Ворог готує "останній маневр" в Покровську для захоплення всієї Донеччини, - Сирський

Ситуація на лінії фронту дійсно напружена. Мета російських військ –– оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області.

Про це в інтерв'ю The New York Post розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Про оточення ЗСУ в Покровську

Попри те, що війська РФ використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, Київ вперто тримається за це важливе з логістичного погляду місто, заявив він.

"Ситуація на передовій дійсно напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони й захопити цей район", - пояснив головком.

Сирський спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні.

За його словами, після вересневої контратаки, яка вартувала окупантам близько 13 000 жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, ситуація є протилежною:

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Це твердження — що ворог практично все захопив і ось-ось завершить операцію — не відповідає дійсності".

Про цілі росіян

У матеріалі йдеться, що із приблизно 700 000 російських військових, які перебувають на території України, до Покровська Росія направила близько 150 000 осіб.

Також до наступу залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

"Мета Росії — оточити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши всіх цивільних, що залишилися, а потім здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донеччини", - наголосив Сирський.

Завдання ЗСУ

Головнокомандувач розповів, що Сили оборони України намагаються завдати окупантам якомога більших втрат:

"Наше завдання полягає в тому, щоб рівень мобілізації їхніх людей був рівним або меншим за кількість втрат, яких вони зазнають. Вони проводять ці активні наступальні дії вже два місяці без будь-якого істотного успіху".

Сирський також сказав, що міські райони міста здатні стримати "величезні маси ворожих військ".

Україні треба більше зброї

Головком ЗСУ просить партнерів надати Україні ракети, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб мати змогу протистояти ударам російських безпілотників та ракет по електростанціях, мостах та заводах:

"Наші дії, — додав Сирський, — ефективно змінили хід війни".