Ворог готує "останній маневр" в Покровську для захоплення всієї Донеччини, - Сирський

Олександр Сирський

Ситуація на лінії фронту дійсно напружена. Мета російських військ –– оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області.

Про це в інтерв'ю The New York Post розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Про оточення ЗСУ в Покровську

Попри те, що війська РФ використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, Київ вперто тримається за це важливе з логістичного погляду місто, заявив він.

"Ситуація на передовій дійсно напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони й захопити цей район", - пояснив головком.

Сирський спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні.

За його словами, після вересневої контратаки, яка вартувала окупантам близько 13 000 жертв і дозволила українським військам очистити понад 165 квадратних миль, ситуація є протилежною:

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Це твердження — що ворог практично все захопив і ось-ось завершить операцію — не відповідає дійсності".

Про цілі росіян

  • У матеріалі йдеться, що із приблизно 700 000 російських військових, які перебувають на території України, до Покровська Росія направила близько 150 000 осіб.

Також до наступу залучені потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

"Мета Росії — оточити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши всіх цивільних, що залишилися, а потім здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донеччини", - наголосив Сирський.

Завдання ЗСУ

Головнокомандувач розповів, що Сили оборони України намагаються завдати окупантам якомога більших втрат:

"Наше завдання полягає в тому, щоб рівень мобілізації їхніх людей був рівним або меншим за кількість втрат, яких вони зазнають. Вони проводять ці активні наступальні дії вже два місяці без будь-якого істотного успіху".

Сирський також сказав, що міські райони міста здатні стримати "величезні маси ворожих військ".

Україні треба більше зброї

Головком ЗСУ просить партнерів надати Україні ракети, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб мати змогу протистояти ударам російських безпілотників та ракет по електростанціях, мостах та заводах:

"Наші дії, — додав Сирський, — ефективно змінили хід війни".

Топ коментарі
+28
Ва фсьом вінаватый Парашэнка і Залужный! Эта знают фсє 73% !!!
10.11.2025 19:40 Відповісти
+18
"Наші дії ефективно змінили хід війни" - пан Сирський думкою багатіє. Немає кому гірку правду повідати. А сам він її знати не хоче.
10.11.2025 19:38 Відповісти
+18
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
10.11.2025 19:52 Відповісти
мясирський став речником мацкви через дєрьмака
11.11.2025 09:33 Відповісти
рашистский хенерал веде Вкраїну до капітуляції? будь проклятий хто його поставив
11.11.2025 12:17 Відповісти
# План контрнаступления на Покровск
**«Операция Клещи в Клещи»**

## 1. Цель операции
Разорвать кольцо окружения Покровска, уничтожить или захватить в плен российские «клещи», сохранить город и нанести противнику максимальные потери.
Ожидаемый итог: потери ВСУ не более 15 % от текущей численности в зоне, потери РФ не менее 30 % от сил «клещей» (5-10 тысяч убитыми и ранеными плюс 3-5 тысяч пленными), сохранение Покровска как узла обороны.

## 2. Исходные данные (на 10.11.2025)
ВСУ: около 20 тысяч бойцов в зоне, 5 элитных бригад в резерве (25-я, 38-я, 68-я, 79-я, 95-я ОДШБр), 60 % покрытия ПВО.
РФ: около 60 тысяч в «клещах» плюс 50 тысяч в резерве, фронт «клещей» растянут на 40 км, логистика уязвима - 3 основные трассы и 12 складов, один-два дня без снабжения приводят к коллапсу.

## 3. Ключевой принцип
Не удерживать город насмерть - бить по флангам «клещей» и отрезать их от тыла. Повторение текущей тактики гарантирует котёл и потери 40-50 %.

## 4. Этапы операции (7 суток)

### День 0 (подготовка, 12 часов)
- Полная разведка: спутники и БПЛА («Байрактар», «Лелека») составляют карту позиций «клещей», складов, колонн. Маркируют 12 приоритетных целей (склады ГСМ, БК, КП).
- Переброска резервов: 3 бригады на северный фланг (Гришино), 2 бригады на южный (Доброполье), 1 батальон в Покровск как внутренний кулак.

### День 1-2 (подавление флангов)
Удары по складам с помощью ATACMS, Storm Shadow, «Гром-2» - уничтожить не менее 50 % запасов.
Артиллерийский огонь HIMARS, «Богдана», M777 - подавить 30 % артиллерии РФ.
Дрон-атаки 500+ FPV и «Ланцет» - уничтожить более 100 единиц техники.
ПВО-зонтик Patriot и NASAMS над флангами для защиты своих ударов.
Итог: «клещи» теряют 20-25 % боеспособности, начинается паника в тылу.

### День 3-4 (контратака с флангов)
Северный кулак (25-я и 68-я бригады) наносит удар в тыл северного «клеща».
Южный кулак (38-я и 79-я бригады) бьёт в тыл южного «клеща».
Внутренний кулак из Покровска проводит отвлекающий удар вперёд.
Атака с трёх сторон создаёт ловушку для «клещей».

### День 5-6 (отсечение и добивание)
Блокада дорог: минирование и удары по мостам, конвоям.
Авиация F-16 (при наличии) зачищает колонны.
Психологическое давление: громкоговорители и листовки «сдавайтесь - выход открыт».

### День 7 (зачистка)
Принятие капитуляции или уничтожение остатков. Восстановление линии Покровск-Мирноград.

## 5. Критические условия успеха
- Координация: единый штаб (не Сырский лично), AI-поддержка типа Palantir.
- Логистика: 72-часовой запас для резервов, топливо на 300 км.
- ПВО: минимум 2 батареи Patriot на фланги.
- Сюрприз: имитация отступления на 1 день для дезинформации.

## 6. Сравнение сценариев
Удержание и отступление: потери ВСУ 4200-5800, потери РФ 3500-4900, шанс успеха 20 %.
Контрнаступление по плану: потери ВСУ 2100-3200, потери РФ 7800-10500, шанс успеха 65 %.

## 7. Риски и контрмеры
Предательство или саботаж: параллельный контроль через волонтёрскую разведку (Molfar, OSINT).
Недостаток боеприпасов: приоритет 1000 снарядов 155 мм в сутки на фланги.
Русские резервы: удары по железнодорожным узлам (Курахово, Волноваха).

## 8. Заключение
Это стандартная операция по разрыву окружения. Текущая тактика повторяет Бахмут и Авдеевку - гарантированный провал. Контрнаступление - единственный путь с минимальными потерями и шансом на крупную победу.
Время действовать: сейчас. Каждый день промедления - плюс 500 убитых с обеих сторон.

*Слава Україні.*
10.11.2025 19:36 Відповісти
казочки пишеш ?
10.11.2025 19:44 Відповісти
Казочки-не казочки, але це хоча б якийсь план, на відміну від того ж самого Сирського у якого взагалі немає походу ніякого плана бо після звільнення Залужного ми йдемо не в перед, а в...назад - тільки сліпий або зефілітік цього не бачить! Курська афера закінчилася пшиком від якого тепер страдає вся прикордонна Сумщина та Харківщина! І що можна чекати від того, хто командував у битві під час "Іловайського котла"?! Це його рівень!!!
10.11.2025 21:49 Відповісти
А на це у рашистів є своя тема:

10.11.2025 22:14 Відповісти
Ну читати русняве чтиво таке собі...вони багато чого пишуть...а ось коли на власні очі бачиш і точно знаєш як там насправді то взагалі трохи навіть
10.11.2025 23:00 Відповісти
10.11.2025 19:52 Відповісти
Операція хер в дрісло )))
10.11.2025 22:25 Відповісти
Теоретично можливо за умови що рузьке вкрай дурні і в усьому сприятимуть виконанню цього плану бо свого плану у них на диво не виявилося. Ф-16 безперешкодно під прикриттям "петріотів" панують у небі...і тут я прокинувся. Який чудовий сон зіпсували...
10.11.2025 22:34 Відповісти
нагадує старий анекдот - у мене дві новини погана і хороша. погана, що з усього плану вийде тільки "- сюрприз: имитация отступления на 1 день для дезинформации." хороша, що зможемо сюрпризувати далеко й довго
11.11.2025 08:59 Відповісти
У мене все меньше аргументів чому під час військового стану ми не можем міняти санича, якого все частіше представляє зелупа
10.11.2025 19:36 Відповісти
Бо путін нападе.
10.11.2025 19:47 Відповісти
Ти знаєш як?
10.11.2025 19:47 Відповісти
Примусити хрипату макаку піти у відставку, і забрати з собою дєрьмака і татарова.
11.11.2025 09:23 Відповісти
Це зрозуміло. А механізм який?
11.11.2025 12:37 Відповісти
Мясна сира ******
11.11.2025 08:20 Відповісти
Іловайський котел , бахмут, вугледар, покровськ - це все Просирський ! ? далі буде
11.11.2025 12:04 Відповісти
10.11.2025 19:38 Відповісти
правду гірку для кого? пану сирському було поставлено завдання змінити хід війни і як він сам вважає він з ним дуже ефективно впорався
11.11.2025 09:11 Відповісти
10.11.2025 19:40 Відповісти
Руі́на. Це вже було
10.11.2025 19:43 Відповісти
Київ вперто тримається. Бо відступити не можливо.
10.11.2025 19:46 Відповісти
"Сирський також сказав, що міські райони міста здатні стримати "величезні маси ворожих військ"." Джерело: https://censor.net/ua/n3584270

"Величезні маси" військ може й здатне, а от безліч "малих груп"...
10.11.2025 19:47 Відповісти
Та зараз місто не дорівнює неприступності. Це міф, який вже давно не працює, перебивши логістику будь який гарнізон видихнеться за пару тижнів.
10.11.2025 20:06 Відповісти
Якщо заздалегідь зробити в схованках запаси БК, їжі, тощо - скільки можна протриматися до відновлення логістики? Тобто, якщо готувати місто до оборони.
10.11.2025 22:06 Відповісти
Так,місто готували до оборони-висадили нові клумби,переклали брущатку і заасфальтували дороги.Ніякий кацап не прорветься.
10.11.2025 22:29 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Вони всі почнуть робити селфі та знімати відосики на фоні цієї краси - і нікуди далі не підуть.....
11.11.2025 11:46 Відповісти
Що ви можете сказати позитивного про ситуацію на фронті?
Сирський:
"В Києві хмарно, без опадів. На вечір очікується дрібний дощ".
10.11.2025 19:48 Відповісти
Ранг чи пізно Покровськ впаде і вони поповзуть далі.
10.11.2025 19:57 Відповісти
Обережно, пан Сирський, ви так, можете перепи₴діти нашого Лідара...
10.11.2025 20:00 Відповісти
Останній, а потім ще мінімум три "ну точно останніх" маневрів
10.11.2025 20:09 Відповісти
Мене більше цікавить що ти сирський готовиш Україні???
10.11.2025 20:10 Відповісти
Капітуляцію,,а потім обратно до родних березок.
10.11.2025 23:46 Відповісти
Тільки вчора розказував, що там все під контролем. Сидять Зельоні і спостерігають, як події розгортаються?
10.11.2025 21:23 Відповісти
Так і є. Сидять. Кацапйо вже у відкриту відео виставляє заходу орд у Покровськ.
11.11.2025 01:29 Відповісти
опудало...
10.11.2025 22:13 Відповісти
Бездарна істота при якому одні тільки порзки...
11.11.2025 06:34 Відповісти
Я не фанат Сирського і цієї влади, але погоджуюсь, що в місті легше оборонятись ніж відступати полями, коли тебе будуть вбивати, як куропаток в тирі. А кацапам набагато важче полями чи розбитими селами наступати. І кацапи не всесильні - інакше вже би давно були в Чопі.
11.11.2025 09:54 Відповісти
Потрібно не видосики показувати,а захищати Україну
11.11.2025 11:00 Відповісти
ватноголовый ставленник фсбэшника Елдака, герой Иловайско-Дэбальцевских котлов рассказывает про свои "достижения"...ну при гАвнокамандующем четырежды уклонистом не мудрено....
11.11.2025 11:04 Відповісти
 
 