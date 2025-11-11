Понад 300 росіян перебувають у Покровську, намагаються вийти на північні межі міста, - ДШВ
Російські окупанти протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці.
Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У ДШВ зазначили, що росіяни використали для цього несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для повітряної розвідки та ураження ворога на відкритій місцевості.
"Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.
Від початку листопада українські захисники ліквідували у Покровську 162 загарбників, 39 - поранено.
"До зачистки міста продовжують залучатися різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші", - підсумували там.
Що передувало?
Раніше головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що мета російських військ - оточити Покровськ і сусідні міста, перекривши логістику для ЗСУ. Противник намагатиметься здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донецької області
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто рашист Сирський вже здав майже весь Покровськ своїм рашистам.
Залишилось тільки північна промзона неокупована рашистами а все місто вже під ними.
Ситуація контрольована, - Сирський.
Не збрехав.
Контрольовано здав рашистам Покровськ.
Ніяких оборонних споруд та рвів не має.
Крім декількох бетонних блоків на дорозі і спалених машин.
Дорога рівна, жодної ями.
https://t.me/supernova_plus/45342?single
ще є Південь і Північ.
"По его словам, российских оккупационных войск вокруг Покровска, по разным оценкам, порядка 100 тысяч."