Військові навчання для українських прикордонників: переміщення в окопах і штурм ворожих позицій. ВIДЕО
Українські прикордонники проходять інтенсивні тренування з одного з найскладніших елементів бою - штурму та зачистки ворожих позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, вишколи солдатів відбуваються на спеціально обладнаному полігоні під керівництвом досвідчених інструкторів.
Військових навчають будувати та переміщуватися в окопах, а також ефективно поводитися зі зброєю під час бою.
"Крок за кроком, воїни гартують свою майстерність, щоб на передовій діяти впевнено, швидко й безпомилково", - зазначають інструктори.
