвоям.
Авиация F-16 (при наличии) зачищает колонны.
Психологическое давление: громкоговорители и листовки «сдавайтесь - выход открыт».
### День 7 (зачистка)
Принятие капитуляции или уничтожение остатков. Восстановление линии Покровск-Мирноград.
## 5. Критические условия успеха
- Координация: единый штаб (не Сырский лично), AI-поддержка типа Palantir.
- Логистика: 72-часовой запас для резервов, топливо на 300 км.
- ПВО: минимум 2 батареи Patriot на фланги.
- Сюрприз: имитация отступления на 1 день для дезинформации.
## 6. Сравнение сценариев
Удержание и отступление: потери ВСУ 4200-5800, потери РФ 3500-4900, шанс успеха 20 %.
Контрнаступление по плану: потери ВСУ 2100-3200, потери РФ 7800-10500, шанс успеха 65 %.
## 7. Риски и контрмеры
Предательство или саботаж: параллельный контроль через волонтёрскую разведку (Molfar, OSINT).
Недостаток боеприпасов: приоритет 1000 снарядов 155 мм в сутки на фланги.
Русские резервы: удары по железнодорожным узлам (Курахово, Волноваха).
## 8. Заключение
Это стандартная операция по разрыву окружения. Текущая тактика повторяет Бахмут и Авдеевку - гарантированный провал. Контрнаступление - единственный путь с минимальными потерями и шансом на крупную победу.
Время действовать: сейчас. Каждый день промедления - плюс 500 убитых с обеих сторон.
*Слава Україні.*
"Величезні маси" військ може й здатне, а от безліч "малих груп"...
Сирський:
"В Києві хмарно, без опадів. На вечір очікується дрібний дощ".