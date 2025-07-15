Дружина екскомандира 155 бригади Рюмшина: "27 млн грн застави для бойового офіцера - це глузування та плювок в обличчя"

15 липня, за результатами двох днів засідань, колегія Київського апеляційного суду залишила в силі ухвалу про тримання під вартою екскомандира 155-ї бригади ЗСУ полковника Дмитра Рюмшина. Також суд залишив без змін розмір застави у розмірі 27 млн грн, яка може бути внесенна за військового.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я обурена рішенням суду. Рішення суду не змінюється в кращу сторону вже котре засідання. Стосовно мого чоловіка це просто катування. Для бойового офіцера 27 млн застави- це якесь глузування, плювок в обличчя.

Черговий запобіжний захід спливає 20 липня. Ми всі сподівались, що коли закінчиться запобіжний захід його випустять під заставу або на поруки і він піде у військо. Ця судова справа може тягнутись роками. Він взагалі не має там сидіти.

Тримають майже 6 місяців на гауптвахті. Гауптвахта - це та сама тюрма, умови там не ліпші. Прогулянка одну годину на добу, за яку треба і покурить, і сонечко побачить

Рюмшин не винен. Питання треба задавати пану Шведюку, командувачу ОК "Захід". Він відправив незлагоджену та невкомлектовану бригаду в район виконання. Чому він доповідав на командування Сухопутних військ та Генеральний штаб що все добре? Це ж не Рюмшин сам собі БРку виписав до Покровська.

Тому ця справа так довго і тягнеться, щоб Рюмшин багато не сказав і не зробив, коли вийде. Тільки таке пояснення - вони бояться його випускати. Вже всіх генералів відпустили, яких брали під варту одночасно з Рюмшиним. Всім змінили запобіжний захід, всі умовно на волі", - розповіла дружина полковника Марія у коментарі нашому виданню.

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Ситуація у 155 бригаді ЗСУ та справа проти її командира полковника Рюмшина

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.