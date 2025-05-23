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Новости Убийство Андрея Портнова
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Сибига об убийстве Портнова: Испания передала Украине официальную информацию, продолжаются соответствующие процедуры

В МИД прокомментировали убийство Портнова в Испании

Министерство иностранных дел Украины получило официальную информацию о смерти экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, испанская сторона передала Киеву официальную информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными - имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства", - сказал Сибига.

Сибига добавил, что МИД в установленном порядке уведомил все причастные органы для дальнейшего реагирования.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте также: Портнов перед убийством был в Украине, - источники

Автор: 

Испания (877) МИД (6986) Портнов Андрей (649) Сибига Андрей (473)


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Топ комментарии
+10
На Байковому - відмовили. Запропонували поховання на Звіринецькому кладовищі. Народ вимагає "поховати" на скотомогильнику.
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23.05.2025 20:51
+8
Татаров танцює "яблучко". Тепер він володар суддівської мафії.

Цікаво, як скоро Єрмаку і Татарову спаде на розум думка, що Болівар не винесе двох...
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23.05.2025 20:41
+7
нехай татаров забирає чорний мішок із цим лайном і мчить на кацапію, там його вже януковощ і компанія зачекалась.
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23.05.2025 20:42
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привезуть до києва, та поховають з почестями на самому почесному місці?
сибіга особисто, буде супроводжувати?
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23.05.2025 20:41 Ответить
На Байковому - відмовили. Запропонували поховання на Звіринецькому кладовищі. Народ вимагає "поховати" на скотомогильнику.
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23.05.2025 20:51 Ответить
хай ховають в Києві !
так надійніше буле
ми ще й осикового кілка для портянки не пожаліємо

тільки перед тим треба ДНК взяти, бо дуже слизький був небіжчик

.
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23.05.2025 20:59 Ответить
Нахрена він нам здався, спалити того чорта за кордоном і забути
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24.05.2025 08:26 Ответить
Татаров танцює "яблучко". Тепер він володар суддівської мафії.

Цікаво, як скоро Єрмаку і Татарову спаде на розум думка, що Болівар не винесе двох...
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23.05.2025 20:41 Ответить
нехай татаров забирає чорний мішок із цим лайном і мчить на кацапію, там його вже януковощ і компанія зачекалась.
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23.05.2025 20:42 Ответить
Можливо, що Татарова зачекався Кабиздох
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23.05.2025 20:47 Ответить
За кілька днів до вбивства у Мадриді Портнов перебував в Україні, - Українська правда.

Він зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. За інформацією видання, Портнов був в Україні 17-18 травня.
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23.05.2025 20:43 Ответить
Портянка перед смертю приїхав до Києва до свого дружбана
Татарова , дЄрмака і інших перших осіб із ОП 😡
Цікаво , для чого він приїздив і кому погрожував із цієї шобли ОП ?
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23.05.2025 20:45 Ответить
То покійник, передавав їм, своїх «доброчесних» наймитів у мантіях!!
Мабуть, «ДІЛ» по трампівські, на Банковій робили??
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23.05.2025 20:55 Ответить
Якщо покійник відвідував Україну 17-18 травня, то він, не дрони привозив на Банкову, а мав ряд зустрічей, але не на Троєщині!!!
Привладні, мають діарею, від ОТИХ матеріалів, що їх надала Іспанська сторона!
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23.05.2025 20:49 Ответить
У ******** горе, дружбана замочили
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23.05.2025 20:50 Ответить
Навряд вони горюють. Грошові потоки перейшли в інші надійні руки. "Гроші з нічого не виникають і нікуди не пропадають. Вони переходять з одних рук в інші." - закон збереження грошової енергії.
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23.05.2025 20:59 Ответить
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23.05.2025 21:01 Ответить
Вангую що наш Найпотужніший ще Героя дасть Портнову....за особливі заслуги
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23.05.2025 21:10 Ответить
Я то вже думав, що наші спецслужби того козла грохнули, а тут...
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23.05.2025 21:14 Ответить
Наші спецслужби закінчилися в 2019р.Всих,хто брав участь в знищенні лідерів лднр і не тільки звільнили,декого хотіли вбити
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23.05.2025 21:16 Ответить
Фоторобот стрільця
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23.05.2025 21:26 Ответить
Бляха, точно схожий.
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23.05.2025 22:11 Ответить
Один мій знайомий небіжчик, любив говорити "Я надто багато знав".
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23.05.2025 22:08 Ответить
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23.05.2025 22:17 Ответить
З одного боку не хочеться, щоб виконавця хлопнули, з іншого-цікаво, хто ж такий цей герой
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23.05.2025 22:17 Ответить
Та нароиклад емігранти з Колумбіі, які навіть не знають де Украіна на глобусі, ім просто заплатили і показали портянкіна.
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24.05.2025 07:45 Ответить
Як же тепер житимуть прокурори, судді, поліцаї?
Апологет всієї правопохоронної системи відкинув копита...
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24.05.2025 10:02 Ответить
 
 