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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Сибіга про вбивство Портнова: Іспанія передала Україні офіційну інформацію, тривають відповідні процедури

У МЗС прокоментували вбивство Портнова в Іспанії

Міністерство закордонних справ України отримало офіційну інформацію про смерть ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, іспанська сторона передала Києву офіційну інформацію про вбивство Портнова на своїй території, "оскільки він був громадянином України".

"Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими - маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства", - сказав Сибіга.

Сибіга додав, що МЗС в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Читайте також: Портнов перед вбивством був в Україні, - джерела

Автор: 

Іспанія (927) МЗС (4158) Портнов (345) Сибіга Андрій (479)


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Топ коментарі
+10
На Байковому - відмовили. Запропонували поховання на Звіринецькому кладовищі. Народ вимагає "поховати" на скотомогильнику.
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23.05.2025 20:51
+8
Татаров танцює "яблучко". Тепер він володар суддівської мафії.

Цікаво, як скоро Єрмаку і Татарову спаде на розум думка, що Болівар не винесе двох...
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23.05.2025 20:41
+7
нехай татаров забирає чорний мішок із цим лайном і мчить на кацапію, там його вже януковощ і компанія зачекалась.
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23.05.2025 20:42
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привезуть до києва, та поховають з почестями на самому почесному місці?
сибіга особисто, буде супроводжувати?
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23.05.2025 20:41 Відповісти
На Байковому - відмовили. Запропонували поховання на Звіринецькому кладовищі. Народ вимагає "поховати" на скотомогильнику.
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23.05.2025 20:51 Відповісти
хай ховають в Києві !
так надійніше буле
ми ще й осикового кілка для портянки не пожаліємо

тільки перед тим треба ДНК взяти, бо дуже слизький був небіжчик

.
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23.05.2025 20:59 Відповісти
Нахрена він нам здався, спалити того чорта за кордоном і забути
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24.05.2025 08:26 Відповісти
Татаров танцює "яблучко". Тепер він володар суддівської мафії.

Цікаво, як скоро Єрмаку і Татарову спаде на розум думка, що Болівар не винесе двох...
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23.05.2025 20:41 Відповісти
нехай татаров забирає чорний мішок із цим лайном і мчить на кацапію, там його вже януковощ і компанія зачекалась.
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23.05.2025 20:42 Відповісти
Можливо, що Татарова зачекався Кабиздох
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23.05.2025 20:47 Відповісти
За кілька днів до вбивства у Мадриді Портнов перебував в Україні, - Українська правда.

Він зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. За інформацією видання, Портнов був в Україні 17-18 травня.
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23.05.2025 20:43 Відповісти
Портянка перед смертю приїхав до Києва до свого дружбана
Татарова , дЄрмака і інших перших осіб із ОП 😡
Цікаво , для чого він приїздив і кому погрожував із цієї шобли ОП ?
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23.05.2025 20:45 Відповісти
То покійник, передавав їм, своїх «доброчесних» наймитів у мантіях!!
Мабуть, «ДІЛ» по трампівські, на Банковій робили??
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23.05.2025 20:55 Відповісти
Якщо покійник відвідував Україну 17-18 травня, то він, не дрони привозив на Банкову, а мав ряд зустрічей, але не на Троєщині!!!
Привладні, мають діарею, від ОТИХ матеріалів, що їх надала Іспанська сторона!
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23.05.2025 20:49 Відповісти
У ******** горе, дружбана замочили
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23.05.2025 20:50 Відповісти
Навряд вони горюють. Грошові потоки перейшли в інші надійні руки. "Гроші з нічого не виникають і нікуди не пропадають. Вони переходять з одних рук в інші." - закон збереження грошової енергії.
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23.05.2025 20:59 Відповісти
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23.05.2025 21:01 Відповісти
Вангую що наш Найпотужніший ще Героя дасть Портнову....за особливі заслуги
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23.05.2025 21:10 Відповісти
Я то вже думав, що наші спецслужби того козла грохнули, а тут...
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23.05.2025 21:14 Відповісти
Наші спецслужби закінчилися в 2019р.Всих,хто брав участь в знищенні лідерів лднр і не тільки звільнили,декого хотіли вбити
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23.05.2025 21:16 Відповісти
Фоторобот стрільця
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23.05.2025 21:26 Відповісти
Бляха, точно схожий.
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23.05.2025 22:11 Відповісти
Один мій знайомий небіжчик, любив говорити "Я надто багато знав".
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23.05.2025 22:08 Відповісти
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23.05.2025 22:17 Відповісти
З одного боку не хочеться, щоб виконавця хлопнули, з іншого-цікаво, хто ж такий цей герой
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23.05.2025 22:17 Відповісти
Та нароиклад емігранти з Колумбіі, які навіть не знають де Украіна на глобусі, ім просто заплатили і показали портянкіна.
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24.05.2025 07:45 Відповісти
Як же тепер житимуть прокурори, судді, поліцаї?
Апологет всієї правопохоронної системи відкинув копита...
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24.05.2025 10:02 Відповісти
 
 