Головною причиною СЗЧ є відсутність мотивації та чітких строків служби, - полковник Рюмшин

Екскомандир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин заявив, що причиною дезертирства бійців на навчаннях за кордоном такі ж самі, як і в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, полковник назвав 7 причин СЗЧ.

"1) фактична відсутність покарання за СЗЧ, так як існує звільнення від покарання в разі першого СЗЧ;

2) фактично правоохоронні органи СЗЧшників не шукають, а ті, хто попався, відповідальність не несуть ніяку, навіть адміністративну;

3) відсутність строків проходження служби під час воєнного стану;

4) мобілізація людей, які в дійсності намагалися ухилятися від військової служби або мали низьку мотивацію;

5) впливало, коли у військової частини почали забирати вмотивований особовий склад до інших частин. Люди безпосередньо в частині думали, що їх без підготовки кинуть у бій. По суті так в подальшому і було;

6) відправка особового складу в зону бойових дій за наказом ОК "Захід" без командирів, прямо з кордону. Штаби і управління бригади та батальйонів ще проходили навчання у Франції, а особовий склад поїхав в район Павлограду;

7) постійна відправка управління та штабу на довготривалі навчання (3 рази одні й ті ж самі), що впливало на якість управління і роботу з особовим складом", - перелічив він.

Проте, зазначив Рюмшин, серед всіх причин можна виділити одну, яка на першому місці.

"А саме недовіра до військово-політичного керівництва країни, а саме до головкома ЗСУ", - наголосив полковник.

Рюмшин вважає, що за справою проти нього може стояти "посадова особа держави, яка може впливати на суд, давати вказівки до виконання ДБР та ВКР".

"Хто це? Я вам не скажу, бо не знаю, але таких небагато", - сказав він.

Також Рюмшин назвав три причини, чому провадження з'явилося саме проти нього.

"На мій погляд, є 3 причини:



1) назначити крайнього за провал в формуванні бригади;

2) прибрати командира, який ставить багато незручних питань і постійно вимагає те, що повинно бути для війни;

3) показати іншим військовим командирам, що зроблять з ними, якщо вони будуть мати свою думку", - підсумував полковник.

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.

11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.

