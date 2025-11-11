Более 300 россиян находятся в Покровске, пытаются выйти на северные границы города, - ДШВ

Российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины.

Что известно?

В ДШВ отметили, что россияне использовали для этого неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман. Это снижает возможности для воздушной разведки и поражения врага на открытой местности.

"Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с дальнейшей попыткой окружить агломерацию", – говорится в сообщении.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.

С начала ноября украинские защитники ликвидировали в Покровске 162 захватчика, 39 - ранены.

"К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны - БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", - подытожили там.

Что предшествовало?

Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области

