Найближчим часом у ЗСУ розпочне роботу Школа інструкторів, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо питань підготовки особового складу Сил оборони.

Про це він повідомив у Telegram.

Головні питання

За словами головнокомандувача, застосування новітніх технологій і тактик на полі бою, а також розширення kill-зони вимагають постійного вдосконалення системи підготовки.

"Попри всі виклики, нам вдалося збільшити термін базової військової підготовки з 30 до 51 дня. Важливо насичувати її сучасними елементами, що рятують життя: протидією ворожим дронам різних типів, застосуванням РЕБ, тактичною медициною та іншими критично важливими складовими", - пояснив він.

Якість підготовки

Під час наради Сирський заслухав доповіді щодо виконання плану заходів із підвищення якості підготовки підрозділів.

"Особливу увагу приділено комплектуванню навчальних центрів професійним інструкторським складом із бойовим досвідом.



Окремо розглянули питання підготовки сержантського (старшинського) складу. Зміна характеру війни потребує потужного корпусу молодших командирів. Основний акцент робимо на формуванні лідерських якостей. Збільшуємо час підготовки в цьому напрямі та розширюємо програму курсу "Лідерство", - йдеться в повідомленні.

За словами головнокомандувача, триває робота з підготовки командирів відділень.

"Це надзвичайно важливо, адже їхня взаємодія під час навчань дає змогу обмінюватися бойовим досвідом та швидко адаптуватися до змін обстановки на полі бою.



Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів. Її створення дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду", - пояснив він.

Також Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою підрозділів.

"Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі.



Під час наради також опрацювали питання інтеграції корпусів у навчальний процес і вдосконалення системи підготовки підрозділів", - підсумував він.

