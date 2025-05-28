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Новини Поїздка Портнова в Україну
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Портнов зустрічався із Зеленським, Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну

Андрій Портнов

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Портнов під час візиту в Україну 17-19 травня зустрічався із Зеленським, Єрмаком та Татаровим. І був випущений з України незаконно - без довідки з ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон.

Дивіться також: Мій друг Портнов через Татарова "розрулював" питання із судами, гонорари доходили до $10 млн, - зрадник Царьов. ВIДЕО

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте також: Портнов перед вбивством був в Україні, - джерела

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Портнов (345) Єрмак Андрій (1380) Татаров Олег (427)


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Топ коментарі
+67
Питання в тому - яким чином виродки з антимайдану портновмі татаров пригрілися в ОП? Які такі ексклюзивні послуги вони надають?
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28.05.2025 18:55
+57
ета савсєм нє то шо ви падумалі-ета проста такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
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28.05.2025 18:50
+41
та нє, тут какаяразніца не проканає, тут чувак, який влітку 2022, коли йшла широкомасштабна війна, спокійно виїхав з України за кордон по ZEленому коридору", після цього він допомогав готувати звинувачення у фейкових карних справах по Червінському, по Порошенко і по багатьом іншим. І тут раптом, ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ, спокійно прилітає з Іспанії в Київ, зустрічається із ZEленським, Єрмаком, Татаровим і так само спокійно улітає в Іспанію, при цьому знаходячись під американськими санкціями та ще у призовному віці і, курва, ані ТЦК, ані поліція з СБУ його не затримують. А через декілька днів потому його в позі "мальчіка в трусіках" вже з простріленою макітрою фоткають іспанські полісмени. Про "савпадєніє" хіба що зрітєлі квартало-шмарафонів повірять.
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28.05.2025 19:19
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Простий іспанський бандюк з Іспанії зробив для судової реформи України більше, ніж всі наші інстанції разом взяті.
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28.05.2025 20:51 Відповісти
чомусь я не здивований. Мабуть узгоджували списки порохоботів.
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28.05.2025 20:58 Відповісти
тож нехай висновки роблять, особливо п'ять, шість видатних дефективних менеджерів на кшалт татарова з гетьманцевим, а не зроблять самі, то, ну всі самі бачили ...
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28.05.2025 21:04 Відповісти
это нормально? приезжает мегакорупционер и встречается с президентом
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28.05.2025 21:17 Відповісти
Якщо на сцені у першому акті з'являється рушниця, вона обов'язково вистрілить у третьому. А якщо іспанським слідчім допоможе скотланд ярд, то може і раніше. Українські вибори обіцяють бути цікавими. Навіть більше, ніж гра на роялі.
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28.05.2025 21:40 Відповісти
гнилая власть. Говорят одно, делают другое, думают третье, как бы всех *****...
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28.05.2025 21:42 Відповісти
А з нормальними людьми воно не общається...
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28.05.2025 22:16 Відповісти
Лідора відчитував що малими темпами знищує Українців
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28.05.2025 22:17 Відповісти
гм, он як воно виходить - куля в голові московської гниди зупиняє її деструктивну діяльність, а воно плани вибудовувало, діла крутило з єрмакозелом. Мож пора на кіллерів донатити, окупиться сторицею...
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28.05.2025 22:30 Відповісти
Погранцов за незаконный выпуск - судить.
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28.05.2025 22:40 Відповісти
по перше, є такий термін "позвоночний", якщо керівництво подзвонило старшому наряду і сказали то треба виконувати. А по друге, в цієї потвори три неповнолітніх дитини і ніяких спеціальних довідок не потрібно. Він 100% в Оберігу є і в ТЦК всі свідоцтва народження дітей є і в ДПСУ в базі є, а дурнувате формулювання в цій статті розраховано на необізнаних людей.
Принагідно хочу нагадати випадок з колишнім генпрокурором Рябошапкою, в нього теж троє неповнолітніх, натомість його не випускали з країни бо Зепотвора хотіла насрати. Але щось ми не чули що Рябошапка в Україні.
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28.05.2025 23:02 Відповісти
Судячи з результату - зустріч була успішною ....
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28.05.2025 23:01 Відповісти
ЗЕ казав колись - Я не знаю хто це такий.. Це цього агента ФСБ 22 в травні ЗЕ випустив з України..Має Татарова у себе фсбешника..то і ДЄрмак 100 проц фсбешник... тут питань нема..Що будвали з України і що побудуємо..
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28.05.2025 23:06 Відповісти
Усіх, перелічених у заголовку, на додачу до корупційних інтересів поєднує українофобія.
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28.05.2025 23:29 Відповісти
Мабуть викликали, щоб віддав всю свою мережу кому-небудь більш "достойному" - не захотів "упрямєц". Ну, а далі по "вновь утвєрждьонному плану" - "в расход". "Цікаво" кого на "потокі" поставлять - до речі, ці "судєйські потоки" досі не люстровані ще з часів "до зеленського"...
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29.05.2025 01:08 Відповісти
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