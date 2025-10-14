Почти 290 тысяч дел о СОЧ и дезертирстве открыто за время полномасштабной войны, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

В Украине правоохранители с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыли почти 290 тысяч уголовных производств за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Там сообщили, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 235 646 уголовных производств по СОЧ, а 53 954 - за дезертирство.

Для сравнения: в течение января 2022 - сентября 2024 годов правоохранители зарегистрировали около 60 тысяч дел за самовольное оставление части, почти 30 тысяч - за дезертирство.

