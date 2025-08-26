"Азов" готовит новобранцев к штурму: учит уничтожать врага в окопах. ВИДЕО
В 12-й бригаде специального назначения "Азов" продолжается курс боевой подготовки для новобранцев. Инструкторы, которые имеют значительный боевой опыт в штурмовых операциях, передают навыки зачистки вражеских позиций, сообщает Цензор.НЕТ.
Для военных это критически важный элемент подготовки, ведь на фронте украинские силы регулярно сталкиваются с необходимостью штурмовать укрепленные районы противника. Во время учений новобранцы отрабатывают заход на позиции, передвижение в окопах, прикрытие побратимов и уничтожение врага. Особое внимание уделяется моральной готовности к бою.
Обучение проходит в максимально приближенных к боевым условиях, что позволяет адаптироваться к реалиям передовой.
