Портнов напрямую передавал председателям судов указания и задачи, - источник

Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов влиял на решения судов, передавая им нужные указания и задачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, координация и общение осуществлялось через председателей судов, которые передавали подчиненным задания "от Портнова". Кое-где, но редко, благодаря старым знакомствам общение происходило не с председателями судов.

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Печерский райсуд

По данным источников, Руслан Козлов шестой раз подряд занимает должность председателя суда в нарушение закона.

"В суде тотальная дисциплина выполнения указаний председателя суда, независимо от правовой позиции", - говорит собеседник.

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Шевченковский райсуд

Председатель суда - Евгений Мартынов. В 2009 году Портнов его спас от увольнения. Власти у него меньше, чем у Козлова, поскольку половина судей могут отказать ему, так как большинство судей прошли оценивание и меньше боятся власти.

Судья Мелешак хвасталась личным общением с Портновым, хотя это и происходило редко. Именно она 10 лет слушает дело о взятке судьи Прыгуновой, являющейся протеже Портнова, говорит собеседник.

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Киевский Апелляционный суд

Председатель - Ярослав Головачев. Именно через него, утверждает источник, происходит передача указаний судьям, их запугивание с целью принятия "нужных" решений. Также личное общение имел Ярослав Мельник, который по протекции Портнова пытался стать председателем суда.

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Хозяйственный суд Киева

Возглавляет его Вадим Босый. По данным источника, именно он передавал указания от Портнова под видом "указания высшего военно-политического руководства страны". Около трети судей "прислушиваются" к Босому.

С целью повышения собственного авторитета он подстрекал Портнова, чтобы тот дал указание ГБР сообщить о подозрении судье Ивченко, который не выполнил указание Портнова/Босого по одному из банкротств.

Также это произошло с судьей Артуром Емельяновым, которого взяли под стражу. Босый жаловался, что судьи слушают Емельянова, а не его.

Судья Хозяйственного суда Вита Бондарчук - экс-помощница Портнова, мечтающая стать заместителем председателя суда. Через нее также решались коммерческие вопросы, говорит собеседник.

Северный апелляционный хозяйственный суд

Председатель суда Олег Хрипун. Именно через него, говорит источник, происходило все общение и передача указаний. Он, в нарушение закона, избран председателем суда в третий раз подряд.

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