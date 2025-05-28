Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну
Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Портнов під час візиту в Україну 17-19 травня зустрічався із Зеленським, Єрмаком та Татаровим. І був випущений з України незаконно - без довідки з ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
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Принагідно хочу нагадати випадок з колишнім генпрокурором Рябошапкою, в нього теж троє неповнолітніх, натомість його не випускали з країни бо Зепотвора хотіла насрати. Але щось ми не чули що Рябошапка в Україні.