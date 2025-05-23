Сибига об убийстве Портнова: Испания передала Украине официальную информацию, продолжаются соответствующие процедуры

Министерство иностранных дел Украины получило официальную информацию о смерти экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, испанская сторона передала Киеву официальную информацию об убийстве Портнова на своей территории, "поскольку он был гражданином Украины".

"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными - имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства", - сказал Сибига.

Сибига добавил, что МИД в установленном порядке уведомил все причастные органы для дальнейшего реагирования.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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