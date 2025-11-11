Более 300 россиян находятся в Покровске, пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ
Российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины.
Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В ДШВ отметили, что россияне использовали для этого неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для воздушной разведки и поражения врага на открытой местности.
"Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с дальнейшей попыткой окружить агломерацию", – говорится в сообщении.
Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.
С начала ноября украинские защитники ликвидировали в Покровске 162 захватчика, 39 - ранены.
"К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", - подытожили там.
Что предшествовало?
Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
Тобто рашист Сирський вже здав майже весь Покровськ своїм рашистам.
Залишилось тільки північна промзона неокупована рашистами а все місто вже під ними.
Ситуація контрольована, - Сирський.
Не збрехав.
Контрольовано здав рашистам Покровськ.
Ніяких оборонних споруд та рвів не має.
Крім декількох бетонних блоків на дорозі і спалених машин.
Дорога рівна, жодної ями.
https://t.me/supernova_plus/45342?single
ще є Південь і Північ.
"По его словам, российских оккупационных войск вокруг Покровска, по разным оценкам, порядка 100 тысяч."