Сибіга про вбивство Портнова: Іспанія передала Україні офіційну інформацію, тривають відповідні процедури

Міністерство закордонних справ України отримало офіційну інформацію про смерть ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, іспанська сторона передала Києву офіційну інформацію про вбивство Портнова на своїй території, "оскільки він був громадянином України".

"Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими - маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства", - сказав Сибіга.

Сибіга додав, що МЗС в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

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