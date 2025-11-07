Более 21,6 тыс. военных покинули армию в октябре, - Игорь Луценко

По официальным данным, в октябре более 21 тысячи военных самовольно покинули службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.

Каждые две минуты армию покидает один боец

"21 602 в октябре. Двадцать одна тысяча шестьсот два человека. Именно столько сбежало из армии за прошлый месяц. Официально.

Это рекорд. Это очень плохой рекорд. Каждые две минуты из нашей армии уходит человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи встанет очередной боец.

Украина станет слабее еще на одного защитника. А враг станет относительно нас сильнее на одного человека. Напоминаю, что это только официальные данные. А на самом деле многие случаи самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются", - говорится в сообщении.

Луценко отмечает, что это очень опасная тенденция, которая плохо закончится, если на это не отреагировать.

"Армия, которая откатывается - это армия, которая еще способна победить. Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и побега из частей - вот что является реальной опасностью для существования Украины. Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага - это, в частности, потому, что нам не хватает воинов", - подчеркнул он.

Нехватка личного состава создает бреши в обороне

Луценко добавил, что все эти ежедневные продвижения врага - из-за нехватки людей, на фронте огромные дыры.

"У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте, воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого солдата, который не сбежал, ложится двойная, тройная нагрузка. У нас на фронте огромные дыры в обороне из-за этого", - пишет Луценко.

Но отмечает, что общественный и политический резонанс вокруг ситуации является критически необходимым. По его мнению, граждане и представители власти должны откровенно обсуждать реальное состояние комплектования войск, ведь "молчание вокруг этой темы... является убийственным для страны".

"Даже Покровск, Купянск и пока безымянные стремительные наступления россиян в Днепропетровской и Запорожской областях в эти дни — это не такая сильная боль, как эти цифры. Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет — не будет ничего, ничего.

Страшное, преступное, убийственное для всех нас молчание вокруг этой темы. Из-за этого молчания мы гибнем и таем. Кто заставил нас молчать по поводу этого таяния армии? Кто отобрал у нас язык, зачем?", - подчеркивает Луценко.



