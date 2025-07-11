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Новини Арешт генералів
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Суддя Апеляційного суду Мельник зірвав засідання у справі екскомандира 155 бригади Рюмшина, - Червінський

Справа Рюмшина. Засідання в Апяляційному суді не відбулося

У Київському апеляційному суді не відбулося засідання у справі полковника Дмитра Рюмшина.

Про це у Фейсбуці повідомив Роман Червінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Київського апеляційного суду Мельник, доповідач у справі полковника Рюмшина, синхронізуючи свої дії з Печерським райсудом, маніпулюючи матеріалами, зірвав засідання щодо продовження арешту.

Нагадаю, що Мельник встановлений близький контакт Портнова - вчергове довів, що кримінально-процесуальний кодекс це для нас всіх, а Він керується внутрішніми чинниками приймаючи незаконні рішення і маніпулюючи термінами", - йдеться в повідомленні.

Справа Рюмшина. Засідання в Апеляційному суді не відбулося

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Ситуація у 155 бригаді ЗСУ

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

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Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ.

А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат екскомандира 155 бригади Рюмшина: 50 млн застави - необґрунтована сума. Максимальний розмір за цією статтею - 242 тис. грн

Автор: 

Апеляційний суд (402) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (40) Рюмшин Дмитро (23)


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Топ коментарі
+5
Що ви напали на портнова, шостого менеджера Зеленського? Він як тільки міг старався цементувати донецьких суддлів цементом марки 700. Судді цього клану стараються і викорнують замовлення замовника. Сьогодні всі повноваження шостого менеджера перейшли до другого менеджера татарова і він по-повній розправляється з бандьорами, які виперли у 2014 році зека-януковича і ледь не посадили його. Добре, що втримався і дочекався 2019 року, коли нарід 73% допоміг повернутися антимайдану. Головне сьогодні одягнути вишиванку і лупити цих бандьор судами, ДБР і поліцією.
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11.07.2025 10:37 Відповісти
+4
Ще й добили бракованими мінами. То може судити верховного головнокомандувача за безлад в ЗСУ?
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11.07.2025 10:18 Відповісти
+3
ну звичайно, а хто ще винен в тому, що новостворену бригаду не забезпечили ні відповідним озброєнням, ні засобами захисту..., командир, а хто ж ще, це виключно його злий умисел..., а насправді це хаос, відсутність керування та чиясь безвідповідальність... й все це дійсно схоже на зраду...
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11.07.2025 10:41 Відповісти
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Чорт чорта судить. О, то країна мрій...
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11.07.2025 10:13 Відповісти
Ще й добили бракованими мінами. То може судити верховного головнокомандувача за безлад в ЗСУ?
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11.07.2025 10:18 Відповісти
Після Перемоги...
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11.07.2025 10:31 Відповісти
Якої перемоги,прокинтесь,поки потужнич при владі забудьте про таке слово як перемлга,і про перемогу теж забудьте,тут дай Бог щоб Україна взагалі вціліла.Досить вірити опешній мантрі " не на часі",почніть вже думати.
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11.07.2025 10:43 Відповісти
Тобто треба вибирати між потужничем та Перемогою...?
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11.07.2025 10:49 Відповісти
біда українців, що маємо неадекватного верховного головнокомандувача. За стільки часу війни, ми котимся в низ, прогресу не має. Ну захотілось йому погнати генералів із Залужним , отримали результат- прориви з боку РФ на фронті, а дльше оголив південь і схід ,ввівши найбоєздатніші сили в Курськ, отримали таку сраку, що всюди сипемся. Якщо він не зробить висновки, то не тільки не втримаємо , те що маємо, а й промахаємо всю країну за вдяки ньому. Можливо він і нормальна людина, але вона знаходиться в не тій сфері, одне діло артист, працювати за сценаріїм, а в реальності тут потрібно мати розум стратега, і прораховувати кожну дію на декілька ходів на перед, а в нас , як кажуть не кажи гоп поки не перескочиш, то ми тільки гопаємо. Навіть зараз ділять заморожені активи кацабні, не зупинивши війну, я не кажу, про перемогу.
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11.07.2025 11:05 Відповісти
Що ви напали на портнова, шостого менеджера Зеленського? Він як тільки міг старався цементувати донецьких суддлів цементом марки 700. Судді цього клану стараються і викорнують замовлення замовника. Сьогодні всі повноваження шостого менеджера перейшли до другого менеджера татарова і він по-повній розправляється з бандьорами, які виперли у 2014 році зека-януковича і ледь не посадили його. Добре, що втримався і дочекався 2019 року, коли нарід 73% допоміг повернутися антимайдану. Головне сьогодні одягнути вишиванку і лупити цих бандьор судами, ДБР і поліцією.
показати весь коментар
11.07.2025 10:37 Відповісти
ну звичайно, а хто ще винен в тому, що новостворену бригаду не забезпечили ні відповідним озброєнням, ні засобами захисту..., командир, а хто ж ще, це виключно його злий умисел..., а насправді це хаос, відсутність керування та чиясь безвідповідальність... й все це дійсно схоже на зраду...
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11.07.2025 10:41 Відповісти
Що всі зараз валять на здохшого портнова, якщо його послідовники і зараз сидять на Банковій?
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11.07.2025 10:44 Відповісти
Написано влучно "здохшого портнова", бо такі як порнов тільки здихають.
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11.07.2025 10:53 Відповісти
Ну і яка, дієва реакція на такі дії/саботаж та нехтуванням норм ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, отієі Ради, з купою доброчесних, повного паралічу Конституційного Суду щодо таких дій одного з їх касти «пенсіонерів-інвалідів»??
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11.07.2025 11:19 Відповісти
Zелені 3,14дораси судять офіцера.
А вЯрховний Zе3,14дор не дочого?
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11.07.2025 11:41 Відповісти
 
 