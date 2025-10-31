Наступление РФ на Покровск обострило проблему нехватки бойцов в Украине, - Atlantic Council

Наступление России на Покровск обнажило критический дефицит личного состава в ВСУ. После более чем трех лет войны Киев сталкивается с нехваткой ресурсов для удержания фронта.

"После трех с половиной лет героического и исключительно кровопролитного сопротивления Украина, возможно, приближается к моменту, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта в крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится в материале.

Проблемы Украины с мобилизацией

Президент Владимир Зеленский на этой неделе открыто оценил ситуацию на Покровском направлении: "Украинские войска на Покровском фронте сейчас уступают российской армии по численности восемь к одному".

Аналитики отмечают, что проблемы с мобилизацией в Украине не являются новыми и нарастали на протяжении большей части войны. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году беспрецедентный поток добровольцев позволил быстро нарастить численность Вооруженных сил до примерно одного миллиона человек. Однако со временем, когда война затянулась, темпы мобилизации значительно замедлились. Некоторые подразделения пытались исправить ситуацию с помощью рекламных кампаний, а сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задерживают мужчин призывного возраста на улицах, однако это не решает проблему глобально.

Политическое решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет стало предметом критики как внутри страны, так и среди западных партнеров. Власти в то же время пытались привлечь молодежь к службе через программы стимулирования для добровольцев в возрасте 18–25 лет, однако эти меры пока не заполнили пробелы в фронтовых подразделениях.

Еще одним фактором, усугубившим кризис, стало ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным британской газеты Daily Telegraph, после отмены части ограничений почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали из страны в течение примерно двух месяцев. Это создало не только военный дефицит, но и усугубило проблемы с кадрами в экономике и критических секторах.

Россия и ее мобилизационная стратегия

Москва также сталкивается с проблемами в пополнении своих войск для вторжения в Украину на фоне катастрофических потерь, которые превышают количество погибших в любой другой войне России с 1945 года. Президент Владимир Путин пытался решить эту проблему через частичную мобилизацию в сентябре 2022 года, однако она оказалась крайне непопулярной и привела к тому, что почти миллион молодых россиян покинули страну.

Чтобы компенсировать дефицит личного состава, Кремль ввел систему щедрых финансовых стимулов, включая крупные премии за подписание контракта и высокие ежемесячные зарплаты, что позволяет ежемесячно привлекать около 30 тысяч новых рекрутов в российскую армию.

Аналитики отмечают, что в таких условиях преимущество России в живой силе над Украиной со временем может только расти. Это уже ощутимо на фронте протяженностью около тысячи километров: российские войска используют проломы в обороне Украины и продвигаются по нескольким направлениям. Хотя серьезных прорывов им пока достичь не удалось, территориальные приобретения России накапливаются постепенно, но стабильно.

Ситуация на Покровском направлении и реакция Кремля

Наиболее интенсивные бои сейчас продолжаются в Донецкой области, где Россия стремится захватить Покровск. Если командирам Путина удастся взять город, многие воспримут это как подтверждение правильности кремлевской стратегии, основанной на победе и исключительной численности российской армии. Российский президент убежден, что может выиграть войну, просто подавив Украину, и в случае захвата Покровска он будет считать хроническую нехватку солдат в Киеве самым весомым доказательством того, что время на его стороне.

А для Зеленского нет простых решений. Аналитики отмечают, что снижение призывного возраста спровоцирует новую волну рекрутов, но снизит моральный дух украинского народа. Реформа условий военной службы с целью предоставления более строгих гарантий ротации, а также принятие более меритократического подхода к назначению командующих армией могут помочь восстановить пошатнувшееся доверие общества и привлечь больше добровольцев, но это потребует времени, которого у Украины критически мало.

"В настоящее время закаленная в боях, но истощенная и уступающая по численности украинская армия не имеет другого выбора, кроме как оставаться в обороне. Командование Украины должно быть готово уступить позиции, когда это необходимо, чтобы сохранить драгоценную боевую мощь, одновременно ища возможности для максимального увеличения потерь противника", — резюмируют аналитики, которые считают, что ВСУ должны сдерживать натиск российских войск, пока сочетание тяжелых потерь на передовой, эскалации дальних ударов по территории РФ и экономических проблем, которые наконец ухудшатся, не заставит Путина сесть за стол переговоров.