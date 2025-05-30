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Новости Судебная реформа Андрей Портнов
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Портнов напрямую передавал председателям судов указания и задачи, - источник

Как Портнов влиял на судебную систему и решения в Украине

Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов влиял на решения судов, передавая им нужные указания и задачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, координация и общение осуществлялось через председателей судов, которые передавали подчиненным задания "от Портнова". Кое-где, но редко, благодаря старым знакомствам общение происходило не с председателями судов.

Смотрите: Мой друг Портнов через Татарова "разруливал" вопросы с судами, гонорары доходили до $10 млн, - предатель Царев. ВИДЕО

Печерский райсуд

По данным источников, Руслан Козлов шестой раз подряд занимает должность председателя суда в нарушение закона.

"В суде тотальная дисциплина выполнения указаний председателя суда, независимо от правовой позиции", - говорит собеседник.

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Шевченковский райсуд

Председатель суда - Евгений Мартынов. В 2009 году Портнов его спас от увольнения. Власти у него меньше, чем у Козлова, поскольку половина судей могут отказать ему, так как большинство судей прошли оценивание и меньше боятся власти.

Судья Мелешак хвасталась личным общением с Портновым, хотя это и происходило редко. Именно она 10 лет слушает дело о взятке судьи Прыгуновой, являющейся протеже Портнова, говорит собеседник.

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Киевский Апелляционный суд

Председатель - Ярослав Головачев. Именно через него, утверждает источник, происходит передача указаний судьям, их запугивание с целью принятия "нужных" решений. Также личное общение имел Ярослав Мельник, который по протекции Портнова пытался стать председателем суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть Портнова ничего не изменила, теперь команда Зеленского руками Татарова безраздельно управляет его наследством, - Шабунин. ВИДЕО

Хозяйственный суд Киева

Возглавляет его Вадим Босый. По данным источника, именно он передавал указания от Портнова под видом "указания высшего военно-политического руководства страны". Около трети судей "прислушиваются" к Босому.

С целью повышения собственного авторитета он подстрекал Портнова, чтобы тот дал указание ГБР сообщить о подозрении судье Ивченко, который не выполнил указание Портнова/Босого по одному из банкротств.

Также это произошло с судьей Артуром Емельяновым, которого взяли под стражу. Босый жаловался, что судьи слушают Емельянова, а не его.

Судья Хозяйственного суда Вита Бондарчук - экс-помощница Портнова, мечтающая стать заместителем председателя суда. Через нее также решались коммерческие вопросы, говорит собеседник.

Северный апелляционный хозяйственный суд

Председатель суда Олег Хрипун. Именно через него, говорит источник, происходило все общение и передача указаний. Он, в нарушение закона, избран председателем суда в третий раз подряд.

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Автор: 

Портнов Андрей (652) суд (25136)


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Топ комментарии
+20
тепер щоб отримувати вказівки "чесним" суддям потрібно приєднатись до портнова.....
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30.05.2025 10:00
+11
портнов **** чому ми не в НАТО , а ти в НАТО ?
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30.05.2025 09:56
+5
зовсім не в курсі-бо вказівки йому давали інопланетяни...
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30.05.2025 10:05
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портнов **** чому ми не в НАТО , а ти в НАТО ?
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30.05.2025 09:56 Ответить
?
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30.05.2025 11:12 Ответить
тепер щоб отримувати вказівки "чесним" суддям потрібно приєднатись до портнова.....
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30.05.2025 10:00 Ответить
портнов був живий при Порошенко, а при нашому Лідорі здох. І фамілія у нього та Порошенко на однакову букву починається.
Які ще потрібні докази?
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30.05.2025 10:00 Ответить
Не треба такого сарказму писати, нарід саме так і чує...
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30.05.2025 10:03 Ответить
"Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду в порушення закону."
"Нагороди: 2016 - нагороджений 9 пістолетом ПМ №ПХ 4849 у комплекті з 8 патронами"
Лідор уже тоді нагороджував корупціонерів ))))

"Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям"

"14.04.2014 - призначений на посаду заступника голови Апеляційного суду міста Києва.
3 липня 2015 року призначений головою Апеляційного суду Києва."

"судова реформа - одне з найголовніших рішень" (с) ))))))
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30.05.2025 10:16 Ответить
Портнов, втік з України коли Порошенко став Президентом у 2014.
А повернувся в Україну в день коли Порошенко перестав бути Президентом у 2019.

Якось підлашуй свою аналітику до факту.
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30.05.2025 11:04 Ответить
ти дєгенерат 🦠, тупорилєстадо73% 🦠🤡🤢, членограя ‼️При Порошенко огидний Зрадник , здриснув і не скував носа , а при ЗеІУді , в перший день з'явився і представив "СПИСКИ " патріотів , АТОшників для розстрілу , був подельніком в накладанні санкцій за сотні тисяч $
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30.05.2025 10:53 Ответить
А в той час - пробують вчити дітей
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30.05.2025 10:01 Ответить
Ото ці судді його і заказали щоб він не злив інфу хто на нього працював і які замовлення виконував
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30.05.2025 10:01 Ответить
чушь , він був дахом для усіх суддів і мафії Зейла
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30.05.2025 10:54 Ответить
Президент з керівником ОП були не в курсі?
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30.05.2025 10:02 Ответить
зовсім не в курсі-бо вказівки йому давали інопланетяни...
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30.05.2025 10:05 Ответить
замалий кут обстрілу
приціл треба брати ширше та глибше
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30.05.2025 10:03 Ответить
геть не розкрита тема 10 млн $ за вирішення портновим питання - санкції, кримінал, майно etc
караван не зупинявся...
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30.05.2025 10:10 Ответить
Країною керують *** зна хто. Щей москаль заїдає. Дожились твою мать.
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30.05.2025 10:04 Ответить
як це )(уй зна хто? це дуже добре відомо-яхуди. історія людства говорить: де всім заправляють яхуди,там завжди таке і навпаки (Тайвань,П.Корея.Сінгапур.Японія.Китай,емірати,Кувейт тощо)-де яхудів нема,там добре...
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30.05.2025 10:27 Ответить
Ті судді залишились, тож вказівки тепер давати їм буде хтось інший.
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30.05.2025 10:04 Ответить
Не хвилюйтесь ,ситне місце пустим не буває.
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30.05.2025 10:05 Ответить
Руслан Козлов шостий раз поспіль обіймає посаду голови суду і хто його обрав, Портнов?
якщо йти шляхом такої логіки, то виявляється, що Портнов керував країну з 2004 року. 😞🤓👀
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30.05.2025 10:07 Ответить
просто домовився з портновим - служить і защіщать.та й все.
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30.05.2025 10:09 Ответить
значить гучні справи проти суддів які були останнім часом - це справи проти неугодних портнову бунтарів ? виходить так.
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30.05.2025 10:08 Ответить
І такий вплив Портнов отримав одразу після вибору мудрого наріду. А розумні люди вас попереджали...
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30.05.2025 10:09 Ответить
Була публікація що портнов особи то зустрічався з Татаровим,Єрмаком,Зеленським.Грош ціна таким судам і суддям.Розігнати всіх від перших осіб держави до суддів районних судів.Здається,що кримінальні авторитети,які живуть по поняттям більше честі чим у керівників держави та у суддів.
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30.05.2025 10:10 Ответить
Кто и как, блин, это сделает?!
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30.05.2025 10:24 Ответить
Цікаве співвідношення прізвищ у тексті:

6 на -ов (Портнов, Козлов, Мартинов, Пригунова, Головачов, Ємельянов)
5 не на -ов (Мєлєшак, Мельник, Босий, Бондарчук, Хрипун)
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30.05.2025 10:20 Ответить
Власть и политическая система в Украине настолько омерзительна, что невольно в голову закрадываются самые непатриотичные мысли.
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30.05.2025 10:23 Ответить
До цього часу чую від тупих і ще тупіших зебілів6" А чому Порошенко не поміняв суддів"? Хоча потрібно було замінити до 9 тисяч, через спеціальні комісії і знайти юбристів з практикою, освітою, характеристикою і знаннями...За 5 років це зробити було неможливо, хоча замінили до 3-х тисяч і зробили реформу Верховного Суду, об який Портнов не раз змалав свої вампірські зуби.
У ідіотиів нуль питань до Зеленського, який взяв на службу в свій негласний штат Порнтнова, який тільки після виборів Боневтіка повернувся до України. Зебіли не питаються, а навіщо Боневтік Потужно-Брехливий прийняв в штат офісу президента (адмінцістрацію) спочатку Андрія Богдана, помічника Портнова, а потім татарова, смірнова і єрмака. Зебіли не питаються, як так сталося, що спочатку команда злочинців президента-зека януковича виростила портновську організованну злочинну группу із даунбасят, а потім вони плавно перейшли на службу іншому, вже молодшому режиму партії регіонів - слуг і Зе. Саша "Стоматолог" і його дружбани міністр внутрішніх справ Захарченко і податкової інспекції Олександр Кліменко, спочатку дивилися по податкових звітах, де є прибуткова компанія, а потім через банду Портнова з допомогою мінтів і суддів її віджимали. Приведу всього один приклад, як Портнов залякав суддів, крім тих, які попалися на хабарах і вже на компрі йому служили. В місті Харкові одні рекетіри із даунбасу поклали око на прибуткову компанію і почали її рекет. Власник звернувся до суду і суддя, здається Трофімов, не послухався порад Портнова прийняти решіння на користь бандюків, а все зробив по закону. Здається це було у 2012 році. Відразу суддю показово вбили, вбили його дружину, сина і невістку та всім відрізали голови. До цього часу злочинців не знайшли, голови пропали з місця пригоди. Позітівні блогери януковича і прислуга відразу вкинули в інтернет версії, що суддя колекціонував старинну зброю і в когось віджав колекцію, а ті найняти чеченців, бо відрізані голови, переключивши ненависть наріду до судді, що мов незаконно віджав колекцію і що мов так йому і потрібно. З часом на телефони суддів поступали картинки відрізаних голів, які з місця пригоди пропали, щоб судді пам'ятали яке потрібно приймати рішення. Між собою судді про це говорили, але із заявами не йшли, бо знали, хто при владі і що буде з ними. При отриманні якихось справ, які куhірував Портнов, більше чесні судді звільнілися, йшли на лікарняні і самі робили відвід, щоб справи потрапили до потрібних людей. І ця злочинна групіровка під прикритям влади узаконює свої злочинні рішення через суди "іменем України", рішення для влади, а собі мільярди. Зебіли 73% - ви це повернули, зробили разом!!!
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30.05.2025 10:24 Ответить
Не треба гігантизувати фігуру цього луганського яхуда Андрюшкі Портнова! Він просто юридична обслуга влади,без підтримки і відмашки влади цей "геніяльний правник" яхудПортнов ніхто і ні ,що. Він завжди був при владі: після 2005 при Юлі-Жулі,потім перейшов до Віті,з Пєтєю щось у нього не склалося,але дуже склалося з Зінкою...У цих суддівськи історіях немає злого генія Андрюші,а є Зінка та його команда...
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30.05.2025 10:32 Ответить
Продажні бандити у суддівських мантіях і їх водила Портнов - тільки виконавці, найманці.
А замовники сидять на Банковій.

Цікаво, як можна "законно" розібратися із суддівською мафією, коли засуджувати бандюг-суддів мають такі ж бандюги судді, а кришує це все Офіс "президента"?
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30.05.2025 10:33 Ответить
Портов мертвий а справа портнова жива, сотні корупційних суддів були призначені за погодженням цього негідника.
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30.05.2025 10:35 Ответить
Погугліть новини на 5му каналі за 2016 рік коли провели докорінну судову реформу. Всі представники влади і ВР сяяли від щастя що тепер суди стали справді незалежні й справедливі.
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30.05.2025 10:41 Ответить
Так цеє....в 2021 зеля обіцяв закінчити судову реформу. Погугліть. Походу йому вдалось. Як вважаєте?
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30.05.2025 11:05 Ответить
Сирійці, задіяли дієву і справедливу систему щодо подібних прокурорсько-суддівських-адвокатських злочинців та привладних осіб, після втечі башара асада на московію!! А в Україні ….???
Тому і маємо на сьогодення в Україні, скалічений державний механізм, ось такими портновими+татаровими+єрмаками+гетьманцевими, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ! РигоАНАЛИ самі повтікали з України, як і портнов, а їх помічники знищують Україну, осівши з 2019 року, в кімнатах урядового кварталу!! Клоуна зеленського та разумкова+стефанчука -гончарука+шмигаля, вони влаштовують, як і двічі несудимого якунОвоща!!
Тому і проходять, поночі, у Мінкульті, дивні рішення щодо зняття директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", на догоду групі осіб з ОПУ!!??!
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30.05.2025 10:41 Ответить
Значить цю судову систему не можливо виправити, вона порушує належність судової влади і значить порушує Конституцію. Ліквідувати і створити нову, без старих суддів....
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30.05.2025 10:42 Ответить
А-ха-х.
Вали всьо на дохлого портнова. татарови/дєрьмаки з бубосею були нівкурсі...
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30.05.2025 10:56 Ответить
Таке враження що його прибрали не кацапи
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30.05.2025 11:04 Ответить
хіба не потрібно писати в які роки це було

давайте вже напишемо, що вся Київщина при Скоропадському масовов не сплачувала ПДВ
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30.05.2025 11:12 Ответить
 
 