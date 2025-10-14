Майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство відкрито за час повномасштабної війни, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА
В Україні правоохоронці з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрили майже 290 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Там повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 –– за дезертирство.
Для порівняння: упродовж січня 2022 - вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.
Топ коментарі
+6 User User #593789
показати весь коментар14.10.2025 18:01 Відповісти Посилання
+5 User User #593789
показати весь коментар14.10.2025 17:53 Відповісти Посилання
+4 Olena Kvitka #613767
показати весь коментар14.10.2025 17:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О, доречі, чому росія з великої?
Та й звідки ти знаєш мою стать? Не думала, що помилилася?
Бусифікація це вже справжній фашизм, як і закриті кордони.
як раз у тернополі, попередили про залучання бойових підрозділів для допомоги тцк.
Україна щомісяця https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-pislya-50-rokiv-ukrajina-kudi-mozhut-vidpraviti-sluzhiti-13049973.html мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові. Про це в https://youtu.be/XhY7WjmRzWE етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Тобто, згідно офіційних джерел, тікає половина "оповіщених". І ще якась кількість із залишку списується з різних причин у перші місяці служби. Доволі сумно у підсумку.
Одна іскра, хлопці зі зламаними гнилим фігляром долями ще скажуть своє слово.
Що таке Довідка-доповідь, як складається, на кого розписується, знаєш?
А ЯК ЦЕ ????
Персонаж був кумедний, пішов добровольцем, трохи не в собі, такий собі інтроверт та алкаш.
Зараз - більша частина новоприбулих лише й думає, як звалити в СЗЧ.
Вони прикольні.
З Констахи замовляють таксі до Краматорська. Таксисти беруть з них гроші та привозять на блок-пост до ВСПшників. Ціла індустрія.
До чого веду?
Ми - воїни. Знали в 22-му - куди та нащо йдемо.
Насильно бусифіковані з-під генделиків та жінчиних спідниць - можна б було сказати, що з вівці вівчарку не зробиш, але тут ще гірше.
Публіка в цілому - покидьки суспільства, яких десь спіймали. Наркомани, алкашня, тупі зека, ждуни, боягузи, усякої тварі по парі.
Соромно бути такими.
Тому таки так, мобілізація у глухому куті с ттрендом на погіршення.