"Азов" готує новобранців до штурмів: вчить нищити ворога в окопах. ВIДЕО

У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" триває курс бойової підготовки для новобранців. Інструктори, які мають значний бойовий досвід у штурмових операціях, передають навички зачистки ворожих позицій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Для військових це критично важливий елемент підготовки, адже на фронті українські сили регулярно стикаються з необхідністю штурмувати укріплені райони противника. Під час навчань новобранці відпрацьовують захід на позиції, пересування в окопах, прикриття побратимів та знищення ворога. Особлива увага приділяється моральній готовності до бою.

Навчання проходить у максимально наближених до бойових умовах, що дозволяє адаптуватися до реалій передової.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники 1-го корпусу НГУ "Азов" взяли у полон рашистів, які вбили бійця ЗСУ: ситуація на Покровському напрямку. ВIДЕО

військові навчання (2798) штурм (258) підготовка (198) Азов (807) бій (199)
