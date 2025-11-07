РУС
В ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов, - Сырский

Подготовка военных изменится. Начнет работу школа инструкторов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава Сил обороны.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Главные вопросы

По словам главнокомандующего, применение новейших технологий и тактик на поле боя, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования системы подготовки.

"Несмотря на все вызовы, нам удалось увеличить срок базовой военной подготовки с 30 до 51 дня. Важно насыщать ее современными элементами, спасающими жизнь: противодействием вражеским дронам различных типов, применением РЭБ, тактической медициной и другими критически важными составляющими", - пояснил он.

Качество подготовки

Во время совещания Сырский заслушал доклады о выполнении плана мероприятий по повышению качества подготовки подразделений.

"Особое внимание уделено комплектованию учебных центров профессиональным инструкторским составом с боевым опытом.

Отдельно рассмотрели вопрос подготовки сержантского (старшинского) состава. Изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров. Основной акцент делаем на формировании лидерских качеств. Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", - говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего, продолжается работа по подготовке командиров отделений.

"Это чрезвычайно важно, ведь их взаимодействие во время учений позволяет обмениваться боевым опытом и быстро адаптироваться к изменениям обстановки на поле боя.

В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта", - пояснил он.

Также Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений.

"Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.

Во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений", - подытожил он.

Топ комментарии
+9
Дайте вгадаю, їх будуть теж шикувати?
07.11.2025 14:58 Ответить
+7
70% мобілізованих в жовтні втекли з армії.
Це вирок м'яснику Сирському і антилюдській владі зеленої гниди.
07.11.2025 15:10 Ответить
+5
Цікаво, якщо мобілізувати всю поліцію, який відсоток піде в СЗЧ? Гіпотетично
Маріупольська поліцайня цілими відділками присягала кацапу.
07.11.2025 15:25 Ответить
Що з ТЦК?
Може їх теж у якусь школу відправити???
07.11.2025 15:02 Ответить
Их не можна, они все бывшие фронтовики.
07.11.2025 15:11 Ответить
Тобто всі мають УБД?
В нас і монатік орденоносець...
07.11.2025 15:17 Ответить
Згадував я тут нещодавно за одного такого "фронтовика", який до повномасштабного займався викраденням людей, був викритий разом зі своєю бандою, а тепер якимось дивом працює в ТЦК. В той день мені вліпили бан, можливо саме за нього. Тому тепер не буду писати ПІБ того "героя".
07.11.2025 15:20 Ответить
70% мобілізованих в жовтні втекли з армії.
Це вирок м'яснику Сирському і антилюдській владі зеленої гниди.
07.11.2025 15:10 Ответить
Цікаво, якщо мобілізувати всю поліцію, який відсоток піде в СЗЧ? Гіпотетично
Маріупольська поліцайня цілими відділками присягала кацапу.
07.11.2025 15:25 Ответить
.... вони уже в СЗЧ, але то називається МуСорНя!
07.11.2025 15:44 Ответить
 
 