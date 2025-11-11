Понад 300 росіян перебувають у Покровську, намагаються вийти на північні межі міста, - ДШВ

Російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці.

Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У ДШВ зазначили, що росіяни використали для цього несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для повітряної розвідки та ураження ворога на відкритій місцевості.

"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.

Від початку листопада українські захисники ліквідували у Покровську 162 загарбників, 39 - поранено.

"До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - підсумували там.

Що передувало?

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області

Намагаються вийти на північні межі міста, - ДШВ

Тобто рашист Сирський вже здав майже весь Покровськ своїм рашистам.
Залишилось тільки північна промзона неокупована рашистами а все місто вже під ними.
Ситуація контрольована, - Сирський.
Не збрехав.
Контрольовано здав рашистам Покровськ.
11.11.2025 11:43 Відповісти
по одним новостям у них около 100-150к на подступах к Покровску, по дргуим какието 300 спартанцев из этих 100-150к смоги захватить целый город
11.11.2025 11:51 Відповісти
Взагалі не зрозуміло. 300 кацапів захопили ціле місто?
11.11.2025 11:50 Відповісти
11.11.2025 11:43 Відповісти
Николай-с дивана строчить с пулемета удобно?до Покровска достаете?
11.11.2025 12:01 Відповісти
Тільки рашисти захищають свого рашиста сирського, який їм здає одне українське місто за іншим.
11.11.2025 12:07 Відповісти
Как же они смогли заехать в город без тяжелой бронетехники если все дороги ведущие в город были перекопаны еще год назад, и с южной стороны там тянулся сплошной противотанковый ров который ни на каких жигулях не проехать. Или дороги не были уничтожены?
11.11.2025 11:46 Відповісти
Ось тут видно, як рашисти спокійно собі заїзджають у Покровськ з півдня.
Ніяких оборонних споруд та рвів не має.
Крім декількох бетонних блоків на дорозі і спалених машин.
Дорога рівна, жодної ями.

https://t.me/supernova_plus/45342?single
11.11.2025 11:54 Відповісти
просочуються.
11.11.2025 12:00 Відповісти
Взагалі не зрозуміло. 300 кацапів захопили ціле місто?
11.11.2025 11:50 Відповісти
Понад 300 - це скільки завгодно.
11.11.2025 12:03 Відповісти
314?
11.11.2025 12:38 Відповісти
по одним новостям у них около 100-150к на подступах к Покровску, по дргуим какието 300 спартанцев из этих 100-150к смоги захватить целый город
11.11.2025 11:51 Відповісти
угруповання Центр, близько 100-150 тисяч, але у них не один Покровськ.
ще є Південь і Північ.
11.11.2025 12:11 Відповісти
https://uatv.ua/vokrug-pokrovska-sosredotocheno-poryadka-100-tysyach-okkupantov-o-situatsii-v-gorode-rasskazal-stupak/

"По его словам, российских оккупационных войск вокруг Покровска, по разным оценкам, порядка 100 тысяч."
11.11.2025 12:14 Відповісти
От ви самі і ярлик приклеїли ...300 ...спартанців узяли Покровськ ..Занавіс
11.11.2025 11:56 Відповісти
Наш головнокомандувач казав не про 300, а про 314 "спартанців"...!
11.11.2025 12:00 Відповісти
Єврейців...
11.11.2025 12:08 Відповісти
"Вашему царю дали люлей!"
11.11.2025 14:23 Відповісти
Та неділю назад було триста, а згідно інформації шмарафона там знищили за останні дні вже більше тисячі кацапів. А навкруги Покровська і Мирнограду на картах дипстейт все замальовано червоним кольором, що означає, що там їх сотня тисяч.
11.11.2025 12:04 Відповісти
Сотні там не помістяться. Може десятки тисяч і не в місті.
11.11.2025 12:14 Відповісти
Російське просування у північному та західному Покровську останніми днями сповільнилося, ймовірно, через постійні зусилля України щодо контратаки.[3] Російські війська продовжують наступати у східному та південному Покровську, що може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити підкишеню для підтримки зусиль Росії з оточення українських військ у місті та, зрештою, змусити українські війська відступити з ширшої «кишені». Російські війська, ймовірно, також контролюють вогневий контроль над українськими наземними лініями зв'язку (НЛК) у «кишені», що ускладнює логістику України. Російські війська, схоже, одночасно працюють над завершенням оточення всієї «кишені» та її зменшенням. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними.
11.11.2025 12:28 Відповісти
Давайте чесно та відверто. Що ОПа на чолі з НЕлохом, що офіційні представники міноборони, що офіційний Генштаб на чолі із НЕкацапом сирським зап...зділись, потім *****...ли а зараз просто п...здять. Всі все розуміють, мордвини продали Покровськ, далі Мирноград із відповідними наслідками.
11.11.2025 13:40 Відповісти
 
 