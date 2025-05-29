Іспанські правоохоронці не хочуть розслідувати вбивство Портнова разом з українцями, - ЗМІ
Правоохоронці Іспанії відмовилися створювати ініційовану Україною спільну робочу групу з розслідування вбивства ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.
Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову. Річ у тім, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб", - йдеться в матеріалі.
Джерела видання в такій активності з боку України вбачають дві версії.
За однією з них, це бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.
За другою версією, українська влада, зокрема в особі куратора правоохоронної системи Олега Татарова, зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з'ясувати всі обставини вбивства.
Також, пише ЗМІ, Іспанія все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні
"Очікується, що це може статися на початку наступного тижня", - додали журналісти.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
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Той хто жодним чином не пов'язаний з розслідуванням злочинів і притягненням їх до відповідальності, не відомо навіть сотої долі страшного.диструктиву який вніс портов в сферу правопорядка і законності, він її отруїв і зруйнував своїм КК, КПК та безмежною вседозволеністю адвокатів, їх відвертим бикуванням і відмазуванням злочинців. Він зробив для злочинців все що міг, аби вони були ніколи не покарані, головне «вільна касса». При цьому він методично руйнував слідство, прокуратуруі суди і в цьому йому допомогали і допомогають в єдиному пориві до х...їща люду і в цій його боротьбі за все добре проти всього поганого в єдиному кублі споелися реформатори і активісти, авакови і рябошапки, татарови і лємєнєви, інфлюенсери і відверта кримінальна тусовка, третякова і желєзняк. Він був генієм загрібання жара чужими руками через безмозглість тих чиїми були ці руки. Він здійснив свою мрію перетворивги адвокатуру на мафіозну группу яка зневажає закон але поважає гроші і злочинців в яких вони є. Він погрожував відвертво перетворити прокуратуру в ніщо і реформатори, активісти, депусрати, го швиденько стали «осушествлять» його мрію в реальності, не спавши, не жравши, не сравши вони аж запихались так поспішали обсираючі її і відбираючі по плану портнова і адвлкатської мафії і прокуратури основні її функції які встановлені, логікою її існування у всіх цивілізованих країнах світу, знищили слідство, знищили загальний нагляд, прибрали найдосвідченіших, а зарз роблять все аби не було ні єдиного сенсу там працювати взагалі. Тепер добивають судову владу. Він був тим хто зумів отруїти багато людей, а головне він отруїв те без чого держава втрачає, а головне втрачає народ - законність.
Самокритично !
І предмет розмов може залишився, як і якого суддю куди призначити, і якого прокурора підвищити,,
Адвокатами згодяться підзаробити, резніков з бакановим!! Аброхамія, той і листа напише, з підписами з ВРУ… Вони ж усі заброньовані?? Не захочуть залишиться в Іспанії !?!?
Неправильно вы колбасу едите....
"Дослівно: "Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову."
Адже Ермак І Татаров зараз там є, саме з його блогословєнія, чи не так?
Про торжество закону там не йдеться.
З Татаровим все зрозуміло - питання по Зеленському і Ярмаку.
чи бажають іспанці бачити Україну
на чолі з татаровим та єрмаком
у ЄС???
Прошу вас, Василь Малюк, припиніть наркоторговлю в Києві на проспекті Тичини 12-Б.
Шановний Василь Малюк, останнім часом Volkswagen T4 камуфлюванний з військовими приїжджає в комендантську годину, барига їм відвантажує наркотики, а ці військові наркокур'єри розвозять це все за призначенням. Це жах.
Іспанські правоохоронці чітко усвідомили, хто такий Малюк Вася, і відмовились працювати з тими хто ситить з урками за одним столом.
Як написали вище: "Або спільна група, або чесне розслідування!"