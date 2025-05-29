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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Іспанські правоохоронці не хочуть розслідувати вбивство Портнова разом з українцями, - ЗМІ

Вбивство Портнова. Іспанія не хоче розслідувати з Україною

Правоохоронці Іспанії відмовилися створювати ініційовану Україною спільну робочу групу з розслідування вбивства ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову. Річ у тім, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання в такій активності з боку України вбачають дві версії.

Читайте також: Президенту подано петицію про очищення системи правосуддя від впливу Портнова, - Лапін

За однією з них, це бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.

За другою версією, українська влада, зокрема в особі куратора правоохоронної системи Олега Татарова, зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з'ясувати всі обставини вбивства.

Також, пише ЗМІ, Іспанія все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні

"Очікується, що це може статися на початку наступного тижня", - додали журналісти.

Читайте: Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте: Сибіга про вбивство Портнова: Іспанія передала Україні офіційну інформацію, тривають відповідні процедури

Автор: 

Іспанія (927) Портнов (345)


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Топ коментарі
+29
Правильно роблять.
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29.05.2025 12:56
+27
Це рівень довіри ЄС до зє і його посіпак.
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29.05.2025 12:58
+21
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29.05.2025 13:00
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Ну правильно: або спільна група, або чесне розслідування!
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29.05.2025 12:56 Відповісти
Там не Україна. Тому там буде все чесно ьез помічників портонова з нашого боку.

Той хто жодним чином не пов'язаний з розслідуванням злочинів і притягненням їх до відповідальності, не відомо навіть сотої долі страшного.диструктиву який вніс портов в сферу правопорядка і законності, він її отруїв і зруйнував своїм КК, КПК та безмежною вседозволеністю адвокатів, їх відвертим бикуванням і відмазуванням злочинців. Він зробив для злочинців все що міг, аби вони були ніколи не покарані, головне «вільна касса». При цьому він методично руйнував слідство, прокуратуруі суди і в цьому йому допомогали і допомогають в єдиному пориві до х...їща люду і в цій його боротьбі за все добре проти всього поганого в єдиному кублі споелися реформатори і активісти, авакови і рябошапки, татарови і лємєнєви, інфлюенсери і відверта кримінальна тусовка, третякова і желєзняк. Він був генієм загрібання жара чужими руками через безмозглість тих чиїми були ці руки. Він здійснив свою мрію перетворивги адвокатуру на мафіозну группу яка зневажає закон але поважає гроші і злочинців в яких вони є. Він погрожував відвертво перетворити прокуратуру в ніщо і реформатори, активісти, депусрати, го швиденько стали «осушествлять» його мрію в реальності, не спавши, не жравши, не сравши вони аж запихались так поспішали обсираючі її і відбираючі по плану портнова і адвлкатської мафії і прокуратури основні її функції які встановлені, логікою її існування у всіх цивілізованих країнах світу, знищили слідство, знищили загальний нагляд, прибрали найдосвідченіших, а зарз роблять все аби не було ні єдиного сенсу там працювати взагалі. Тепер добивають судову владу. Він був тим хто зумів отруїти багато людей, а головне він отруїв те без чого держава втрачає, а головне втрачає народ - законність.
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29.05.2025 13:36 Відповісти
Правильно роблять.
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29.05.2025 12:56 Відповісти
Хороша новина у світлі статті про Єрмака та блогів а новин в УКРАЇНІ ПРО ВІЗИТ РІШАЛИ ДО МАРОДЕРАТУ ПЕРЕД ТИМ ЯК ТІ ЙОГО ВБИЛИ.
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29.05.2025 13:16 Відповісти
у світлі моєї версії, що вбивав справжній спец патріот українець , я би на місці його дала про себе знати слідчим в Іспанії, бо ті у владі ОПУ давалинавіт не йому завдання а його керівникові по службі - справа воїна виконувати ...
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29.05.2025 13:34 Відповісти
Це рівень довіри ЄС до зє і його посіпак.
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29.05.2025 12:58 Відповісти
Люди цікавляться,чи підвищили вам, зарплатню після 9 травня ?
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29.05.2025 13:09 Відповісти
Люди чи зелені боти?
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29.05.2025 13:24 Відповісти
Бот гребаний.
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29.05.2025 13:30 Відповісти
Мирон Боднар- Бот гребаний.
Самокритично !
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29.05.2025 13:50 Відповісти
Справа не в Зе, на таку репутацію працювало багато влад і наших, а ще більше кацапсячих.
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29.05.2025 14:00 Відповісти
Вірно, щоб не збивали зі шляху пошуку вбивць і замовників, хоч ту наволоч ні на йоту не шкода!
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29.05.2025 12:58 Відповісти
Намічається неочікуваний візит Шашличного в Іспанію для спілкування про "посилення ППО" і "збільшення тиску на ВВХ"
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29.05.2025 12:58 Відповісти
Ой і тріщать пердаки на Банковій
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29.05.2025 12:59 Відповісти
Забігали зелені таргани по ОПі. Єрмак наради скликає, сонцесяйний в істериці, покажуть, як домовлялися про зустріч у Києві із Гофмаршалом, наперодні вбивства.
І предмет розмов може залишився, як і якого суддю куди призначити, і якого прокурора підвищити,,
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29.05.2025 13:45 Відповісти
Это будет удар по самолюбию Боневтика та найвеличнешего
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29.05.2025 12:59 Відповісти
Дивно, татаров з єрмаком до них самих своїх вірних направили!!!
Адвокатами згодяться підзаробити, резніков з бакановим!! Аброхамія, той і листа напише, з підписами з ВРУ… Вони ж усі заброньовані?? Не захочуть залишиться в Іспанії !?!?
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29.05.2025 12:59 Відповісти
Правоохоронна система не бажає співпрацювати з каральними органами - чого б то?
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29.05.2025 13:00 Відповісти
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29.05.2025 13:00 Відповісти
В УП посилання щодо Іспанські правоохоронці не хочуть... відсутні.
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29.05.2025 13:01 Відповісти
Ну нет там такого... ну и что с того? Зачем вы портите сенсационный заголовок? Троллям же нужно под ним высказаться. Они же и новость не читали, не то что первоисточник проверяли.
Неправильно вы колбасу едите....
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29.05.2025 13:29 Відповісти
Якого посилання? УП посилається на слова свого джерела:
"Дослівно: "Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову."
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29.05.2025 14:13 Відповісти
Іспанські првоохоронці зрозуміли що керівництво держави Україна - це злочинне угрупування. Тільки в нас за 6 років не до всіх це дійшло.
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29.05.2025 13:02 Відповісти
И их можно понять.
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29.05.2025 13:04 Відповісти
підтримую і теж максимально уникаю взаємодії з будь-якими представниками української влади
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29.05.2025 13:05 Відповісти
оце правильно а то Татаров полетів швидко бо телефон Портнова в руках іспанської поліциї а там стільки от і шухер в опе
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29.05.2025 13:05 Відповісти
хай шарія до розслідування залучать, він буде землю рити. Головне - дати напрям, і у іспанців буде ще один тонель.
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29.05.2025 13:06 Відповісти
В руки іспанців попали ділові папери Портнова. Тому в Зе, і в ОПі паніка. Там все. Кому, за що, і що буде далі.
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29.05.2025 13:07 Відповісти
Отримав єрмачішко з татаровим ссаними ганчірками по пиці.
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29.05.2025 13:09 Відповісти
Це вже президент отримав ссаними ганчірками по пиці.
Адже Ермак І Татаров зараз там є, саме з його блогословєнія, чи не так?
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29.05.2025 14:05 Відповісти
Вірше рішення. Багато чого стане відомо правоохоронцям Іспанія про ліву руку Зе( решалу по всіх юридичних питаннях), бо права рука, то єрмак.
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29.05.2025 13:13 Відповісти
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29.05.2025 13:14 Відповісти
іспанські правоохоронці глянули на їбальник татарова й ввічливо послали його на х...й.
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29.05.2025 13:16 Відповісти
Опускалово.
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29.05.2025 13:17 Відповісти
але дЄрмак вже попередив політикум ЄС ,шо піти з влади на Банковій , може тільки з 🤡 разом ...а це обнюхане зеленське чмо,жити любить ...тому вдвох ,будуть триматися та узурпуаати владу ще більше ...смітуни повиїжали , а сміливих патріотів теж поменьшало ...на радість шоблі слуг...
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29.05.2025 13:18 Відповісти
Культурно послали на куй Портново-Татарівську шоблу, яка намагається взнати деталі вбивства та можливого замовника, бо боїться за свої дупи.
Про торжество закону там не йдеться.
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29.05.2025 13:19 Відповісти
щура-татарова ЄС партнери послали накуй
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29.05.2025 13:21 Відповісти
мОГЛИ Б "підсобити"
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29.05.2025 13:22 Відповісти
Татаров знає що у телефоні Портнова багато цікавої інформації. І інформацію цю іспанці отримають легально - тож можуть використати в суді.
З Татаровим все зрозуміло - питання по Зеленському і Ярмаку.
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29.05.2025 13:25 Відповісти
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29.05.2025 13:28 Відповісти
Та мерзота дохла приїжджав до зєрмаків і отримав замовлення на Залужного, обіцяв "быстро порешать", але порішили самого
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29.05.2025 13:30 Відповісти
є питання:
чи бажають іспанці бачити Україну
на чолі з татаровим та єрмаком
у ЄС???
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29.05.2025 13:36 Відповісти
Ключевое событие в расследовании будет допрос ларечника сына грушника и адвоката самого портнишки,именно они его видели последним при совершении убитым своих последних противозаконных махинаций.
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29.05.2025 13:38 Відповісти
Це мені нагадало, як москалі хотіли брати участь в розслідуванні збиття ними Малазійського Боїнга !
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29.05.2025 13:43 Відповісти
Навіть не дивно. За 30 років нічого не змінилося. Силовики та злочинці разом. Злочинці керують силовиками і владою в країні. Пригадайте часи Кучми, який був головним бенефициаром злочинного конгломерату Київ-Донбас, В ті часи СБУ та МВС виконували вказівки злочинців та отримували за це хабарі. Але тоді так не називали, просто отримували відсоток грошей з "общака" і все. Зараз теж саме, СБУ кришує наркоторговлю, поліція кришує проституцію і так далі. Ось пригадайте нещодавно в центрі Києва злочинці та СБУшники відзначали день народження одного урки. Ну що ще казати. Вони ж не просто там у гості прийшли тортик їсти. Це звичайний "сходняк", де вирішувались певні питання. Тобто напевно вбивство Портнова було там вже узгоджено. Звичайно пройшов час і Портного вбили, тобто завдання виконано. і зрозуміло хто виконав. Продажні СБУшники. Привіт Васє Малюку!!!
Прошу вас, Василь Малюк, припиніть наркоторговлю в Києві на проспекті Тичини 12-Б.
Шановний Василь Малюк, останнім часом Volkswagen T4 камуфлюванний з військовими приїжджає в комендантську годину, барига їм відвантажує наркотики, а ці військові наркокур'єри розвозять це все за призначенням. Це жах.
Іспанські правоохоронці чітко усвідомили, хто такий Малюк Вася, і відмовились працювати з тими хто ситить з урками за одним столом.
Як написали вище: "Або спільна група, або чесне розслідування!"
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29.05.2025 13:53 Відповісти
Можливо якраз Єрмак-Татаров зацікавлені щоб і там вплинути на ход слідства але пославши їх іспанці розумно зробили.
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29.05.2025 14:12 Відповісти
 
 