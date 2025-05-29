Іспанські правоохоронці не хочуть розслідувати вбивство Портнова разом з українцями, - ЗМІ

Правоохоронці Іспанії відмовилися створювати ініційовану Україною спільну робочу групу з розслідування вбивства ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову. Річ у тім, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання в такій активності з боку України вбачають дві версії.

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За однією з них, це бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.

За другою версією, українська влада, зокрема в особі куратора правоохоронної системи Олега Татарова, зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з'ясувати всі обставини вбивства.

Також, пише ЗМІ, Іспанія все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні

"Очікується, що це може статися на початку наступного тижня", - додали журналісти.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

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