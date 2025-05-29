Испанские правоохранители не хотят расследовать убийство Портнова вместе с украинцами, - СМИ

Правоохранители Испании отказались создавать инициированную Украиной совместную рабочую группу по расследованию убийства экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб", - говорится в материале.

Источники издания в такой активности со стороны Украины видят две версии.

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По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны.

По второй версии, украинская власть, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересована в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства.

Также, пишет СМИ, Испания все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине.

"Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - добавили журналисты.

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Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

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