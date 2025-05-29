Испанские правоохранители не хотят расследовать убийство Портнова вместе с украинцами, - СМИ
Правоохранители Испании отказались создавать инициированную Украиной совместную рабочую группу по расследованию убийства экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб", - говорится в материале.
Источники издания в такой активности со стороны Украины видят две версии.
По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны.
По второй версии, украинская власть, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересована в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства.
Также, пишет СМИ, Испания все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине.
"Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - добавили журналисты.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
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Той хто жодним чином не пов'язаний з розслідуванням злочинів і притягненням їх до відповідальності, не відомо навіть сотої долі страшного.диструктиву який вніс портов в сферу правопорядка і законності, він її отруїв і зруйнував своїм КК, КПК та безмежною вседозволеністю адвокатів, їх відвертим бикуванням і відмазуванням злочинців. Він зробив для злочинців все що міг, аби вони були ніколи не покарані, головне «вільна касса». При цьому він методично руйнував слідство, прокуратуруі суди і в цьому йому допомогали і допомогають в єдиному пориві до х...їща люду і в цій його боротьбі за все добре проти всього поганого в єдиному кублі споелися реформатори і активісти, авакови і рябошапки, татарови і лємєнєви, інфлюенсери і відверта кримінальна тусовка, третякова і желєзняк. Він був генієм загрібання жара чужими руками через безмозглість тих чиїми були ці руки. Він здійснив свою мрію перетворивги адвокатуру на мафіозну группу яка зневажає закон але поважає гроші і злочинців в яких вони є. Він погрожував відвертво перетворити прокуратуру в ніщо і реформатори, активісти, депусрати, го швиденько стали «осушествлять» його мрію в реальності, не спавши, не жравши, не сравши вони аж запихались так поспішали обсираючі її і відбираючі по плану портнова і адвлкатської мафії і прокуратури основні її функції які встановлені, логікою її існування у всіх цивілізованих країнах світу, знищили слідство, знищили загальний нагляд, прибрали найдосвідченіших, а зарз роблять все аби не було ні єдиного сенсу там працювати взагалі. Тепер добивають судову владу. Він був тим хто зумів отруїти багато людей, а головне він отруїв те без чого держава втрачає, а головне втрачає народ - законність.
Самокритично !
І предмет розмов може залишився, як і якого суддю куди призначити, і якого прокурора підвищити,,
Адвокатами згодяться підзаробити, резніков з бакановим!! Аброхамія, той і листа напише, з підписами з ВРУ… Вони ж усі заброньовані?? Не захочуть залишиться в Іспанії !?!?
Неправильно вы колбасу едите....
Про торжество закону там не йдеться.
З Татаровим все зрозуміло - питання по Зеленському і Ярмаку.
чи бажають іспанці бачити Україну
на чолі з татаровим та єрмаком
у ЄС???
Прошу вас, Василь Малюк, припиніть наркоторговлю в Києві на проспекті Тичини 12-Б.
Шановний Василь Малюк, останнім часом Volkswagen T4 камуфлюванний з військовими приїжджає в комендантську годину, барига їм відвантажує наркотики, а ці військові наркокур'єри розвозять це все за призначенням. Це жах.
Іспанські правоохоронці чітко усвідомили, хто такий Малюк Вася, і відмовились працювати з тими хто ситить з урками за одним столом.
Як написали вище: "Або спільна група, або чесне розслідування!"