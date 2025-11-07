В ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава Сил обороны.

Главные вопросы

По словам главнокомандующего, применение новейших технологий и тактик на поле боя, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования системы подготовки.

"Несмотря на все вызовы, нам удалось увеличить срок базовой военной подготовки с 30 до 51 дня. Важно насыщать ее современными элементами, спасающими жизнь: противодействием вражеским дронам различных типов, применением РЭБ, тактической медициной и другими критически важными составляющими", - пояснил он.

Качество подготовки

Во время совещания Сырский заслушал доклады о выполнении плана мероприятий по повышению качества подготовки подразделений.

"Особое внимание уделено комплектованию учебных центров профессиональным инструкторским составом с боевым опытом.



Отдельно рассмотрели вопрос подготовки сержантского (старшинского) состава. Изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров. Основной акцент делаем на формировании лидерских качеств. Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", - говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего, продолжается работа по подготовке командиров отделений.

"Это чрезвычайно важно, ведь их взаимодействие во время учений позволяет обмениваться боевым опытом и быстро адаптироваться к изменениям обстановки на поле боя.



В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта", - пояснил он.

Также Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений.

"Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.



Во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений", - подытожил он.

