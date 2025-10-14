Почти 290 тысяч дел о СОЧ и дезертирстве открыто за время полномасштабной войны, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА
В Украине правоохранители с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыли почти 290 тысяч уголовных производств за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Там сообщили, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 235 646 уголовных производств по СОЧ, а 53 954 - за дезертирство.
Для сравнения: в течение января 2022 - сентября 2024 годов правоохранители зарегистрировали около 60 тысяч дел за самовольное оставление части, почти 30 тысяч - за дезертирство.
О, доречі, чому росія з великої?
Та й звідки ти знаєш мою стать? Не думала, що помилилася?
Бусифікація це вже справжній фашизм, як і закриті кордони.
як раз у тернополі, попередили про залучання бойових підрозділів для допомоги тцк.
Україна щомісяця https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-pislya-50-rokiv-ukrajina-kudi-mozhut-vidpraviti-sluzhiti-13049973.html мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові. Про це в https://youtu.be/XhY7WjmRzWE етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Тобто, згідно офіційних джерел, тікає половина "оповіщених". І ще якась кількість із залишку списується з різних причин у перші місяці служби. Доволі сумно у підсумку.
Одна іскра, хлопці зі зламаними гнилим фігляром долями ще скажуть своє слово.
Що таке Довідка-доповідь, як складається, на кого розписується, знаєш?
А ЯК ЦЕ ????
Персонаж був кумедний, пішов добровольцем, трохи не в собі, такий собі інтроверт та алкаш.
Зараз - більша частина новоприбулих лише й думає, як звалити в СЗЧ.
Вони прикольні.
З Констахи замовляють таксі до Краматорська. Таксисти беруть з них гроші та привозять на блок-пост до ВСПшників. Ціла індустрія.
До чого веду?
Ми - воїни. Знали в 22-му - куди та нащо йдемо.
Насильно бусифіковані з-під генделиків та жінчиних спідниць - можна б було сказати, що з вівці вівчарку не зробиш, але тут ще гірше.
Публіка в цілому - покидьки суспільства, яких десь спіймали. Наркомани, алкашня, тупі зека, ждуни, боягузи, усякої тварі по парі.
Соромно бути такими.
Тому таки так, мобілізація у глухому куті с ттрендом на погіршення.