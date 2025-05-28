Портнов встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым во время последнего визита в Украину

Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов во время последнего визита в Украину встречался с президентом Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Портнов во время визита в Украину 17-19 мая встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым. И был выпущен из Украины незаконно - без справки из ТЦК о наличии законных оснований для выезда за границу.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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