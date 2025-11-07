В ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки личного состава Сил обороны.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Главные вопросы
По словам главнокомандующего, применение новейших технологий и тактик на поле боя, а также расширение kill-зоны требуют постоянного совершенствования системы подготовки.
"Несмотря на все вызовы, нам удалось увеличить срок базовой военной подготовки с 30 до 51 дня. Важно насыщать ее современными элементами, спасающими жизнь: противодействием вражеским дронам различных типов, применением РЭБ, тактической медициной и другими критически важными составляющими", - пояснил он.
Качество подготовки
Во время совещания Сырский заслушал доклады о выполнении плана мероприятий по повышению качества подготовки подразделений.
"Особое внимание уделено комплектованию учебных центров профессиональным инструкторским составом с боевым опытом.
Отдельно рассмотрели вопрос подготовки сержантского (старшинского) состава. Изменение характера войны требует мощного корпуса младших командиров. Основной акцент делаем на формировании лидерских качеств. Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", - говорится в сообщении.
По словам главнокомандующего, продолжается работа по подготовке командиров отделений.
"Это чрезвычайно важно, ведь их взаимодействие во время учений позволяет обмениваться боевым опытом и быстро адаптироваться к изменениям обстановки на поле боя.
В ближайшее время начнет работу Школа инструкторов. Ее создание позволит значительно повысить уровень подготовки инструкторского состава и станет площадкой для накопления и передачи актуального боевого опыта", - пояснил он.
Также Сырский подчеркнул недопустимость привлечения инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений.
"Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи.
Во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може їх теж у якусь школу відправити???
В нас і монатік орденоносець...
Це вирок м'яснику Сирському і антилюдській владі зеленої гниди.
Маріупольська поліцайня цілими відділками присягала кацапу.