УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11319 відвідувачів онлайн
Новини Судова реформа Андрій Портнов
7 079 65

Портнов напряму передавав головам судів вказівки та завдання, - джерело

Як Портнов впливав на судову систему та рішення в Україні

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов впливав на рішення судів, передаючи їм потрібні вказівки та завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, координація та спілкування здійснювалося через голів судів, які передавали підлеглим завдання "від Портнова". Подекуди, але рідко, завдяки старим знайомствам спілкування відбувалося не з головами судів. 

Дивіться: Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Печерський райсуд

За даними джерел, Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду в порушення закону. 

"В суді тотальна дисципліна виконання вказівок голови суду, незалежно від правової позиції", - каже співрозмовник.

Читайте також: Сибіга про вбивство Портнова: Іспанія передала Україні офіційну інформацію, тривають відповідні процедури

Шевченківський райсуд

Голова суду - Євген Мартинов. У 2009 році Портнов його врятував від звільнення. Влади у нього менше, ніж у Козлова, оскільки половинна суддів можуть відмовити йому, оскільки більшість суддів пройшли оцінювання та менше бояться влади.

Суддя Мєлєшак вихвалялася особистим спілкуванням із Портновим, хоча це і відбувалося рідко. Саме вона 10 років слухає справу про хабар судді Пригунової, яка є протеже Портнова, каже співрозмовник.

Читайте: Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

Київський Апеляційний суд

Голова - Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям, їхнє залякування з метою ухвалення "потрібних" рішень. Також особисте спілкування мав Ярослав Мельник, який за протекцією Портнова намагався стати головою суду.

Читайте також: Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну

Господарський суд Києва

Очолює його Вадим Босий. За даними джерела, саме він передавав вказівки від Портнова під виглядом "вказівки вищого військово політичного керівництва країни". Близько третини суддів "дослухаються" до Босого. 

З метою підвищення власного авторитету він підбурив Портнова, щоб той дав вказівку ДБР повідомити про підозру судді Івченку, який не виконав вказівку Портнова/Босого по одному із банкрутств.

Також це сталося із суддею Артуром Ємельяновим, якого взяли під варту. Босий скаржився, що судді слухають Ємельянова, а не його.

Суддя Господарського суду Віта Бондарчук - експомічниця Портнова, яка мріє стати заступником головим суду. Через ниї також вирішувалися комерційні питання, каже співрозмовник.

Північний апеляційний господарський суд

Голова суду Олег Хрипун. Саме через нього, каже джерело, відбувалося все спілкування та передача вказівок. Його в порушення закону обрано головою суду втретє поспіль.

Читайте: Іспанські правоохоронці не хочуть розслідувати вбивство Портнова разом з українцями, - ЗМІ

Автор: 

Портнов (348) суд (11733)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
тепер щоб отримувати вказівки "чесним" суддям потрібно приєднатись до портнова.....
показати весь коментар
30.05.2025 10:00
+15
портнов **** чому ми не в НАТО , а ти в НАТО ?
показати весь коментар
30.05.2025 09:56
+10
До цього часу чую від тупих і ще тупіших зебілів6" А чому Порошенко не поміняв суддів"? Хоча потрібно було замінити до 9 тисяч, через спеціальні комісії і знайти юбристів з практикою, освітою, характеристикою і знаннями...За 5 років це зробити було неможливо, хоча замінили до 3-х тисяч і зробили реформу Верховного Суду, об який Портнов не раз змалав свої вампірські зуби.
У ідіотиів нуль питань до Зеленського, який взяв на службу в свій негласний штат Порнтнова, який тільки після виборів Боневтіка повернувся до України. Зебіли не питаються, а навіщо Боневтік Потужно-Брехливий прийняв в штат офісу президента (адмінцістрацію) спочатку Андрія Богдана, помічника Портнова, а потім татарова, смірнова і єрмака. Зебіли не питаються, як так сталося, що спочатку команда злочинців президента-зека януковича виростила портновську організованну злочинну группу із даунбасят, а потім вони плавно перейшли на службу іншому, вже молодшому режиму партії регіонів - слуг і Зе. Саша "Стоматолог" і його дружбани міністр внутрішніх справ Захарченко і податкової інспекції Олександр Кліменко, спочатку дивилися по податкових звітах, де є прибуткова компанія, а потім через банду Портнова з допомогою мінтів і суддів її віджимали. Приведу всього один приклад, як Портнов залякав суддів, крім тих, які попалися на хабарах і вже на компрі йому служили. В місті Харкові одні рекетіри із даунбасу поклали око на прибуткову компанію і почали її рекет. Власник звернувся до суду і суддя, здається Трофімов, не послухався порад Портнова прийняти решіння на користь бандюків, а все зробив по закону. Здається це було у 2012 році. Відразу суддю показово вбили, вбили його дружину, сина і невістку та всім відрізали голови. До цього часу злочинців не знайшли, голови пропали з місця пригоди. Позітівні блогери януковича і прислуга відразу вкинули в інтернет версії, що суддя колекціонував старинну зброю і в когось віджав колекцію, а ті найняти чеченців, бо відрізані голови, переключивши ненависть наріду до судді, що мов незаконно віджав колекцію і що мов так йому і потрібно. З часом на телефони суддів поступали картинки відрізаних голів, які з місця пригоди пропали, щоб судді пам'ятали яке потрібно приймати рішення. Між собою судді про це говорили, але із заявами не йшли, бо знали, хто при владі і що буде з ними. При отриманні якихось справ, які куhірував Портнов, більше чесні судді звільнілися, йшли на лікарняні і самі робили відвід, щоб справи потрапили до потрібних людей. І ця злочинна групіровка під прикритям влади узаконює свої злочинні рішення через суди "іменем України", рішення для влади, а собі мільярди. Зебіли 73% - ви це повернули, зробили разом!!!
показати весь коментар
30.05.2025 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
портнов **** чому ми не в НАТО , а ти в НАТО ?
показати весь коментар
30.05.2025 09:56 Відповісти
?
показати весь коментар
30.05.2025 11:12 Відповісти
а що, думаєш, його привезуть в Київ, щоб зарити на Байковому?
показати весь коментар
30.05.2025 11:22 Відповісти
Тіло Андрія Портнова, якого вбили в Мадриді, планують повернути в Україну для поховання в Києв

показати весь коментар
30.05.2025 12:08 Відповісти
якщо на звіринецьке - то згоден
показати весь коментар
30.05.2025 12:09 Відповісти
Буде сильно смердіти і довго.
показати весь коментар
30.05.2025 12:23 Відповісти
Фільм "Покаяння" пам"ятаєш? Мені здається - буде "рімейк в реалі"...
показати весь коментар
30.05.2025 12:15 Відповісти
тепер щоб отримувати вказівки "чесним" суддям потрібно приєднатись до портнова.....
показати весь коментар
30.05.2025 10:00 Відповісти
портнов був живий при Порошенко, а при нашому Лідорі здох. І фамілія у нього та Порошенко на однакову букву починається.
Які ще потрібні докази?
показати весь коментар
30.05.2025 10:00 Відповісти
Не треба такого сарказму писати, нарід саме так і чує...
показати весь коментар
30.05.2025 10:03 Відповісти
"Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду в порушення закону."
"Нагороди: 2016 - нагороджений 9 пістолетом ПМ №ПХ 4849 у комплекті з 8 патронами"
Лідор уже тоді нагороджував корупціонерів ))))

"Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям"

"14.04.2014 - призначений на посаду заступника голови Апеляційного суду міста Києва.
3 липня 2015 року призначений головою Апеляційного суду Києва."

"судова реформа - одне з найголовніших рішень" (с) ))))))
показати весь коментар
30.05.2025 10:16 Відповісти
Портнов, втік з України коли Порошенко став Президентом у 2014.
А повернувся в Україну в день коли Порошенко перестав бути Президентом у 2019.

Якось підлашуй свою аналітику до факту.
показати весь коментар
30.05.2025 11:04 Відповісти
ти дєгенерат 🦠, тупорилєстадо73% 🦠🤡🤢, членограя ‼️При Порошенко огидний Зрадник , здриснув і не скував носа , а при ЗеІУді , в перший день з'явився і представив "СПИСКИ " патріотів , АТОшників для розстрілу , був подельніком в накладанні санкцій за сотні тисяч $
показати весь коментар
30.05.2025 10:53 Відповісти
Сам то зрозумів що ляпнув?
показати весь коментар
30.05.2025 11:19 Відповісти
Здох він саме тому, що разом з лідором відібрав статки в...., скажімо так, в неостаннього олігарха України. І олігарх так витратився на таку святу справу, що тепер не може профінансувати повний склад своєї іграшки (футбольного клубу).
показати весь коментар
30.05.2025 11:45 Відповісти
22лютого 2014 Портнов втік з України до Москви. І понад 5 років не приїздив сюди. Тільки після перемоги Володимира Зеленського він приземлився в аеропорту "Жуляни Джерело: https://censor.net/ua/r3555185
показати весь коментар
30.05.2025 12:28 Відповісти
А в той час - пробують вчити дітей
показати весь коментар
30.05.2025 10:01 Відповісти
Ото ці судді його і заказали щоб він не злив інфу хто на нього працював і які замовлення виконував
показати весь коментар
30.05.2025 10:01 Відповісти
чушь , він був дахом для усіх суддів і мафії Зейла
показати весь коментар
30.05.2025 10:54 Відповісти
Президент з керівником ОП були не в курсі?
показати весь коментар
30.05.2025 10:02 Відповісти
зовсім не в курсі-бо вказівки йому давали інопланетяни...
показати весь коментар
30.05.2025 10:05 Відповісти
замалий кут обстрілу
приціл треба брати ширше та глибше
показати весь коментар
30.05.2025 10:03 Відповісти
геть не розкрита тема 10 млн $ за вирішення портновим питання - санкції, кримінал, майно etc
караван не зупинявся...
показати весь коментар
30.05.2025 10:10 Відповісти
Країною керують *** зна хто. Щей москаль заїдає. Дожились твою мать.
показати весь коментар
30.05.2025 10:04 Відповісти
як це )(уй зна хто? це дуже добре відомо-яхуди. історія людства говорить: де всім заправляють яхуди,там завжди таке і навпаки (Тайвань,П.Корея.Сінгапур.Японія.Китай,емірати,Кувейт тощо)-де яхудів нема,там добре...
показати весь коментар
30.05.2025 10:27 Відповісти
Точніше і не скажеш в усьому саме вони винні. От у Сирії, Ірані Афганістані їх немає, як там класно живуть люди...
показати весь коментар
30.05.2025 11:24 Відповісти
Ті судді залишились, тож вказівки тепер давати їм буде хтось інший.
показати весь коментар
30.05.2025 10:04 Відповісти
Не хвилюйтесь ,ситне місце пустим не буває.
показати весь коментар
30.05.2025 10:05 Відповісти
Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду і хто його обрав, Портнов?
якщо йти шляхом такої логіки, то виявляється, що Портнов керував країну з 2004 року. 😞🤓👀
показати весь коментар
30.05.2025 10:07 Відповісти
просто домовився з портновим - служить і защіщать.та й все.
показати весь коментар
30.05.2025 10:09 Відповісти
значить гучні справи проти суддів які були останнім часом - це справи проти неугодних портнову бунтарів ? виходить так.
показати весь коментар
30.05.2025 10:08 Відповісти
І такий вплив Портнов отримав одразу після вибору мудрого наріду. А розумні люди вас попереджали...
показати весь коментар
30.05.2025 10:09 Відповісти
Такий валив потрнов отримав десь з 2012 року і не втрачав його ані на рік. І у 2014-2019 роках Потрнов мав такий самий вплив на суддів.
показати весь коментар
30.05.2025 11:51 Відповісти
з 2010 року
показати весь коментар
30.05.2025 12:20 Відповісти
Тільки от яка особливість в 2014-19роках: той вплив на суддів (та слідчих! про його вплив на слідчих ГПУ+СБУ+МВС того часу також не слід забувати!) з його рук активно видирали цивілізованими законодавчими способами, які схвалювались нашими союзниками по Євросоюзу.
показати весь коментар
30.05.2025 12:23 Відповісти
Так "видирали", що нічого не видрали. Навіть повністю портновський ОАСК розігнати змогли тільки у 2020му.
показати весь коментар
30.05.2025 12:40 Відповісти
Так не втрачав вплив, що змушений був ховатися за кордоном?
показати весь коментар
30.05.2025 12:34 Відповісти
Він і зараз був за кордоном - і що - це йому якось заважало? От і у 2017му не заважало. Він за кордоном, його люди - на місцях в Україні. Деякі його люди отримали посади у 2016му, наприклад.
показати весь коментар
30.05.2025 12:39 Відповісти
Була публікація що портнов особи то зустрічався з Татаровим,Єрмаком,Зеленським.Грош ціна таким судам і суддям.Розігнати всіх від перших осіб держави до суддів районних судів.Здається,що кримінальні авторитети,які живуть по поняттям більше честі чим у керівників держави та у суддів.
показати весь коментар
30.05.2025 10:10 Відповісти
Кто и как, блин, это сделает?!
показати весь коментар
30.05.2025 10:24 Відповісти
Цікаве співвідношення прізвищ у тексті:

6 на -ов (Портнов, Козлов, Мартинов, Пригунова, Головачов, Ємельянов)
5 не на -ов (Мєлєшак, Мельник, Босий, Бондарчук, Хрипун)
показати весь коментар
30.05.2025 10:20 Відповісти
Власть и политическая система в Украине настолько омерзительна, что невольно в голову закрадываются самые непатриотичные мысли.
показати весь коментар
30.05.2025 10:23 Відповісти
До цього часу чую від тупих і ще тупіших зебілів6" А чому Порошенко не поміняв суддів"? Хоча потрібно було замінити до 9 тисяч, через спеціальні комісії і знайти юбристів з практикою, освітою, характеристикою і знаннями...За 5 років це зробити було неможливо, хоча замінили до 3-х тисяч і зробили реформу Верховного Суду, об який Портнов не раз змалав свої вампірські зуби.
У ідіотиів нуль питань до Зеленського, який взяв на службу в свій негласний штат Порнтнова, який тільки після виборів Боневтіка повернувся до України. Зебіли не питаються, а навіщо Боневтік Потужно-Брехливий прийняв в штат офісу президента (адмінцістрацію) спочатку Андрія Богдана, помічника Портнова, а потім татарова, смірнова і єрмака. Зебіли не питаються, як так сталося, що спочатку команда злочинців президента-зека януковича виростила портновську організованну злочинну группу із даунбасят, а потім вони плавно перейшли на службу іншому, вже молодшому режиму партії регіонів - слуг і Зе. Саша "Стоматолог" і його дружбани міністр внутрішніх справ Захарченко і податкової інспекції Олександр Кліменко, спочатку дивилися по податкових звітах, де є прибуткова компанія, а потім через банду Портнова з допомогою мінтів і суддів її віджимали. Приведу всього один приклад, як Портнов залякав суддів, крім тих, які попалися на хабарах і вже на компрі йому служили. В місті Харкові одні рекетіри із даунбасу поклали око на прибуткову компанію і почали її рекет. Власник звернувся до суду і суддя, здається Трофімов, не послухався порад Портнова прийняти решіння на користь бандюків, а все зробив по закону. Здається це було у 2012 році. Відразу суддю показово вбили, вбили його дружину, сина і невістку та всім відрізали голови. До цього часу злочинців не знайшли, голови пропали з місця пригоди. Позітівні блогери януковича і прислуга відразу вкинули в інтернет версії, що суддя колекціонував старинну зброю і в когось віджав колекцію, а ті найняти чеченців, бо відрізані голови, переключивши ненависть наріду до судді, що мов незаконно віджав колекцію і що мов так йому і потрібно. З часом на телефони суддів поступали картинки відрізаних голів, які з місця пригоди пропали, щоб судді пам'ятали яке потрібно приймати рішення. Між собою судді про це говорили, але із заявами не йшли, бо знали, хто при владі і що буде з ними. При отриманні якихось справ, які куhірував Портнов, більше чесні судді звільнілися, йшли на лікарняні і самі робили відвід, щоб справи потрапили до потрібних людей. І ця злочинна групіровка під прикритям влади узаконює свої злочинні рішення через суди "іменем України", рішення для влади, а собі мільярди. Зебіли 73% - ви це повернули, зробили разом!!!
показати весь коментар
30.05.2025 10:24 Відповісти
Не треба гігантизувати фігуру цього луганського яхуда Андрюшкі Портнова! Він просто юридична обслуга влади,без підтримки і відмашки влади цей "геніяльний правник" яхудПортнов ніхто і ні ,що. Він завжди був при владі: після 2005 при Юлі-Жулі,потім перейшов до Віті,з Пєтєю щось у нього не склалося,але дуже склалося з Зінкою...У цих суддівськи історіях немає злого генія Андрюші,а є Зінка та його команда...
показати весь коментар
30.05.2025 10:32 Відповісти
Не спрощуйте дію влади по допомозі і кришуванню дій Порнтнова і його організованної злочинної групи з даунбасу. Для того, щоб портнов починав діяти, йому забезпечував коридори прикриття міністр МВС від Сашка "Стоматолога" Захєрченко, а інформацію на кого наїхати давав міністр податків, також дружбан "Стоматолога" Кліменко. А сьогодні портнова і його банду підтримує офіс президента -єрмак, татаров, смірнов і сам Потужний, для якого він готує різні позови і проекти законів. Ви написали тільки одну правду, що при "Петі" і генпрокурору Луценко цей бандюк і ублюдок, спочатку заховався під плінтус, а потім втік з України і мав кримінальну справу за образу і залякування прокурора. Захисником в нього був татаров. Це все було давно відомо, але наріду це було не цікаво, їм більше давай брехні про "баригу".
показати весь коментар
30.05.2025 11:13 Відповісти
Продажні бандити у суддівських мантіях і їх водила Портнов - тільки виконавці, найманці.
А замовники сидять на Банковій.

Цікаво, як можна "законно" розібратися із суддівською мафією, коли засуджувати бандюг-суддів мають такі ж бандюги судді, а кришує це все Офіс "президента"?
показати весь коментар
30.05.2025 10:33 Відповісти
Портов мертвий а справа портнова жива, сотні корупційних суддів були призначені за погодженням цього негідника.
показати весь коментар
30.05.2025 10:35 Відповісти
Погугліть новини на 5му каналі за 2016 рік коли провели докорінну судову реформу. Всі представники влади і ВР сяяли від щастя що тепер суди стали справді незалежні й справедливі.
показати весь коментар
30.05.2025 10:41 Відповісти
Так цеє....в 2021 зеля обіцяв закінчити судову реформу. Погугліть. Походу йому вдалось. Як вважаєте?
показати весь коментар
30.05.2025 11:05 Відповісти
Ну так тіхо в лєс ушол, бо патужний
показати весь коментар
30.05.2025 11:50 Відповісти
Сирійці, задіяли дієву і справедливу систему щодо подібних прокурорсько-суддівських-адвокатських злочинців та привладних осіб, після втечі башара асада на московію!! А в Україні ….???
Тому і маємо на сьогодення в Україні, скалічений державний механізм, ось такими портновими+татаровими+єрмаками+гетьманцевими, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ! РигоАНАЛИ самі повтікали з України, як і портнов, а їх помічники знищують Україну, осівши з 2019 року, в кімнатах урядового кварталу!! Клоуна зеленського та разумкова+стефанчука -гончарука+шмигаля, вони влаштовують, як і двічі несудимого якунОвоща!!
Тому і проходять, поночі, у Мінкульті, дивні рішення щодо зняття директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", на догоду групі осіб з ОПУ!!??!
показати весь коментар
30.05.2025 10:41 Відповісти
Значить цю судову систему не можливо виправити, вона порушує належність судової влади і значить порушує Конституцію. Ліквідувати і створити нову, без старих суддів....
показати весь коментар
30.05.2025 10:42 Відповісти
А-ха-х.
Вали всьо на дохлого портнова. татарови/дєрьмаки з бубосею були нівкурсі...
показати весь коментар
30.05.2025 10:56 Відповісти
Нііі, ти шо))) вони навіть не знали. Особливо Татаров))) Особливо Єрмак))) чи потужний з потужністю))
показати весь коментар
30.05.2025 11:49 Відповісти
Таке враження що його прибрали не кацапи
показати весь коментар
30.05.2025 11:04 Відповісти
хіба не потрібно писати в які роки це було

давайте вже напишемо, що вся Київщина при Скоропадському масовов не сплачувала ПДВ
показати весь коментар
30.05.2025 11:12 Відповісти
А в підсумку як якийсь кацапа писав:
Ні винісла душа паета
Пазора мєлачних абід
Вазбух он протів мнєній свєта
Бил послан нах.й
І убіт.
показати весь коментар
30.05.2025 11:22 Відповісти
А що, може ті голови скласти в поштову скриньку а зверху голову татрова, та відправити проффесору шапкових наук? Коли у нього днюха?
PS: Голови складати тільки з конфіскацією майна!
показати весь коментар
30.05.2025 11:25 Відповісти
***** ті судді в такій мафіозній державі?
Купити платну підписку на ChatGPT і буде судити ідеально.
Адвокат ввів свої дані, прокурор свої, свідки свої, ШІ виніс рішення.
показати весь коментар
30.05.2025 11:33 Відповісти
Прошу редакцію виправити заголовок! Портнов напряму передавав головам судів голови. Відрізані...
показати весь коментар
30.05.2025 11:34 Відповісти
Nice try, але ні
показати весь коментар
30.05.2025 11:47 Відповісти
Де та лярва, що тут бігала і «бубочку» захищала? Чи цар хороший, то все бояррє?
показати весь коментар
30.05.2025 11:46 Відповісти
падаль сдохла..гори в аду упырь...
показати весь коментар
30.05.2025 11:52 Відповісти
Потрібно брати величезну лопату і чистити конюшні!!!
показати весь коментар
30.05.2025 12:29 Відповісти
 
 