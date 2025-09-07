УКР
Військові навчання для українських прикордонників: переміщення в окопах і штурм ворожих позицій. ВIДЕО

Українські прикордонники проходять інтенсивні тренування з одного з найскладніших елементів бою - штурму та зачистки ворожих позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, вишколи солдатів відбуваються на спеціально обладнаному полігоні під керівництвом досвідчених інструкторів.

Військових навчають будувати та переміщуватися в окопах, а також ефективно поводитися зі зброєю під час бою.

"Крок за кроком, воїни гартують свою майстерність, щоб на передовій діяти впевнено, швидко й безпомилково", - зазначають інструктори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Азов" готує новобранців до штурмів: вчить нищити ворога в окопах. ВIДЕО

Прикордонники мають свої обов"язки по захисту державного кордону. Штурм і зачистка ворожих позицій - не входить до їх обов"язків, як і вторгнення на чужу територію. Як це було на Курщині - печальна, трагічна і злочинно-скандальна історія, котра ще отримає свою юридичну оцінку. (А "полководці" - кару)
07.09.2025 11:28 Відповісти
Обов'язки по захисту державного кордону від кого чи від чого? Портнови з колаборантами та корупціонери всіх мастей шастають через кордон без проблем навіть коли офіційно оголошені в розшук правопохоронними органами. Обов'язки захищати кордон лише від безвізу для простих громадян та невгодних для узурпаторів політиків в законодавстві не передбачені, а от від агресії з-за кордону святий обов'язок кожного прикордонника. Так що тренування по ділу.
07.09.2025 12:59 Відповісти
А з поліціянтів,держслужбовців,депутатів коли почнуть штурмовиків готувати? Я б в пенсійний заградбат до такої шушери записався ...
07.09.2025 11:44 Відповісти
Лаври товаріща жююкова-м'ясника не дають спокою нашим баттькам-командирам по м'ясним штурмам.
07.09.2025 11:47 Відповісти
Сталевий кордон Тиса
07.09.2025 13:27 Відповісти
 
 