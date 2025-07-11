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Новости Арест генералов
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Судья Апелляционного суда Мельник сорвал заседание по делу экс-командира 155-й бригады Рюмшина, - Червинский

Дело Рюмшина. Заседание в Апелляционном суде не состоялось

В Киевском апелляционном суде не состоялось заседание по делу полковника Дмитрия Рюмшина.

Об этом в Фейсбуке сообщил Роман Червинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Киевского апелляционного суда Мельник, докладчик по делу полковника Рюмшина, синхронизируя свои действия с Печерским райсудом, манипулируя материалами, сорвал заседание по продлению ареста.

Напомню, что Мельник установленный близкий контакт Портнова - в очередной раз доказал, что уголовно-процессуальный кодекс это для нас всех, а Он руководствуется внутренними факторами принимая незаконные решения и манипулируя терминами", - говорится в сообщении.

Дело Рюмшина. Заседание в Апелляционном суде не состоялось

Читайте: Экс-командира 155 бригады Рюмшина оставили под стражей до 20 июля, залог уменьшили до 27 млн грн

Ситуация в 155 бригаде ВСУ

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

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Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат экс-командира 155 бригады Рюмшина: 50 млн залога - необоснованная сумма. Максимальный размер по этой статье - 242 тыс. грн

Автор: 

Апелляционный суд (413) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (39) Рюмшин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+4
Що ви напали на портнова, шостого менеджера Зеленського? Він як тільки міг старався цементувати донецьких суддлів цементом марки 700. Судді цього клану стараються і викорнують замовлення замовника. Сьогодні всі повноваження шостого менеджера перейшли до другого менеджера татарова і він по-повній розправляється з бандьорами, які виперли у 2014 році зека-януковича і ледь не посадили його. Добре, що втримався і дочекався 2019 року, коли нарід 73% допоміг повернутися антимайдану. Головне сьогодні одягнути вишиванку і лупити цих бандьор судами, ДБР і поліцією.
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11.07.2025 10:37 Ответить
+2
Чорт чорта судить. О, то країна мрій...
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11.07.2025 10:13 Ответить
+2
Ще й добили бракованими мінами. То може судити верховного головнокомандувача за безлад в ЗСУ?
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11.07.2025 10:18 Ответить
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Чорт чорта судить. О, то країна мрій...
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11.07.2025 10:13 Ответить
Ще й добили бракованими мінами. То може судити верховного головнокомандувача за безлад в ЗСУ?
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11.07.2025 10:18 Ответить
Після Перемоги...
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11.07.2025 10:31 Ответить
Якої перемоги,прокинтесь,поки потужнич при владі забудьте про таке слово як перемлга,і про перемогу теж забудьте,тут дай Бог щоб Україна взагалі вціліла.Досить вірити опешній мантрі " не на часі",почніть вже думати.
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11.07.2025 10:43 Ответить
Тобто треба вибирати між потужничем та Перемогою...?
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11.07.2025 10:49 Ответить
біда українців, що маємо неадекватного верховного головнокомандувача. За стільки часу війни, ми котимся в низ, прогресу не має. Ну захотілось йому погнати генералів із Залужним , отримали результат- прориви з боку РФ на фронті, а дльше оголив південь і схід ,ввівши найбоєздатніші сили в Курськ, отримали таку сраку, що всюди сипемся. Якщо він не зробить висновки, то не тільки не втримаємо , те що маємо, а й промахаємо всю країну за вдяки ньому. Можливо він і нормальна людина, але вона знаходиться в не тій сфері, одне діло артист, працювати за сценаріїм, а в реальності тут потрібно мати розум стратега, і прораховувати кожну дію на декілька ходів на перед, а в нас , як кажуть не кажи гоп поки не перескочиш, то ми тільки гопаємо. Навіть зараз ділять заморожені активи кацабні, не зупинивши війну, я не кажу, про перемогу.
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11.07.2025 11:05 Ответить
Що ви напали на портнова, шостого менеджера Зеленського? Він як тільки міг старався цементувати донецьких суддлів цементом марки 700. Судді цього клану стараються і викорнують замовлення замовника. Сьогодні всі повноваження шостого менеджера перейшли до другого менеджера татарова і він по-повній розправляється з бандьорами, які виперли у 2014 році зека-януковича і ледь не посадили його. Добре, що втримався і дочекався 2019 року, коли нарід 73% допоміг повернутися антимайдану. Головне сьогодні одягнути вишиванку і лупити цих бандьор судами, ДБР і поліцією.
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11.07.2025 10:37 Ответить
ну звичайно, а хто ще винен в тому, що новостворену бригаду не забезпечили ні відповідним озброєнням, ні засобами захисту..., командир, а хто ж ще, це виключно його злий умисел..., а насправді це хаос, відсутність керування та чиясь безвідповідальність... й все це дійсно схоже на зраду...
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11.07.2025 10:41 Ответить
Що всі зараз валять на здохшого портнова, якщо його послідовники і зараз сидять на Банковій?
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11.07.2025 10:44 Ответить
Написано влучно "здохшого портнова", бо такі як порнов тільки здихають.
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11.07.2025 10:53 Ответить
Ну і яка, дієва реакція на такі дії/саботаж та нехтуванням норм ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, отієі Ради, з купою доброчесних, повного паралічу Конституційного Суду щодо таких дій одного з їх касти «пенсіонерів-інвалідів»??
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11.07.2025 11:19 Ответить
Zелені 3,14дораси судять офіцера.
А вЯрховний Zе3,14дор не дочого?
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11.07.2025 11:41 Ответить
 
 