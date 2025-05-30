Портнов напрямую передавал председателям судов указания и задачи, - источник
Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов влиял на решения судов, передавая им нужные указания и задачи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, координация и общение осуществлялось через председателей судов, которые передавали подчиненным задания "от Портнова". Кое-где, но редко, благодаря старым знакомствам общение происходило не с председателями судов.
Печерский райсуд
По данным источников, Руслан Козлов шестой раз подряд занимает должность председателя суда в нарушение закона.
"В суде тотальная дисциплина выполнения указаний председателя суда, независимо от правовой позиции", - говорит собеседник.
Шевченковский райсуд
Председатель суда - Евгений Мартынов. В 2009 году Портнов его спас от увольнения. Власти у него меньше, чем у Козлова, поскольку половина судей могут отказать ему, так как большинство судей прошли оценивание и меньше боятся власти.
Судья Мелешак хвасталась личным общением с Портновым, хотя это и происходило редко. Именно она 10 лет слушает дело о взятке судьи Прыгуновой, являющейся протеже Портнова, говорит собеседник.
Киевский Апелляционный суд
Председатель - Ярослав Головачев. Именно через него, утверждает источник, происходит передача указаний судьям, их запугивание с целью принятия "нужных" решений. Также личное общение имел Ярослав Мельник, который по протекции Портнова пытался стать председателем суда.
Хозяйственный суд Киева
Возглавляет его Вадим Босый. По данным источника, именно он передавал указания от Портнова под видом "указания высшего военно-политического руководства страны". Около трети судей "прислушиваются" к Босому.
С целью повышения собственного авторитета он подстрекал Портнова, чтобы тот дал указание ГБР сообщить о подозрении судье Ивченко, который не выполнил указание Портнова/Босого по одному из банкротств.
Также это произошло с судьей Артуром Емельяновым, которого взяли под стражу. Босый жаловался, что судьи слушают Емельянова, а не его.
Судья Хозяйственного суда Вита Бондарчук - экс-помощница Портнова, мечтающая стать заместителем председателя суда. Через нее также решались коммерческие вопросы, говорит собеседник.
Северный апелляционный хозяйственный суд
Председатель суда Олег Хрипун. Именно через него, говорит источник, происходило все общение и передача указаний. Он, в нарушение закона, избран председателем суда в третий раз подряд.
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"Нагороди: 2016 - нагороджений 9 пістолетом ПМ №ПХ 4849 у комплекті з 8 патронами"
Лідор уже тоді нагороджував корупціонерів ))))
"Ярослав Головачов. Саме через нього, стверджує джерело, відбувається передача вказівок суддям"
"14.04.2014 - призначений на посаду заступника голови Апеляційного суду міста Києва.
3 липня 2015 року призначений головою Апеляційного суду Києва."
"судова реформа - одне з найголовніших рішень" (с) ))))))
А повернувся в Україну в день коли Порошенко перестав бути Президентом у 2019.
Якось підлашуй свою аналітику до факту.
приціл треба брати ширше та глибше
караван не зупинявся...
якщо йти шляхом такої логіки, то виявляється, що Портнов керував країну з 2004 року. 😞🤓👀
6 на -ов (Портнов, Козлов, Мартинов, Пригунова, Головачов, Ємельянов)
5 не на -ов (Мєлєшак, Мельник, Босий, Бондарчук, Хрипун)
У ідіотиів нуль питань до Зеленського, який взяв на службу в свій негласний штат Порнтнова, який тільки після виборів Боневтіка повернувся до України. Зебіли не питаються, а навіщо Боневтік Потужно-Брехливий прийняв в штат офісу президента (адмінцістрацію) спочатку Андрія Богдана, помічника Портнова, а потім татарова, смірнова і єрмака. Зебіли не питаються, як так сталося, що спочатку команда злочинців президента-зека януковича виростила портновську організованну злочинну группу із даунбасят, а потім вони плавно перейшли на службу іншому, вже молодшому режиму партії регіонів - слуг і Зе. Саша "Стоматолог" і його дружбани міністр внутрішніх справ Захарченко і податкової інспекції Олександр Кліменко, спочатку дивилися по податкових звітах, де є прибуткова компанія, а потім через банду Портнова з допомогою мінтів і суддів її віджимали. Приведу всього один приклад, як Портнов залякав суддів, крім тих, які попалися на хабарах і вже на компрі йому служили. В місті Харкові одні рекетіри із даунбасу поклали око на прибуткову компанію і почали її рекет. Власник звернувся до суду і суддя, здається Трофімов, не послухався порад Портнова прийняти решіння на користь бандюків, а все зробив по закону. Здається це було у 2012 році. Відразу суддю показово вбили, вбили його дружину, сина і невістку та всім відрізали голови. До цього часу злочинців не знайшли, голови пропали з місця пригоди. Позітівні блогери януковича і прислуга відразу вкинули в інтернет версії, що суддя колекціонував старинну зброю і в когось віджав колекцію, а ті найняти чеченців, бо відрізані голови, переключивши ненависть наріду до судді, що мов незаконно віджав колекцію і що мов так йому і потрібно. З часом на телефони суддів поступали картинки відрізаних голів, які з місця пригоди пропали, щоб судді пам'ятали яке потрібно приймати рішення. Між собою судді про це говорили, але із заявами не йшли, бо знали, хто при владі і що буде з ними. При отриманні якихось справ, які куhірував Портнов, більше чесні судді звільнілися, йшли на лікарняні і самі робили відвід, щоб справи потрапили до потрібних людей. І ця злочинна групіровка під прикритям влади узаконює свої злочинні рішення через суди "іменем України", рішення для влади, а собі мільярди. Зебіли 73% - ви це повернули, зробили разом!!!
А замовники сидять на Банковій.
Цікаво, як можна "законно" розібратися із суддівською мафією, коли засуджувати бандюг-суддів мають такі ж бандюги судді, а кришує це все Офіс "президента"?
Тому і маємо на сьогодення в Україні, скалічений державний механізм, ось такими портновими+татаровими+єрмаками+гетьманцевими, та іншими помічниками ригоАНАЛІВ! РигоАНАЛИ самі повтікали з України, як і портнов, а їх помічники знищують Україну, осівши з 2019 року, в кімнатах урядового кварталу!! Клоуна зеленського та разумкова+стефанчука -гончарука+шмигаля, вони влаштовують, як і двічі несудимого якунОвоща!!
Тому і проходять, поночі, у Мінкульті, дивні рішення щодо зняття директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", на догоду групі осіб з ОПУ!!??!
Вали всьо на дохлого портнова. татарови/дєрьмаки з бубосею були нівкурсі...
давайте вже напишемо, що вся Київщина при Скоропадському масовов не сплачувала ПДВ