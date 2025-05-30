Портнов напряму передавав головам судів вказівки та завдання, - джерело

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов впливав на рішення судів, передаючи їм потрібні вказівки та завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, координація та спілкування здійснювалося через голів судів, які передавали підлеглим завдання "від Портнова". Подекуди, але рідко, завдяки старим знайомствам спілкування відбувалося не з головами судів.

Дивіться: Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Печерський райсуд

За даними джерел, Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду в порушення закону.

"В суді тотальна дисципліна виконання вказівок голови суду, незалежно від правової позиції", - каже співрозмовник.

Читайте також: Сибіга про вбивство Портнова: Іспанія передала Україні офіційну інформацію, тривають відповідні процедури

Шевченківський райсуд

Голова суду - Євген Мартинов. У 2009 році Портнов його врятував від звільнення. Влади у нього менше, ніж у Козлова, оскільки половинна суддів можуть відмовити йому, оскільки більшість суддів пройшли оцінювання та менше бояться влади.

Суддя Мєлєшак вихвалялася особистим спілкуванням із Портновим, хоча це і відбувалося рідко. Саме вона 10 років слухає справу про хабар судді Пригунової, яка є протеже Портнова, каже співрозмовник.

Читайте: Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

Київський Апеляційний суд

Голова - Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям, їхнє залякування з метою ухвалення "потрібних" рішень. Також особисте спілкування мав Ярослав Мельник, який за протекцією Портнова намагався стати головою суду.

Читайте також: Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну

Господарський суд Києва

Очолює його Вадим Босий. За даними джерела, саме він передавав вказівки від Портнова під виглядом "вказівки вищого військово політичного керівництва країни". Близько третини суддів "дослухаються" до Босого.

З метою підвищення власного авторитету він підбурив Портнова, щоб той дав вказівку ДБР повідомити про підозру судді Івченку, який не виконав вказівку Портнова/Босого по одному із банкрутств.

Також це сталося із суддею Артуром Ємельяновим, якого взяли під варту. Босий скаржився, що судді слухають Ємельянова, а не його.

Суддя Господарського суду Віта Бондарчук - експомічниця Портнова, яка мріє стати заступником головим суду. Через ниї також вирішувалися комерційні питання, каже співрозмовник.

Північний апеляційний господарський суд

Голова суду Олег Хрипун. Саме через нього, каже джерело, відбувалося все спілкування та передача вказівок. Його в порушення закону обрано головою суду втретє поспіль.

Читайте: Іспанські правоохоронці не хочуть розслідувати вбивство Портнова разом з українцями, - ЗМІ