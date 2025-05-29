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Новости Убийство Андрея Портнова
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Испанские правоохранители не хотят расследовать убийство Портнова вместе с украинцами, - СМИ

Убийство Портнова. Испания не хочет расследовать с Украиной

Правоохранители Испании отказались создавать инициированную Украиной совместную рабочую группу по расследованию убийства экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не исключают версию о следе украинских спецслужб", - говорится в материале.

Источники издания в такой активности со стороны Украины видят две версии.

Читайте также: Президенту подана петиция об очищении системы правосудия от влияния Портнова, - Лапин

По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны.

По второй версии, украинская власть, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересована в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства.

Также, пишет СМИ, Испания все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине.

"Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - добавили журналисты.

Читайте: Портнов встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым во время последнего визита в Украину

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте: Сибига об убийстве Портнова: Испания передала Украине официальную информацию, продолжаются соответствующие процедуры

Автор: 

Испания (877) Портнов Андрей (649)


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Топ комментарии
+27
Правильно роблять.
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29.05.2025 12:56
+24
Це рівень довіри ЄС до зє і його посіпак.
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29.05.2025 12:58
+19
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29.05.2025 13:00
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Ну правильно: або спільна група, або чесне розслідування!
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29.05.2025 12:56 Ответить
Там не Україна. Тому там буде все чесно ьез помічників портонова з нашого боку.

Той хто жодним чином не пов'язаний з розслідуванням злочинів і притягненням їх до відповідальності, не відомо навіть сотої долі страшного.диструктиву який вніс портов в сферу правопорядка і законності, він її отруїв і зруйнував своїм КК, КПК та безмежною вседозволеністю адвокатів, їх відвертим бикуванням і відмазуванням злочинців. Він зробив для злочинців все що міг, аби вони були ніколи не покарані, головне «вільна касса». При цьому він методично руйнував слідство, прокуратуруі суди і в цьому йому допомогали і допомогають в єдиному пориві до х...їща люду і в цій його боротьбі за все добре проти всього поганого в єдиному кублі споелися реформатори і активісти, авакови і рябошапки, татарови і лємєнєви, інфлюенсери і відверта кримінальна тусовка, третякова і желєзняк. Він був генієм загрібання жара чужими руками через безмозглість тих чиїми були ці руки. Він здійснив свою мрію перетворивги адвокатуру на мафіозну группу яка зневажає закон але поважає гроші і злочинців в яких вони є. Він погрожував відвертво перетворити прокуратуру в ніщо і реформатори, активісти, депусрати, го швиденько стали «осушествлять» його мрію в реальності, не спавши, не жравши, не сравши вони аж запихались так поспішали обсираючі її і відбираючі по плану портнова і адвлкатської мафії і прокуратури основні її функції які встановлені, логікою її існування у всіх цивілізованих країнах світу, знищили слідство, знищили загальний нагляд, прибрали найдосвідченіших, а зарз роблять все аби не було ні єдиного сенсу там працювати взагалі. Тепер добивають судову владу. Він був тим хто зумів отруїти багато людей, а головне він отруїв те без чого держава втрачає, а головне втрачає народ - законність.
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29.05.2025 13:36 Ответить
Правильно роблять.
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29.05.2025 12:56 Ответить
Хороша новина у світлі статті про Єрмака та блогів а новин в УКРАЇНІ ПРО ВІЗИТ РІШАЛИ ДО МАРОДЕРАТУ ПЕРЕД ТИМ ЯК ТІ ЙОГО ВБИЛИ.
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29.05.2025 13:16 Ответить
у світлі моєї версії, що вбивав справжній спец патріот українець , я би на місці його дала про себе знати слідчим в Іспанії, бо ті у владі ОПУ давалинавіт не йому завдання а його керівникові по службі - справа воїна виконувати ...
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29.05.2025 13:34 Ответить
Це рівень довіри ЄС до зє і його посіпак.
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29.05.2025 12:58 Ответить
Люди цікавляться,чи підвищили вам, зарплатню після 9 травня ?
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29.05.2025 13:09 Ответить
Люди чи зелені боти?
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29.05.2025 13:24 Ответить
Бот гребаний.
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29.05.2025 13:30 Ответить
Мирон Боднар- Бот гребаний.
Самокритично !
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29.05.2025 13:50 Ответить
Справа не в Зе, на таку репутацію працювало багато влад і наших, а ще більше кацапсячих.
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29.05.2025 14:00 Ответить
Вірно, щоб не збивали зі шляху пошуку вбивць і замовників, хоч ту наволоч ні на йоту не шкода!
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29.05.2025 12:58 Ответить
Намічається неочікуваний візит Шашличного в Іспанію для спілкування про "посилення ППО" і "збільшення тиску на ВВХ"
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29.05.2025 12:58 Ответить
Ой і тріщать пердаки на Банковій
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29.05.2025 12:59 Ответить
Забігали зелені таргани по ОПі. Єрмак наради скликає, сонцесяйний в істериці, покажуть, як домовлялися про зустріч у Києві із Гофмаршалом, наперодні вбивства.
І предмет розмов може залишився, як і якого суддю куди призначити, і якого прокурора підвищити,,
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29.05.2025 13:45 Ответить
Это будет удар по самолюбию Боневтика та найвеличнешего
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29.05.2025 12:59 Ответить
Дивно, татаров з єрмаком до них самих своїх вірних направили!!!
Адвокатами згодяться підзаробити, резніков з бакановим!! Аброхамія, той і листа напише, з підписами з ВРУ… Вони ж усі заброньовані?? Не захочуть залишиться в Іспанії !?!?
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29.05.2025 12:59 Ответить
Правоохоронна система не бажає співпрацювати з каральними органами - чого б то?
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29.05.2025 13:00 Ответить
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29.05.2025 13:00 Ответить
В УП посилання щодо Іспанські правоохоронці не хочуть... відсутні.
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29.05.2025 13:01 Ответить
Ну нет там такого... ну и что с того? Зачем вы портите сенсационный заголовок? Троллям же нужно под ним высказаться. Они же и новость не читали, не то что первоисточник проверяли.
Неправильно вы колбасу едите....
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29.05.2025 13:29 Ответить
Іспанські првоохоронці зрозуміли що керівництво держави Україна - це злочинне угрупування. Тільки в нас за 6 років не до всіх це дійшло.
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29.05.2025 13:02 Ответить
И их можно понять.
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29.05.2025 13:04 Ответить
підтримую і теж максимально уникаю взаємодії з будь-якими представниками української влади
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29.05.2025 13:05 Ответить
оце правильно а то Татаров полетів швидко бо телефон Портнова в руках іспанської поліциї а там стільки от і шухер в опе
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29.05.2025 13:05 Ответить
хай шарія до розслідування залучать, він буде землю рити. Головне - дати напрям, і у іспанців буде ще один тонель.
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29.05.2025 13:06 Ответить
В руки іспанців попали ділові папери Портнова. Тому в Зе, і в ОПі паніка. Там все. Кому, за що, і що буде далі.
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29.05.2025 13:07 Ответить
Отримав єрмачішко з татаровим ссаними ганчірками по пиці.
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29.05.2025 13:09 Ответить
Вірше рішення. Багато чого стане відомо правоохоронцям Іспанія про ліву руку Зе( решалу по всіх юридичних питаннях), бо права рука, то єрмак.
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29.05.2025 13:13 Ответить
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29.05.2025 13:14 Ответить
іспанські правоохоронці глянули на їбальник татарова й ввічливо послали його на х...й.
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29.05.2025 13:16 Ответить
Опускалово.
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29.05.2025 13:17 Ответить
але дЄрмак вже попередив політикум ЄС ,шо піти з влади на Банковій , може тільки з 🤡 разом ...а це обнюхане зеленське чмо,жити любить ...тому вдвох ,будуть триматися та узурпуаати владу ще більше ...смітуни повиїжали , а сміливих патріотів теж поменьшало ...на радість шоблі слуг...
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29.05.2025 13:18 Ответить
Культурно послали на куй Портново-Татарівську шоблу, яка намагається взнати деталі вбивства та можливого замовника, бо боїться за свої дупи.
Про торжество закону там не йдеться.
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29.05.2025 13:19 Ответить
щура-татарова ЄС партнери послали накуй
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29.05.2025 13:21 Ответить
мОГЛИ Б "підсобити"
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29.05.2025 13:22 Ответить
Татаров знає що у телефоні Портнова багато цікавої інформації. І інформацію цю іспанці отримають легально - тож можуть використати в суді.
З Татаровим все зрозуміло - питання по Зеленському і Ярмаку.
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29.05.2025 13:25 Ответить
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29.05.2025 13:28 Ответить
Та мерзота дохла приїжджав до зєрмаків і отримав замовлення на Залужного, обіцяв "быстро порешать", але порішили самого
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29.05.2025 13:30 Ответить
є питання:
чи бажають іспанці бачити Україну
на чолі з татаровим та єрмаком
у ЄС???
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29.05.2025 13:36 Ответить
Ключевое событие в расследовании будет допрос ларечника сына грушника и адвоката самого портнишки,именно они его видели последним при совершении убитым своих последних противозаконных махинаций.
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29.05.2025 13:38 Ответить
Це мені нагадало, як москалі хотіли брати участь в розслідуванні збиття ними Малазійського Боїнга !
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29.05.2025 13:43 Ответить
Навіть не дивно. За 30 років нічого не змінилося. Силовики та злочинці разом. Злочинці керують силовиками і владою в країні. Пригадайте часи Кучми, який був головним бенефициаром злочинного конгломерату Київ-Донбас, В ті часи СБУ та МВС виконували вказівки злочинців та отримували за це хабарі. Але тоді так не називали, просто отримували відсоток грошей з "общака" і все. Зараз теж саме, СБУ кришує наркоторговлю, поліція кришує проституцію і так далі. Ось пригадайте нещодавно в центрі Києва злочинці та СБУшники відзначали день народження одного урки. Ну що ще казати. Вони ж не просто там у гості прийшли тортик їсти. Це звичайний "сходняк", де вирішувались певні питання. Тобто напевно вбивство Портнова було там вже узгоджено. Звичайно пройшов час і Портного вбили, тобто завдання виконано. і зрозуміло хто виконав. Продажні СБУшники. Привіт Васє Малюку!!!
Прошу вас, Василь Малюк, припиніть наркоторговлю в Києві на проспекті Тичини 12-Б.
Шановний Василь Малюк, останнім часом Volkswagen T4 камуфлюванний з військовими приїжджає в комендантську годину, барига їм відвантажує наркотики, а ці військові наркокур'єри розвозять це все за призначенням. Це жах.
Іспанські правоохоронці чітко усвідомили, хто такий Малюк Вася, і відмовились працювати з тими хто ситить з урками за одним столом.
Як написали вище: "Або спільна група, або чесне розслідування!"
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29.05.2025 13:53 Ответить
 
 