"Азов" готовит новобранцев к штурму: учит уничтожать врага в окопах. ВИДЕО

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" продолжается курс боевой подготовки для новобранцев. Инструкторы, которые имеют значительный боевой опыт в штурмовых операциях, передают навыки зачистки вражеских позиций, сообщает Цензор.НЕТ.

Для военных это критически важный элемент подготовки, ведь на фронте украинские силы регулярно сталкиваются с необходимостью штурмовать укрепленные районы противника. Во время учений новобранцы отрабатывают заход на позиции, передвижение в окопах, прикрытие побратимов и уничтожение врага. Особое внимание уделяется моральной готовности к бою.

Обучение проходит в максимально приближенных к боевым условиях, что позволяет адаптироваться к реалиям передовой.

Разведчики 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен рашистов, которые убили бойца ВСУ: ситуация на Покровском направлении. ВИДЕО

А в кулуарах ?
26.08.2025 23:54 Ответить
Зняли з язика..
26.08.2025 23:55 Ответить
Без ґрунтовного навчання новобранці це просто мʼясо. А усі діди після 50 і після 45 днів так званої підготовки , це вже майже готовий фарш. Тому за моїм щирим переконанням їла займається геноцидом і я ще дивуюсь як окремі підрозділи можуть собі дозволити когось окремо готувати
27.08.2025 00:25 Ответить
 
 