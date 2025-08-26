"Азов" готує новобранців до штурмів: вчить нищити ворога в окопах. ВIДЕО
У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" триває курс бойової підготовки для новобранців. Інструктори, які мають значний бойовий досвід у штурмових операціях, передають навички зачистки ворожих позицій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Для військових це критично важливий елемент підготовки, адже на фронті українські сили регулярно стикаються з необхідністю штурмувати укріплені райони противника. Під час навчань новобранці відпрацьовують захід на позиції, пересування в окопах, прикриття побратимів та знищення ворога. Особлива увага приділяється моральній готовності до бою.
Навчання проходить у максимально наближених до бойових умовах, що дозволяє адаптуватися до реалій передової.
