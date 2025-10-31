РУС
Наступление РФ на Покровск обострило проблему нехватки бойцов в Украине, - Atlantic Council

Покровск и нехватка военных: Запад о главной угрозе для ВСУ

Наступление России на Покровск обнажило критический дефицит личного состава в ВСУ. После более чем трех лет войны Киев сталкивается с нехваткой ресурсов для удержания фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики Atlantic Council.

"После трех с половиной лет героического и исключительно кровопролитного сопротивления Украина, возможно, приближается к моменту, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта в крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится в материале.

Проблемы Украины с мобилизацией

Президент Владимир Зеленский на этой неделе открыто оценил ситуацию на Покровском направлении: "Украинские войска на Покровском фронте сейчас уступают российской армии по численности восемь к одному".

Аналитики отмечают, что проблемы с мобилизацией в Украине не являются новыми и нарастали на протяжении большей части войны. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году беспрецедентный поток добровольцев позволил быстро нарастить численность Вооруженных сил до примерно одного миллиона человек. Однако со временем, когда война затянулась, темпы мобилизации значительно замедлились. Некоторые подразделения пытались исправить ситуацию с помощью рекламных кампаний, а сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задерживают мужчин призывного возраста на улицах, однако это не решает проблему глобально.

Политическое решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет стало предметом критики как внутри страны, так и среди западных партнеров. Власти в то же время пытались привлечь молодежь к службе через программы стимулирования для добровольцев в возрасте 18–25 лет, однако эти меры пока не заполнили пробелы в фронтовых подразделениях.

Еще одним фактором, усугубившим кризис, стало ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным британской газеты Daily Telegraph, после отмены части ограничений почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали из страны в течение примерно двух месяцев. Это создало не только военный дефицит, но и усугубило проблемы с кадрами в экономике и критических секторах.

Россия и ее мобилизационная стратегия

Москва также сталкивается с проблемами в пополнении своих войск для вторжения в Украину на фоне катастрофических потерь, которые превышают количество погибших в любой другой войне России с 1945 года. Президент Владимир Путин пытался решить эту проблему через частичную мобилизацию в сентябре 2022 года, однако она оказалась крайне непопулярной и привела к тому, что почти миллион молодых россиян покинули страну.

Чтобы компенсировать дефицит личного состава, Кремль ввел систему щедрых финансовых стимулов, включая крупные премии за подписание контракта и высокие ежемесячные зарплаты, что позволяет ежемесячно привлекать около 30 тысяч новых рекрутов в российскую армию.

Аналитики отмечают, что в таких условиях преимущество России в живой силе над Украиной со временем может только расти. Это уже ощутимо на фронте протяженностью около тысячи километров: российские войска используют проломы в обороне Украины и продвигаются по нескольким направлениям. Хотя серьезных прорывов им пока достичь не удалось, территориальные приобретения России накапливаются постепенно, но стабильно.

Ситуация на Покровском направлении и реакция Кремля

Наиболее интенсивные бои сейчас продолжаются в Донецкой области, где Россия стремится захватить Покровск. Если командирам Путина удастся взять город, многие воспримут это как подтверждение правильности кремлевской стратегии, основанной на победе и исключительной численности российской армии. Российский президент убежден, что может выиграть войну, просто подавив Украину, и в случае захвата Покровска он будет считать хроническую нехватку солдат в Киеве самым весомым доказательством того, что время на его стороне.

А для Зеленского нет простых решений. Аналитики отмечают, что снижение призывного возраста спровоцирует новую волну рекрутов, но снизит моральный дух украинского народа. Реформа условий военной службы с целью предоставления более строгих гарантий ротации, а также принятие более меритократического подхода к назначению командующих армией могут помочь восстановить пошатнувшееся доверие общества и привлечь больше добровольцев, но это потребует времени, которого у Украины критически мало.

"В настоящее время закаленная в боях, но истощенная и уступающая по численности украинская армия не имеет другого выбора, кроме как оставаться в обороне. Командование Украины должно быть готово уступить позиции, когда это необходимо, чтобы сохранить драгоценную боевую мощь, одновременно ища возможности для максимального увеличения потерь противника", — резюмируют аналитики, которые считают, что ВСУ должны сдерживать натиск российских войск, пока сочетание тяжелых потерь на передовой, эскалации дальних ударов по территории РФ и экономических проблем, которые наконец ухудшатся, не заставит Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский Владимир путин владимир Донецкая область мобилизация Покровск Покровский район война в Украине
+16
Вороже іпсо, немає такої проблеми: зебіл тому і випустив біля 100,000 молодих чоловіків з України. Якби була така проблема, він би так не зробив!
31.10.2025 14:01
+11
Шукайте резерви в поліції і ТЦК ,СБУ.
31.10.2025 14:03
+7
100 000 чоловіків від 18 до 22 УЖЕ ВИЇХАЛИ про шо мова? Походу в нас потенціал як в Індії не менше
31.10.2025 14:05
Вороже іпсо, немає такої проблеми: зебіл тому і випустив біля 100,000 молодих чоловіків з України. Якби була така проблема, він би так не зробив!
31.10.2025 14:01
Ну от хто ці аналітики маловідомого Atlantic Council, що видають заохочувальну для продовження війни з боку кацапстану інформацію? пуйло і без них чекає, коли ЗСУ ось-ось посиплеться. Тварі продажні!
31.10.2025 14:12
>пуйло і без них чекає, коли ЗСУ ось-ось посиплеться.

ну так, це їх план, тому нам і треба було випустити молодь
31.10.2025 14:16
Ти ж втік , а їм чому не можна ?
31.10.2025 14:58
Гарна спроба, але я в Україні, просто використовую VPN.

>а їм чому не можна ?

Бо це велика втрата для нації та національної економіки.
31.10.2025 15:01
а Педір веніславський каже все ок ..ВИ ВСЬО ВРЬОТЄ !

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає "ДС" з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Він зазначив, що різких змін у кількості мобілізованих немає: усе відбувається за планом, відповідно до законодавства. Веніславський каже, що система рекрутингу працює стабільно, а мобілізація "проводиться з дотриманням всіх норм".
31.10.2025 14:03
Шукайте резерви в поліції і ТЦК ,СБУ.
31.10.2025 14:03
краще в УПЦ МП...
31.10.2025 14:06
Поліцію можна всю,крім патрульки забрати і це зробити потрібно. Але їх там із жінками разом 15- 20 тис. Від сили. А здорових буга0в 18- 25, що Зеленьський холить і обціловує у нічних клубах пару лімонів.
Так, що твої " рекомендації" не працюють у тій мірі, як це потрібно фронту.
Так, що твої " рекомендації" не працюють у тій мірі, як це потрібно фронту.
31.10.2025 14:14
100 000 чоловіків від 18 до 22 УЖЕ ВИЇХАЛИ про шо мова? Походу в нас потенціал як в Індії не менше
31.10.2025 14:05
"зеленим" не потрібен цей потенціал. Бо він буде заважати здати країну. А так - "ми намагались, але не нам "вистачило" бійців"
31.10.2025 14:09
Довгоносики зачищають простір для Нового Ізраїля.
31.10.2025 14:15
Бійці! - в Україні 1 млн армія - 300 тис на передку - потрібно зібратися
31.10.2025 14:07
В курську за лишились захисники покровська
31.10.2025 14:09
31.10.2025 14:11 Ответить
>В Україні навпаки мобілізації офіційної немає

у нас оголошена загальна мобілізація
31.10.2025 14:18
Нема в ***** "реальних союзників", вони всі за маржу допомогають.
31.10.2025 14:22

Немає жодної нестачі бійців. На фото їх повно.
31.10.2025 14:13
Подивимось чого вам, куройо....м, бракуватимо, коли рашка на вас попре!! Експерти хрінові!!
31.10.2025 14:13
-18-22 ау!
- та х@й вам. мы в домике.
Це ж яким треба бути дебілом,шоб в такий час випустити з країни стільки потенційних захисників!?
31.10.2025 14:19
В яке тобі діло до людей що не обирали владу?
31.10.2025 14:27
Яка різниця, обирали чи ні? Для української нації було би більше користі, якби їх не випустили за кордон.
31.10.2025 14:32
Ви за переконаннями є націоналіст в екзилі?
31.10.2025 14:37
>Ви за переконаннями є націоналіст

Типу того.

>в екзилі?

В Україні.
31.10.2025 14:42
Ой, а як так що нестача людей, невже совкові і відверто варварські методи мобілізації створюють повністю зворотній ефект? Ніколи такого не було, і от знову.
31.10.2025 14:24
Да ты зациклился на своём совке, забыл кто союзники Украины? Какой в звезду совок.
31.10.2025 14:29
Все боятся хачей, арабов, китайцев и лунатиков с марсианами, один ты Илья Муромец и никого не боишься.
31.10.2025 14:31
Вкид з жОПи.
31.10.2025 14:57
 
 