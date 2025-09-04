Справа Рюмшина: Суд зменшив заставу з 22,7 млн до 14,9 млн грн. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було зменшено виключно суму альтернативи в якості застави з 22 млн 700 тис. до 14 млн 997 тис. Виходячи з розрахунку у відсотковому еквіваленті досить суттєве зменшення застави", - сказав адвокат Йосипов.

Захист подаватиме скаргу до Апеляційного суду.

"Поетапними кроками, я думаю, нам вдасться зменшити суму застави до тієї, яку зможемо внести. Я не кажу про самого пана Рюмшина. Можливо хтось висловить бажання виступити як заставодавець. Сума в 15 млн є непомірною для Рюмшина", - додав він.

Захист вважає, що справа має політичний підтекст.

"Чомусь не інкриміновано жодного кримінального правопорушення іншим командирам, які дійсно відповідали за формування бригади і чиї дії можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Тому й не було розглянуто і надано оцінки запобіжного заходу в якості поруки. Тому що єдина мета - це утримання пана Рюмшина в умовах ізоляції, своєрідний показник та приклад, щоб інші командири та військові були більш стриманіші в проявах своїх амбіції чи чогось іншого", - підсумував Йосипов.

Що казав Рюмшин на засіданні?

"Я розумію, що військові теж люди, можуть скоювати якісь злочини. Але під час війни звинувачувати військового у тому, що по факту не є злочином, ґрунтуючись суто на припущеннях, то це... Такий яскравий приклад не те що припущення, а навіть введення в оману. В тексті підозри пишуть, що я не виконав доручення начальника Генштабу, але в цьому дорученні задача мені не визначалась ніяк. Сторона обвинувачення, на жаль, не знає, що заходи починаються з призначення командира бригади. Командир не може призначити сам себе, не може проводити заходи, бо він не та посадова особа, якій це доручено", - пояснив він.

Рюмшин назвав заставу для себе нереальною.

Читайте також: Дружина екскомандира 155 бригади Рюмшина: "27 млн грн застави для бойового офіцера - це глузування та плювок в обличчя"

"Я не скоїв вбивства, ніхто через мої дії не загинув, ніяких матеріальних збитків не було завдано. А шкода, що дискредитував військово-політичне керівництво. ... Я ж не ходив із мітингами та не розповідав, що "йдіть всі в СЗЧ" тощо. Щодо Франції я також хочу сказати, що з того особового складу, який пішов у СЗЧ у Франції - це 3% всього особового складу. Військова служба правопорядку, яка була присутня з метою забезпечення правопорядку, у них у Франції пішло 5%", - додав він.

Також екскомандир заявив, що прокурори вказують, що він нібито сприяв особовому складу в ухиленні від виконання обов'язків військової служби, проте не називають прізвищ у підозрі.

Прокурор заявив, що суть підозри не змінилась, було змінено лише кваліфікацію. За його словами, вказані злочини є важкими. Також він вказав на ризик знищення документів.

Прокурори виступають проти зміни запобіжного заходу.

На поруки Рюмшина хоче взяти нардепка Людмила Буймістер.

Читайте: Рюмшину напередодні суду змінено підозру, - адвокат

Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.

Також читайте: Обвинувачення так і не надало переліку військових, яких Рюмшин нібито умисно включив до списків на навчання у Франції, - адвокат. ФОТОрепортаж