РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 512 20

Более 300 россиян находятся в Покровске, пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ

Российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ДШВ отметили, что россияне использовали для этого неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для воздушной разведки и поражения врага на открытой местности.

"Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с дальнейшей попыткой окружить агломерацию", – говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация под Мирноградом осложняется из-за боев за Покровск, - ГВА

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября украинские защитники ликвидировали в Покровске 162 захватчика, 39 - ранены.

"К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", - подытожили там.

Смотрите также: Спецназовцы "Омеги" нанесли удар по 3 вражеским пехотинцам на Покровском направлении. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области

Смотрите: Как защитники держат оборону на подступах к Покровску: "С каждым днем все труднее". ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11276) боевые действия (5120) Десантно-штурмовые войска (258) Покровск (934) Покровский район (1248)
Топ комментарии
+6
Тобто рашист Сирський вже здав майже весь Покровськ своїм рашистам.
Залишилось тільки північна промзона неокупована рашистами а все місто вже під ними.
Ситуація контрольована, - Сирський.
Не збрехав.
Контрольовано здав рашистам Покровськ.
11.11.2025 11:43 Ответить
+5
Взагалі не зрозуміло. 300 кацапів захопили ціле місто?
11.11.2025 11:50 Ответить
+5
по одним новостям у них около 100-150к на подступах к Покровску, по дргуим какието 300 спартанцев из этих 100-150к смоги захватить целый город
11.11.2025 11:51 Ответить
Тобто рашист Сирський вже здав майже весь Покровськ своїм рашистам.
Залишилось тільки північна промзона неокупована рашистами а все місто вже під ними.
Ситуація контрольована, - Сирський.
Не збрехав.
Контрольовано здав рашистам Покровськ.
11.11.2025 11:43 Ответить
Николай-с дивана строчить с пулемета удобно?до Покровска достаете?
11.11.2025 12:01 Ответить
Тільки рашисти захищають свого рашиста сирського, який їм здає одне українське місто за іншим.
11.11.2025 12:07 Ответить
тебе ж написали - идёт зачистка
11.11.2025 12:30 Ответить
Как же они смогли заехать в город без тяжелой бронетехники если все дороги ведущие в город были перекопаны еще год назад, и с южной стороны там тянулся сплошной противотанковый ров который ни на каких жигулях не проехать. Или дороги не были уничтожены?
11.11.2025 11:46 Ответить
Ось тут видно, як рашисти спокійно собі заїзджають у Покровськ з півдня.
Ніяких оборонних споруд та рвів не має.
Крім декількох бетонних блоків на дорозі і спалених машин.
Дорога рівна, жодної ями.

https://t.me/supernova_plus/45342?single
11.11.2025 11:54 Ответить
просочуються.
11.11.2025 12:00 Ответить
11.11.2025 11:50 Ответить
Понад 300 - це скільки завгодно.
11.11.2025 12:03 Ответить
314?
11.11.2025 12:38 Ответить
11.11.2025 11:51 Ответить
угруповання Центр, близько 100-150 тисяч, але у них не один Покровськ.
ще є Південь і Північ.
11.11.2025 12:11 Ответить
https://uatv.ua/vokrug-pokrovska-sosredotocheno-poryadka-100-tysyach-okkupantov-o-situatsii-v-gorode-rasskazal-stupak/

"По его словам, российских оккупационных войск вокруг Покровска, по разным оценкам, порядка 100 тысяч."
11.11.2025 12:14 Ответить
От ви самі і ярлик приклеїли ...300 ...спартанців узяли Покровськ ..Занавіс
11.11.2025 11:56 Ответить
Наш головнокомандувач казав не про 300, а про 314 "спартанців"...!
11.11.2025 12:00 Ответить
Єврейців...
11.11.2025 12:08 Ответить
11.11.2025 12:32 Ответить
Та неділю назад було триста, а згідно інформації шмарафона там знищили за останні дні вже більше тисячі кацапів. А навкруги Покровська і Мирнограду на картах дипстейт все замальовано червоним кольором, що означає, що там їх сотня тисяч.
11.11.2025 12:04 Ответить
Сотні там не помістяться. Може десятки тисяч і не в місті.
11.11.2025 12:14 Ответить
Російське просування у північному та західному Покровську останніми днями сповільнилося, ймовірно, через постійні зусилля України щодо контратаки.[3] Російські війська продовжують наступати у східному та південному Покровську, що може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити підкишеню для підтримки зусиль Росії з оточення українських військ у місті та, зрештою, змусити українські війська відступити з ширшої «кишені». Російські війська, ймовірно, також контролюють вогневий контроль над українськими наземними лініями зв'язку (НЛК) у «кишені», що ускладнює логістику України. Російські війська, схоже, одночасно працюють над завершенням оточення всієї «кишені» та її зменшенням. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними.
11.11.2025 12:28 Ответить
 
 