Пожежа в Мирнограді - наслідок передумов, які можна було змінити, - військовий про накопичення російських сил

Брак ресурсів і інертність керівництва дозволили ворогу накопичити сили - через це постраждали Мирноград і Покровськ.

Проєкт Ukrainian Witness розпитав про ситуацію командира підрозділу однієї з бригад, яка зараз працює у Мирнограді, інформує Цензор.НЕТ.

Загрози для Мирнограда

"Ми могли б і далі стримувати рух росіян на Мирноград. Ми бачили, що противник заходив у смугу, передавали, що вони виставляють "штори" - засоби РЕБ, які спотворюють і не дають нашим безпілотникам передавати відео. Але у нас не вистачало засобів їх уразити, а старший начальник не допомагав", - каже він.

Доля міста, що зараз опинилося у пожежі з епіцентром у Покровську, могла б бути іншою. Адже ця пожежа - наслідок передумов, які складалися вже давно. Підрозділи, що обороняють напрямок, бачили і розвиток ситуації у динаміці, і способи цю динаміку перервати. Наш співрозмовник каже, цього не сталося через брак необхідних засобів, інертність командування та умови, що дозволяють пілотам БпЛА - ключовим гравцям теперішнього етапу війни - працювати у безпеці, але на відстані від ділянок фронту, де вони потрібні найбільше. І пропонує рішення для цієї проблеми.

Прорахунки

"Ми б могли зупинити росіян. Не давали б їм виставлятися, методично б їх розй*бували. Виявляли б екіпажі БпЛА і нищили. Вони б не напаслися людей. Але все було абияк, ніхто не звертав уваги на наші спроби щось робити. Звісно, противник накопичився, перетянув канат на себе. Тепер вже він не дає нам відновитися, і ми граємо в спецуру. Кидаємо сюди ГУР на гелікоптерах, всі елітні підрозділи і гасимо пожежу. Я розумію, що критикувати легко, і часто це правильно. Але не вистачає пропозицій, рішень, обговорення на вищих рівнях.

На мою думку, основна небезпека у наступному. Люди в бойових підрозділах, які могли б знищувати противника, не дати "Рубікону" [структурі в російській армії, що масово й ефективно застосовує безпілотники та наразі складає одну з найбільших проблем для українських оборонців] стати в роботу і ефективно працювати, під час певних складнощів починають йти у СЗЧ. А потім переводяться у Сили безпілотних систем, які, по суті, мали б займатися знищенням "Рубікону", але займаються іншими задачами на безпечнішій відстані. Люди знають, що перейдуть в СБС і не будуть підписуватися на тяжкі задачі. Тому їх мусить виконувати еліта. Тобто треба або посилювати вимоги до СБС та їхнього особового складу щодо того, що він не виконує ті функції, які має виконувати, або посилювати відповідальність за СЗЧ з відповідних підрозділів у бойових бригадах", - додає командир.

"Взяти Мирноград і Покровськ. Пілоти СБС мали б літати на розвідку, виявляти екіпажі, контролювати їх, не даючи їм працювати. У підрозділів СБС є сили та засоби, щоб робити це системно. А вони відтягнулися до Добропілля і тепер розвідкою та ураженням до агломерації не долітають і недостатньо допомагають бойовим бригадам. А бойові бригади мали можливість стримувати ворога, але не було чим це робити. Партнери не приймали вчасно потрібних рішень, Україна не мала власних засобів для ураження.

З нашою бригадою сталося саме так. У нас була дальня розвідка, були дальні ураження, ми стримували росіян, не давали їм накопичуватися. Але не було достатньої кількості засобів. Ми купляли відповідні дрони, шукали, де їх взяти, щоб долетіти до противника й уразити, бо не мали такого фінансування, забезпечення й волонтерської допомоги, як СБС. Через це втратили ініціативу. Не було тоді засобів на Himars, на авіацію. Бо це сприймали так: "Ну да, ворог накопичується, виставляє "штору", ну хай виставляє, зараз є більш перспективний напрямок". Ми знали, де противник і чим виставляється, але ніяк не могли на це вплинути", - додає він.

Ворог накопичив сили

Врешті, за словами військового, через похлябство і незабезпечення ресурсами противник зміг накопичити сили і засоби на майбутній пріоритетний напрямок удару. Зокрема поглушив бригаді РЕБом управління засобами ураження, виставив засоби розвідки, що їх наші екіпажі БпЛА виявляли і намагалися знищити.

"Тож зараз ми взаємодіємо з СБС і все відбувається так. Ми знаходимо засіб БпЛА ворога, передаємо на знищення і чекаємо, щоб туди щось відпрацювало. Воно відпрацьовує, але шкодить тільки обладнанню. Тому противник далі виставляється і працює. Пілоти не знищуються, а мають знищуватися саме вони.

Щоб такого не відбувалося, на мою думку, мають існувати інтегровані в бойові підрозділи структури, що знищуватимуть саме ворожих пілотів, і більш жорсткі заходи щодо СЗЧ з цих них, щоб бійці не могли легко і без наслідків перевестися в інші структури та чілити, коли піхота і пілоти страждають, як зараз у Покровську та Мирнограді. Вони теж звалили б у СЗЧ, перевелись, працювали фіг зна звідки і не парились. Але вони вмотивовані, вони розуміють, що треба працювати, воювати і не віддавати так території. Плюс треба посилювати відповідальність СБС і ставити їхньою задачею роботу саме по таких засобах. А з тієї ситуації, що вже сталася, взяти максимум досвіду і більше такого не допускати", - резюмує він.

