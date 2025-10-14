УКР
Майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство відкрито за час повномасштабної війни, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

В Україні правоохоронці з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрили майже 290 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 –– за дезертирство.

Для порівняння: упродовж січня 2022 - вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головною причиною СЗЧ є відсутність мотивації та чітких строків служби, - полковник Рюмшин

СЗЧ в ЗСУ. Статистика даних / УП
СЗЧ в ЗСУ. Статистика даних / УП

+6
А в Україні рівні права? Якщо так, то й обов'язки мають бути рівними? Чи може давай якісь права жінкам вріжемо, бо у них немає всіх обов'язків?

Та й звідки ти знаєш мою стать? Не думала, що помилилася?
14.10.2025 18:01 Відповісти
+5
Ого, які знання з питання мобілізації! І не тільки нашої, а й наросійської. То ви мобілізована, чи доброволець?
О, доречі, чому росія з великої?
14.10.2025 17:53 Відповісти
+4
не існує добровільної мобілізації, всюди у світі вона є виключно примусовою, а в Росії навіть насильницька. За власним бажанням проходять службу добровольці, а не мобілізовані
14.10.2025 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, який процент від цієї кількості приходиться на добровільно бусифікованих за ноги чоловіків?
14.10.2025 17:44 Відповісти
не існує добровільної мобілізації, всюди у світі вона є виключно примусовою, а в Росії навіть насильницька. За власним бажанням проходять службу добровольці, а не мобілізовані
14.10.2025 17:49 Відповісти
Ого, які знання з питання мобілізації! І не тільки нашої, а й наросійської. То ви мобілізована, чи доброволець?
О, доречі, чому росія з великої?
14.10.2025 17:53 Відповісти
Жінки вправі самі вирішувати чи йти їм до ЗСУ чи ні, чого не скажеш про військовозобовязаних військовопридатних чоловіків, таких як ти, для вас це не вибір, а обовязок І, доречі, власні назви пишуться з великої літери
14.10.2025 17:58 Відповісти
А в Україні рівні права? Якщо так, то й обов'язки мають бути рівними? Чи може давай якісь права жінкам вріжемо, бо у них немає всіх обов'язків?

Та й звідки ти знаєш мою стать? Не думала, що помилилася?
14.10.2025 18:01 Відповісти
Нічим таким нафронтницям не зобов'язаний. Іди в воюй за зелупу
14.10.2025 18:50 Відповісти
Кожна людина, незалежно від статі, має право вирішувати як їй жити і що робити
14.10.2025 18:51 Відповісти
Мобілізація за повісткою є цілком добровільною. У разі неявки справа передається до суду, далі вирок.
Бусифікація це вже справжній фашизм, як і закриті кордони.
14.10.2025 18:42 Відповісти
Там еще штраф посередине, карточки, куча промежуточных санкций
14.10.2025 18:53 Відповісти
Ви дуже раді, що чоловіків, тіла яких після кацапської окупації знаходили в Бучі зі зв'язаними руками і кульовими отворами в головах, свого часу не бусифікували?
14.10.2025 18:13 Відповісти
Що Ви мелете, добродію? Ви з глузду з'їхали?
14.10.2025 18:16 Відповісти
Цими провадженнями можна хіба що підтертися, адже з них реально отримують строки лише одиниці або майже ніхто
14.10.2025 17:45 Відповісти
Зешобла на початку цього року взагалі казала що 407/408 ККУ не більше 25000, влада давно підтерлась своїм нарідом.
14.10.2025 18:11 Відповісти
Недавно хтось писав, що до відкриття справи доходить десь у 50% випадків. То можна зробити висновок, що реально СЗЧ вже мінімум 600 тисяч.
14.10.2025 17:47 Відповісти
Если даже через месяц сам вернулся, то дело не заводят
14.10.2025 18:03 Відповісти
Ти помиляєшся. Якщо це перше СЗЧ, повернувся добровільно і командир підписав відповідну бумажку, то справу закривають. А не ото, що ти пишеш.
14.10.2025 18:07 Відповісти
Брат ходил в СЗЧ. Через месяц сам вернулся. Дело даже не заводили
14.10.2025 18:12 Відповісти
А, ну так він просто попав до тих 50%, на яких справу не завели. Цілком можливо, що він офіційно залишався на службі, а його ЗП командир просто клав собі до кишені.
14.10.2025 18:14 Відповісти
Це субєктивні оцінки. Значно важливіше те, що якщо ти відмовляєшся повернутися, то СЗЧ автоматично перетворюється на дезертирство
14.10.2025 18:16 Відповісти
Ти б хоч трохи спочатку розібралася у тому, що пишеш, щоб не ганьбитися. СЗЧ і дезертирство - це дві різні статті, які застосовуютсья за різних умов. І одна не може магічно перетворитися на іншу.
14.10.2025 18:19 Відповісти
різниця між СЗЧ і дезертирством лише у наявності наміру ухилитися від служби. Тож якщо військовослужбовець не повертається до військової частини, то його справа миттєво перекваліфікується в дезертирство, це аксіома
14.10.2025 18:21 Відповісти
Так доведи цей намір, тільки завдяки фактичним доказам (наприклад, його письмове зізнання), а не припущенням. Може він збирався півроку-рік-два-п'ять відпочити і повернутися. Не можеш довести, що це не так? Ну то й нічого рота відкривати, це аксіома.
14.10.2025 18:26 Відповісти
ооо....
як раз у тернополі, попередили про залучання бойових підрозділів для допомоги тцк.
14.10.2025 17:49 Відповісти
Угу, і цих паскуд навіть не хвилює, що це пряме порушення Конституції, вона ж в них на паузі.
14.10.2025 17:52 Відповісти
Ухилянтам байдуже на Конституцію, адже вона зобовязує їх виконати військовий обовязок
14.10.2025 18:05 Відповісти
Дивно, я щось не можу знайти в Конституції статті, згідно якої кожен чоловік повинен воювати зі зброєю в руках. Більше того, є така цікава стаття, що прямо забороняє будь-яку дискримінацію, влючно з такою за ознакою статі. То виходить, що всі жінки в нас - ухилянтки.
14.10.2025 18:12 Відповісти
щоб були обовязки, мають бути права.... а так, як сказав найвеличніший "я никому не должен, только своим родителям..."
14.10.2025 18:14 Відповісти
Що там з інвалідами прокурорами-ухилянтами, скільки справ?
14.10.2025 17:51 Відповісти
Там все добре, вже навіть Борисова випустили.
14.10.2025 17:59 Відповісти
Толі ще буде..
14.10.2025 17:52 Відповісти
********* збираються робити хоч якісь висновки після таких цифр? Чи збираються тупо збільшувати бусифікацію в рази? Ну значить СЗЧ буде 500 тисяч. Все як у ідіотів.
14.10.2025 17:54 Відповісти
Ахаха, вже пішов сьомий рік, а дехто ще сподівається, що ті істоти почнуть щось робити для України.
14.10.2025 17:58 Відповісти
Причини кожен знає,а напишеш текстом-заблокують.
14.10.2025 17:54 Відповісти
Вересень 2024-вересень 2025 втекли з фронту 290-60-30=200 тисяч. Ось вам і втрати 547 бійців на добу. Половина від загальних втрат кацапів.
14.10.2025 17:57 Відповісти
Інше питання - чи дійсно вони втекли. Або їх послали в бій, назад ніхто не повернувся, ... пишемо СЗЧ, навіщо нам зайві втрати, погони можуть зняти.
14.10.2025 18:04 Відповісти
Тобто 176040 тільки за останній рік. В місяць це 14670. І це тільки офіційні дані.

Україна щомісяця https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-pislya-50-rokiv-ukrajina-kudi-mozhut-vidpraviti-sluzhiti-13049973.html мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові. Про це в https://youtu.be/XhY7WjmRzWE етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тобто, згідно офіційних джерел, тікає половина "оповіщених". І ще якась кількість із залишку списується з різних причин у перші місяці служби. Доволі сумно у підсумку.
14.10.2025 17:57 Відповісти
Паяц не міг встановити терміни служби? Піднімати виплати військовим а не своїм собакам, дати нормальні відпустки, ротації?
Одна іскра, хлопці зі зламаними гнилим фігляром долями ще скажуть своє слово.
14.10.2025 17:57 Відповісти
Нічого вони не скажуть, не розраховуйте на це. Максимум, будуть відриватися на таких же бідосях у генделиках.
14.10.2025 18:03 Відповісти
Ну не будуть зловлені на вулицях "штурмовики" гарно воювати, хоч всеріться.
14.10.2025 18:01 Відповісти
Уточнення - в одному кримінальному провадження можуть бути декілька фігурантів, скоївших СЗЧ. Наприклад, якщо в один день декілька людей з одного і того ж підрозділу пішли в СЗЧ, то це, як правило, об'єднується в одне провадження.
14.10.2025 18:05 Відповісти
Нічого подібного. По кожному службове розслідування проводиться окремо.
14.10.2025 18:06 Відповісти
читати вмієте??? кримінальне провадження може бути одно по факту СЗЧ 10 людей в один день з одного підрозділу. А розслідування звісно проводиться по кожному окремо.
14.10.2025 18:09 Відповісти
Аби шось ляпати.
Що таке Довідка-доповідь, як складається, на кого розписується, знаєш?
14.10.2025 18:11 Відповісти
В моїй роті в 2022 році був лише один СЗЧшнік. І це була подія, коли не повернувся з відпустки.
А ЯК ЦЕ ????
Персонаж був кумедний, пішов добровольцем, трохи не в собі, такий собі інтроверт та алкаш.
Зараз - більша частина новоприбулих лише й думає, як звалити в СЗЧ.
Вони прикольні.
З Констахи замовляють таксі до Краматорська. Таксисти беруть з них гроші та привозять на блок-пост до ВСПшників. Ціла індустрія.
До чого веду?
Ми - воїни. Знали в 22-му - куди та нащо йдемо.
Насильно бусифіковані з-під генделиків та жінчиних спідниць - можна б було сказати, що з вівці вівчарку не зробиш, але тут ще гірше.
Публіка в цілому - покидьки суспільства, яких десь спіймали. Наркомани, алкашня, тупі зека, ждуни, боягузи, усякої тварі по парі.
Соромно бути такими.
14.10.2025 18:05 Відповісти
Цілком логічно, що за 4 роки нормальна публіка адаптується до ситуації і або виїде, або мобілізується, або купить в тцк потрібний аусвайс для безперешкодного пересування.
Тому таки так, мобілізація у глухому куті с ттрендом на погіршення.
14.10.2025 18:19 Відповісти
Показник "успіхів" ТЦК СП, які поставили себе поза законом
14.10.2025 18:20 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/5fUKOjYa5Nk
14.10.2025 18:36 Відповісти
А скільки справ відкрили проти протиправних дій ТЦК?
14.10.2025 18:47 Відповісти
Прискорбно конечно, но может данную инфу сделать «дсп»?
14.10.2025 18:48 Відповісти
 
 