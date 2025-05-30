Портнов напряму передавав головам судів вказівки та завдання, - джерело
Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов впливав на рішення судів, передаючи їм потрібні вказівки та завдання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, координація та спілкування здійснювалося через голів судів, які передавали підлеглим завдання "від Портнова". Подекуди, але рідко, завдяки старим знайомствам спілкування відбувалося не з головами судів.
Печерський райсуд
За даними джерел, Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду в порушення закону.
"В суді тотальна дисципліна виконання вказівок голови суду, незалежно від правової позиції", - каже співрозмовник.
Шевченківський райсуд
Голова суду - Євген Мартинов. У 2009 році Портнов його врятував від звільнення. Влади у нього менше, ніж у Козлова, оскільки половинна суддів можуть відмовити йому, оскільки більшість суддів пройшли оцінювання та менше бояться влади.
Суддя Мєлєшак вихвалялася особистим спілкуванням із Портновим, хоча це і відбувалося рідко. Саме вона 10 років слухає справу про хабар судді Пригунової, яка є протеже Портнова, каже співрозмовник.
Київський Апеляційний суд
Голова - Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям, їхнє залякування з метою ухвалення "потрібних" рішень. Також особисте спілкування мав Ярослав Мельник, який за протекцією Портнова намагався стати головою суду.
Господарський суд Києва
Очолює його Вадим Босий. За даними джерела, саме він передавав вказівки від Портнова під виглядом "вказівки вищого військово політичного керівництва країни". Близько третини суддів "дослухаються" до Босого.
З метою підвищення власного авторитету він підбурив Портнова, щоб той дав вказівку ДБР повідомити про підозру судді Івченку, який не виконав вказівку Портнова/Босого по одному із банкрутств.
Також це сталося із суддею Артуром Ємельяновим, якого взяли під варту. Босий скаржився, що судді слухають Ємельянова, а не його.
Суддя Господарського суду Віта Бондарчук - експомічниця Портнова, яка мріє стати заступником головим суду. Через ниї також вирішувалися комерційні питання, каже співрозмовник.
Північний апеляційний господарський суд
Голова суду Олег Хрипун. Саме через нього, каже джерело, відбувалося все спілкування та передача вказівок. Його в порушення закону обрано головою суду втретє поспіль.
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"Нагороди: 2016 - нагороджений 9 пістолетом ПМ №ПХ 4849 у комплекті з 8 патронами"
Лідор уже тоді нагороджував корупціонерів ))))
"Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям"
"14.04.2014 - призначений на посаду заступника голови Апеляційного суду міста Києва.
3 липня 2015 року призначений головою Апеляційного суду Києва."
"судова реформа - одне з найголовніших рішень" (с) ))))))
А повернувся в Україну в день коли Порошенко перестав бути Президентом у 2019.
Якось підлашуй свою аналітику до факту.
приціл треба брати ширше та глибше
караван не зупинявся...
якщо йти шляхом такої логіки, то виявляється, що Портнов керував країну з 2004 року. 😞🤓👀
6 на -ов (Портнов, Козлов, Мартинов, Пригунова, Головачов, Ємельянов)
5 не на -ов (Мєлєшак, Мельник, Босий, Бондарчук, Хрипун)
У ідіотиів нуль питань до Зеленського, який взяв на службу в свій негласний штат Порнтнова, який тільки після виборів Боневтіка повернувся до України. Зебіли не питаються, а навіщо Боневтік Потужно-Брехливий прийняв в штат офісу президента (адмінцістрацію) спочатку Андрія Богдана, помічника Портнова, а потім татарова, смірнова і єрмака. Зебіли не питаються, як так сталося, що спочатку команда злочинців президента-зека януковича виростила портновську організованну злочинну группу із даунбасят, а потім вони плавно перейшли на службу іншому, вже молодшому режиму партії регіонів - слуг і Зе. Саша "Стоматолог" і його дружбани міністр внутрішніх справ Захарченко і податкової інспекції Олександр Кліменко, спочатку дивилися по податкових звітах, де є прибуткова компанія, а потім через банду Портнова з допомогою мінтів і суддів її віджимали. Приведу всього один приклад, як Портнов залякав суддів, крім тих, які попалися на хабарах і вже на компрі йому служили. В місті Харкові одні рекетіри із даунбасу поклали око на прибуткову компанію і почали її рекет. Власник звернувся до суду і суддя, здається Трофімов, не послухався порад Портнова прийняти решіння на користь бандюків, а все зробив по закону. Здається це було у 2012 році. Відразу суддю показово вбили, вбили його дружину, сина і невістку та всім відрізали голови. До цього часу злочинців не знайшли, голови пропали з місця пригоди. Позітівні блогери януковича і прислуга відразу вкинули в інтернет версії, що суддя колекціонував старинну зброю і в когось віджав колекцію, а ті найняти чеченців, бо відрізані голови, переключивши ненависть наріду до судді, що мов незаконно віджав колекцію і що мов так йому і потрібно. З часом на телефони суддів поступали картинки відрізаних голів, які з місця пригоди пропали, щоб судді пам'ятали яке потрібно приймати рішення. Між собою судді про це говорили, але із заявами не йшли, бо знали, хто при владі і що буде з ними. При отриманні якихось справ, які куhірував Портнов, більше чесні судді звільнілися, йшли на лікарняні і самі робили відвід, щоб справи потрапили до потрібних людей. І ця злочинна групіровка під прикритям влади узаконює свої злочинні рішення через суди "іменем України", рішення для влади, а собі мільярди. Зебіли 73% - ви це повернули, зробили разом!!!
А замовники сидять на Банковій.
Цікаво, як можна "законно" розібратися із суддівською мафією, коли засуджувати бандюг-суддів мають такі ж бандюги судді, а кришує це все Офіс "президента"?
Тому і маємо на сьогодення в Україні, скалічений державний механізм, ось такими портновими+татаровими+єрмаками+гетьманцевими, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ! РигоАНАЛИ самі повтікали з України, як і портнов, а їх помічники знищують Україну, осівши з 2019 року, в кімнатах урядового кварталу!! Клоуна зеленського та разумкова+стефанчука -гончарука+шмигаля, вони влаштовують, як і двічі несудимого якунОвоща!!
Тому і проходять, поночі, у Мінкульті, дивні рішення щодо зняття директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", на догоду групі осіб з ОПУ!!??!
Вали всьо на дохлого портнова. татарови/дєрьмаки з бубосею були нівкурсі...
давайте вже напишемо, що вся Київщина при Скоропадському масовов не сплачувала ПДВ
Ні винісла душа паета
Пазора мєлачних абід
Вазбух он протів мнєній свєта
Бил послан нах.й
І убіт.
PS: Голови складати тільки з конфіскацією майна!
Купити платну підписку на ChatGPT і буде судити ідеально.
Адвокат ввів свої дані, прокурор свої, свідки свої, ШІ виніс рішення.