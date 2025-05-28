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Новости Поездка Портнова в Украину
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Портнов встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым во время последнего визита в Украину

Андрей Портнов

Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов во время последнего визита в Украину встречался с президентом Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Портнов во время визита в Украину 17-19 мая встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым. И был выпущен из Украины незаконно - без справки из ТЦК о наличии законных оснований для выезда за границу.

Смотрите также: Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте также: Портнов перед убийством был в Украине, - источники

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Портнов Андрей (649) Ермак Андрей (1266) Татаров Олег (368)


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Топ комментарии
+67
Питання в тому - яким чином виродки з антимайдану портновмі татаров пригрілися в ОП? Які такі ексклюзивні послуги вони надають?
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28.05.2025 18:55
+57
ета савсєм нє то шо ви падумалі-ета проста такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
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28.05.2025 18:50
+41
та нє, тут какаяразніца не проканає, тут чувак, який влітку 2022, коли йшла широкомасштабна війна, спокійно виїхав з України за кордон по ZEленому коридору", після цього він допомогав готувати звинувачення у фейкових карних справах по Червінському, по Порошенко і по багатьом іншим. І тут раптом, ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ, спокійно прилітає з Іспанії в Київ, зустрічається із ZEленським, Єрмаком, Татаровим і так само спокійно улітає в Іспанію, при цьому знаходячись під американськими санкціями та ще у призовному віці і, курва, ані ТЦК, ані поліція з СБУ його не затримують. А через декілька днів потому його в позі "мальчіка в трусіках" вже з простріленою макітрою фоткають іспанські полісмени. Про "савпадєніє" хіба що зрітєлі квартало-шмарафонів повірять.
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28.05.2025 19:19
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Простий іспанський бандюк з Іспанії зробив для судової реформи України більше, ніж всі наші інстанції разом взяті.
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28.05.2025 20:51 Ответить
чомусь я не здивований. Мабуть узгоджували списки порохоботів.
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28.05.2025 20:58 Ответить
тож нехай висновки роблять, особливо п'ять, шість видатних дефективних менеджерів на кшалт татарова з гетьманцевим, а не зроблять самі, то, ну всі самі бачили ...
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28.05.2025 21:04 Ответить
это нормально? приезжает мегакорупционер и встречается с президентом
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28.05.2025 21:17 Ответить
Якщо на сцені у першому акті з'являється рушниця, вона обов'язково вистрілить у третьому. А якщо іспанським слідчім допоможе скотланд ярд, то може і раніше. Українські вибори обіцяють бути цікавими. Навіть більше, ніж гра на роялі.
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28.05.2025 21:40 Ответить
гнилая власть. Говорят одно, делают другое, думают третье, как бы всех *****...
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28.05.2025 21:42 Ответить
А з нормальними людьми воно не общається...
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28.05.2025 22:16 Ответить
Лідора відчитував що малими темпами знищує Українців
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28.05.2025 22:17 Ответить
гм, он як воно виходить - куля в голові московської гниди зупиняє її деструктивну діяльність, а воно плани вибудовувало, діла крутило з єрмакозелом. Мож пора на кіллерів донатити, окупиться сторицею...
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28.05.2025 22:30 Ответить
Погранцов за незаконный выпуск - судить.
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28.05.2025 22:40 Ответить
по перше, є такий термін "позвоночний", якщо керівництво подзвонило старшому наряду і сказали то треба виконувати. А по друге, в цієї потвори три неповнолітніх дитини і ніяких спеціальних довідок не потрібно. Він 100% в Оберігу є і в ТЦК всі свідоцтва народження дітей є і в ДПСУ в базі є, а дурнувате формулювання в цій статті розраховано на необізнаних людей.
Принагідно хочу нагадати випадок з колишнім генпрокурором Рябошапкою, в нього теж троє неповнолітніх, натомість його не випускали з країни бо Зепотвора хотіла насрати. Але щось ми не чули що Рябошапка в Україні.
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28.05.2025 23:02 Ответить
Судячи з результату - зустріч була успішною ....
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28.05.2025 23:01 Ответить
ЗЕ казав колись - Я не знаю хто це такий.. Це цього агента ФСБ 22 в травні ЗЕ випустив з України..Має Татарова у себе фсбешника..то і ДЄрмак 100 проц фсбешник... тут питань нема..Що будвали з України і що побудуємо..
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28.05.2025 23:06 Ответить
Усіх, перелічених у заголовку, на додачу до корупційних інтересів поєднує українофобія.
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28.05.2025 23:29 Ответить
Мабуть викликали, щоб віддав всю свою мережу кому-небудь більш "достойному" - не захотів "упрямєц". Ну, а далі по "вновь утвєрждьонному плану" - "в расход". "Цікаво" кого на "потокі" поставлять - до речі, ці "судєйські потоки" досі не люстровані ще з часів "до зеленського"...
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29.05.2025 01:08 Ответить
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