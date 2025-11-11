Понад 300 росіян перебувають у Покровську, намагаються вийти на північні межі міста, - ДШВ

Російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці.

Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У ДШВ зазначили, що росіяни використали для цього несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для повітряної розвідки та ураження ворога на відкритій місцевості.

"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.

Від початку листопада українські захисники ліквідували у Покровську 162 загарбників, 39 - поранено.

"До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - підсумували там.

Що передувало?

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області

