Майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство відкрито за час повномасштабної війни, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

В Україні правоохоронці з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрили майже 290 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 –– за дезертирство.

Для порівняння: упродовж січня 2022 - вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.

