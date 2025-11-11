Нехватка личного состава затрудняет оборону Покровска, - FT

Нехватка мобилизационных ресурсов и интенсивные атаки РФ угрожают Покровску и Мирнограду. Часть экспертов и военных призывает к своевременному отходу, чтобы избежать повторения сценариев Бахмута и Авдеевки.

В начале ноября ряд украинских военных и общественных деятелей заявили о необходимости отвода сил из Покровска и Мирнограда. Бывший заместитель министра обороны и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега подчеркнул, что ВСУ следует покинуть города, "пока это возможно".

Военные и эксперты говорят, что непосредственная угроза Покровску и Мирнограду, которые в случае захвата могут быть использованы как плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск, в значительной степени связана с тем, что Украина не может набрать достаточное количество личного состава. Украинские силы все больше растягиваются по 1000-километровой линии фронта.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет... Для освобождения города такого размера, вероятно, понадобилось бы огромное количество людей, а я просто не думаю, что сейчас их столько есть", - сказал украинский военнослужащий, воюющий в этом районе, Артем Карякин.

Россия укрепляет позиции в Покровске

Российские подразделения смогли закрепиться в глубине Покровска – города на линии фронта. Они активно используют постоянные атаки дронами по узкому коридору снабжения, чтобы затруднить подвоз ресурсов для украинских сил обороны.

Из-за контроля России над большей частью Покровска под угрозой оказался и соседний Мирноград. Мониторинговая группа DeepState 8 ноября сообщила, что город может попасть под оперативное окружение, что создает критические условия для обороны региона.

Сложность сдерживания медленного, но постоянного продвижения российских войск демонстрирует существенное неравенство человеческих ресурсов. Россия имеет гораздо больший мобилизационный резерв и пополняет свои силы, в частности за счет добровольцев, которых мотивируют значительные выплаты, несмотря на высокий уровень потерь.

9 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в Покровске "в целом под контролем". По его словам, интенсивность атак со стороны российских войск несколько снизилась, что позволило украинским силам стабилизировать обстановку.

"Конечно, есть и план "Б" и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сказал он.

В октябре российским штурмовым группам удалось прорвать украинскую оборону и закрепиться в подвалах многоэтажек, несмотря на постоянные удары украинских дронов. Такое проникновение стало возможным благодаря волнообразным атакам пехоты и тактике продвижения малыми группами.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в город проникли 314 российских военных. Для сравнения: в конце октября глава государства сообщал о около 200 захватчиках, что свидетельствует о дальнейшем усилении российского присутствия.

Дефицит личного состава на украинской линии обороны

Украина длительное время пытается укрепить свои передовые бригады путем мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, пригодных к службе. По данным украинской волонтерки Марии Берлинской, в октябре на каждый километр фронта приходилось лишь от четырех до семи украинских пехотинцев - критически низкий показатель для эффективной обороны.

Киев также сталкивается с ростом случаев самовольного оставления частей. По словам военного Игоря Луценко, в октябре было зафиксировано 21 602 таких случая - рекордный показатель за время полномасштабной войны.

Точные масштабы дезертирства оценить сложно. Часть военных покидает подразделения, которыми командуют, по их мнению, неэффективные офицеры, чтобы присоединиться к лучшим частям. Фактически между бригадами продолжается конкуренция за бойцов, которые покидают свои части.

По данным военного чиновника, который общался с Financial Times, многие новобранцы покидают службу еще до прибытия в свои подразделения. Это приводит к тому, что численность сухопутных войск не увеличивается, а наоборот - сокращается.

Польский аналитик Конрад Музыка отмечает, что на отдельных участках фронта плотность украинских сил уже настолько низкая, что оборона фактически держится только на дронах.

Трудные кадровые решения на фоне угрозы прорыва

Дефицит личного состава заставляет украинское командование принимать все более сложные решения по распределению подразделений.

Продвижение российских войск к Покровску началось еще в конце лета 2024 года, однако сначала оно было медленным - украинские дроны регулярно уничтожали небольшие группы штурмовиков.

В июле российская пехота начала попытки проникнуть в город. Однако штурмы удалось отбить благодаря украинским мобильным подразделениям, так называемым "пожарным бригадам", которые оперативно перебрасывались на самые угрожающие участки фронта.

В августе несколько таких подразделений перебросили примерно на 20 км севернее, чтобы остановить неожиданный российский прорыв на 15 км вглубь обороны, который создавал угрозу окружения для ряда ключевых городов Донецкой области.

Это ослабило оборону Покровска, где российские войска смогли активнее продвигаться, используя также элитные дронные подразделения для ударов по транспортным путям, чтобы истощить украинские силы.

В конце октября в Покровск вернули спецподразделения Сухопутных войск, СБУ и военной разведки.

Впрочем, украинский офицер, воюющий вблизи города, заявил FT, что это усиление, вероятно, пришло слишком поздно, чтобы кардинально изменить ситуацию на направлении.

Попытка решить кадровый кризис без массовой мобилизации

"Украина пока избегает расширения принудительной мобилизации, пытаясь вместо этого привлекать больше добровольцев и делать ставку на использование высокотехнологичных подразделений - прежде всего беспилотных систем", - пишет Financial Times.

В этом году государство ввело однолетний контракт с финансовыми бонусами для мужчин 18-24 лет, а также продлило амнистию для тех, кто самовольно покинул часть, но соглашается вернуться в армию.

Президент Зеленский также объявил о планах ввести новые краткосрочные контракты для военнослужащих сроком от одного до пяти лет - давнее требование армии, учитывая, что многие военные служат с 2022 года без определенных сроков демобилизации.

Несмотря на эти шаги, значительного результата пока нет, или же новые механизмы еще не начали полностью действовать. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, новые контракты станут доступны только в начале следующего года.

На фоне кадрового кризиса некоторые эксперты предупреждают: чрезмерная настойчивость в попытках удержать Покровск может привести к повторению сценария других украинских городов, которые были потеряны - с хаотичным и кровавым отступлением под вражеским огнем.

"Если не принять правильные меры, битва за Покровск может повлиять на восприятие Вооруженных сил. Если общество увидит повторение Бахмута, Авдеевки или Угледара, мотивация присоединяться к армии упадет", — предупреждает польский военный аналитик Конрад Музыка.