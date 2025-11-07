РУС
Более 21,6 тыс. военных покинули армию в октябре, - Игорь Луценко

По официальным данным, в октябре более 21 тысячи военных самовольно покинули службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.

Каждые две минуты армию покидает один боец

"21 602 в октябре. Двадцать одна тысяча шестьсот два человека. Именно столько сбежало из армии за прошлый месяц. Официально.

Это рекорд. Это очень плохой рекорд. Каждые две минуты из нашей армии уходит человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет очередной боец.

Украина станет слабее еще на одного защитника. А враг станет относительно нас сильнее на одного человека. Напоминаю, что это только официальные данные. А на самом деле многие случаи самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются", - говорится в сообщении.

Луценко отмечает, что это очень опасная тенденция, которая плохо закончится, если на это не отреагировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 290 тысяч дел о СЗЧ и дезертирстве открыто за время полномасштабной войны, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

"Армия, которая откатывается - это армия, которая еще способна победить. Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и побега из частей - вот что является реальной опасностью для существования Украины. Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага - это, в частности, потому, что нам не хватает воинов", - подчеркнул он.

Нехватка личного состава создает бреши в обороне

Луценко добавил, что все эти ежедневные продвижения врага - из-за нехватки людей, на фронте огромные дыры.

"У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте, воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого солдата, который не сбежал, ложится двойная, тройная нагрузка. У нас на фронте огромные дыры в обороне из-за этого", - пишет Луценко.

Но отмечает, что общественный и политический резонанс вокруг ситуации является критически необходимым. По его мнению, граждане и представители власти должны откровенно обсуждать реальное состояние комплектования войск, ведь "молчание вокруг этой темы... является убийственным для страны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главной причиной СЗЧ является отсутствие мотивации и четких сроков службы, - полковник Рюмшин

"Даже Покровск, Купянск и пока безымянные стремительные наступления россиян в Днепропетровской и Запорожской областях в эти дни — это не такая сильная боль, как эти цифры. Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет — не будет ничего, ничего.

Страшное, преступное, убийственное для всех нас молчание вокруг этой темы. Из-за этого молчания мы гибнем и таем. Кто заставил нас молчать по поводу этого таяния армии? Кто отобрал у нас язык, зачем?", - подчеркивает Луценко.

+6
https://tsn.ua/********/skilky-ukrayintsiv-mobilizuiut-shchodnia-iuryst-nazvav-tsyfru-2944127.html
Виходить бусярять до 30т на місяць людей без мотивації, а тікає 21т.
Потужно.
07.11.2025 12:33 Ответить
07.11.2025 12:33 Ответить
+6
колишнім депутатам віри не має. луценко мабудь не погано влаштувався в силах оборони. так люди тікають. а ти що зробив, щоб цього не було? А чому тікають? Бо пизьдять вагонами , а хтось за це повинен вмирати. Бо жодний генерал- мясник не посажен на кол за те, що зтирав в нуль людей. В кожній бойовій бригаді повністю змінилось мабудь до 6 складів.
07.11.2025 12:36 Ответить
07.11.2025 12:36 Ответить
+6
ну так а какого эффекта ожидали от бусификации? Все пассионарии ушли в 22-23, дальше только большие бабки за контракт кого нибудь заманят. Даже ***** понял что это дичь и платит ванькам большие бабки за контракт (хотя казалосьбы, что ему стоит бесплатно мобилизовать своих рабов), а у нас совок в худжей своей ипостаси.
07.11.2025 12:39 Ответить
07.11.2025 12:39 Ответить
https://tsn.ua/********/skilky-ukrayintsiv-mobilizuiut-shchodnia-iuryst-nazvav-tsyfru-2944127.html
Виходить бусярять до 30т на місяць людей без мотивації, а тікає 21т.
Потужно.
07.11.2025 12:33 Ответить
07.11.2025 12:33 Ответить
не на часі .. треба "рятувати" УЗ ))
07.11.2025 12:35 Ответить
07.11.2025 12:35 Ответить
колишнім депутатам віри не має. луценко мабудь не погано влаштувався в силах оборони. так люди тікають. а ти що зробив, щоб цього не було? А чому тікають? Бо пизьдять вагонами , а хтось за це повинен вмирати. Бо жодний генерал- мясник не посажен на кол за те, що зтирав в нуль людей. В кожній бойовій бригаді повністю змінилось мабудь до 6 складів.
07.11.2025 12:36 Ответить
07.11.2025 12:36 Ответить
На окупованих територіях так само скавуліли і тікали від української армії. Зараз вони всі в кацапській армії. І пішли вони туди "строєм і с пєснєй". Ніхто і не пискнув.
07.11.2025 12:58 Ответить
07.11.2025 12:58 Ответить
Просто треба ще більше бусифікації, найкраща військова стратегія - це воювати кількістю, а не мотивацією, якістю і технологіями.
07.11.2025 12:36 Ответить
07.11.2025 12:36 Ответить
Ага, як в Першу світову. І з таким же результатом.
07.11.2025 12:58 Ответить
07.11.2025 12:58 Ответить
Как сказал по этому поводу блогер Любарский, обращаясь к нашему народу: Не хочешь ср..., не мучай жо... Просто позор!
07.11.2025 12:36 Ответить
07.11.2025 12:36 Ответить
Ви хочите, щоб бусифіковані воювали???
07.11.2025 12:37 Ответить
07.11.2025 12:37 Ответить
А если не бусифицировать, то как?
07.11.2025 12:38 Ответить
07.11.2025 12:38 Ответить
До останього українця ? Як, - а після українця як ?
07.11.2025 12:46 Ответить
07.11.2025 12:46 Ответить
Фукс пропонує здатися? Щоб московські фашисти винищили цілком весь український народ? А бодя планує піті поліцаєм в услужіння окупантам і так вижити?
07.11.2025 12:57 Ответить
07.11.2025 12:57 Ответить
Вместо того чтобы понять причины и бороться с ними - нужно будет просто усилить мобилизацию. Никто никаких выводов делать не будет.
07.11.2025 12:38 Ответить
07.11.2025 12:38 Ответить
Ну то їх кац@ ...я ,,мобілізує", тільки з рогаткою в руці замість зброї, як було коли ця падаль ,,звільняла" Україну під час другої світової....
07.11.2025 12:39 Ответить
07.11.2025 12:39 Ответить
чого ви другу світову згадуєте? так є ж вже звільнений кусок сходу і крим
07.11.2025 12:48 Ответить
07.11.2025 12:48 Ответить
Ви вже мобілізувались, щоб вас русня не мобілізувала?
07.11.2025 12:53 Ответить
07.11.2025 12:53 Ответить
ну так а какого эффекта ожидали от бусификации? Все пассионарии ушли в 22-23, дальше только большие бабки за контракт кого нибудь заманят. Даже ***** понял что это дичь и платит ванькам большие бабки за контракт (хотя казалосьбы, что ему стоит бесплатно мобилизовать своих рабов), а у нас совок в худжей своей ипостаси.
07.11.2025 12:39 Ответить
07.11.2025 12:39 Ответить
"у нас" це у кого?
"Совок в худшей іпостасі" у кацапів.
Хіба не так?
07.11.2025 12:54 Ответить
07.11.2025 12:54 Ответить
в окопах неможливо транслювати "вечірні відосики" - от і падає моральний дух ...
ОПа уже, мабуть, працює над забезпеченням...!
07.11.2025 12:40 Ответить
07.11.2025 12:40 Ответить
поки генерали не відповідают за втрати доти солдати будут втікати.
07.11.2025 12:42 Ответить
07.11.2025 12:42 Ответить
Дезертирів завжди розстрілювали,у всі часи і у всі війни.Для цього потрібно всього -навсього прийняти у Верховній Раді закон.Але чи приймуть такий закон нардепи,переважна більшість яких і є потенційними дезертирами?Однозначно - ні.Приймуть інші,яким прийдеться розстріляти і потенційних,і інших без всякого закону...На превеликий жаль...
07.11.2025 12:42 Ответить
07.11.2025 12:42 Ответить
А ти думаєш дезертири не ге можуть розстріляти )))
07.11.2025 12:48 Ответить
07.11.2025 12:48 Ответить
А ти хто, воєн? Мабуть просто копієчний зелений бот.
07.11.2025 12:50 Ответить
07.11.2025 12:50 Ответить
Замість того, щоб карати Манька та йому подібних за безвідповідальність і до****бізм, що є причинною - воно придумало карати рядових солдат, у яких і так прав, як у сліпого котеняти…
07.11.2025 12:57 Ответить
07.11.2025 12:57 Ответить
З кожним місяцем кількість дезертирів буде тільки зростати, не хочуть люди гинути "За Батьківщину",....."За Зеленського". А ті хто на фронті, воюють за перше гасло, но їх стає все меньше і меньше. І нічого не вдієш, хіба що Зеленський з прапором пішов штурмувати Донецк і показав приклад.
07.11.2025 12:44 Ответить
07.11.2025 12:44 Ответить
Донецьк
07.11.2025 12:48 Ответить
07.11.2025 12:48 Ответить
Якщо при владі чотириразовий прострочений ухилянт то воно й не дивно, не вміє в мобілізацію зовсім.
07.11.2025 12:47 Ответить
07.11.2025 12:47 Ответить
З одного боку "російській економіці завтра кабзда", з іншого "все пропало, всі в СЗЧ". Але, як не дивно, і фронт тримається, і кордонів 1991 року немає.
07.11.2025 12:52 Ответить
07.11.2025 12:52 Ответить
кінець епохи чмонь...
07.11.2025 12:55 Ответить
07.11.2025 12:55 Ответить
ніхто не шкодував захисників в 22 році по свідченням деяких батьків, чиї сини загинули.. Можете мені шити що хочете..Але це так.. Хтось відповів за те що відбув чергу пославши на смерть бійців з одними автоматами??? Ні.. Генерали жирують далі ...
07.11.2025 12:56 Ответить
07.11.2025 12:56 Ответить
Цікаво, звідки такі офіційні дані у командира роти?
Хіба така інформація не ДСК хоча б?
07.11.2025 12:58 Ответить
07.11.2025 12:58 Ответить
 
 