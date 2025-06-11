Экс-командира 155-й бригады Рюмшина оставили под стражей до 20 июля, залог уменьшили до 27 млн грн

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-командира 155-й бригады "Анна Київська" Дмитрия Рюмшина до 20 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Рюмшина просил об отводе прокурора якобы из-за подделки доказательств. Суд не удовлетворил эту просьбу.

Также адвокат экс-командира Рюмшина заявил, что залог в 30 млн гривен преувеличен и его подзащитный не может выплатить его из-за низкого, по сравнению с залогом, дохода его семьи.

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Отмечается, что прокурор заявил, что Рюмшин не сообщил о "630 случаях СЗЧ" в бригаде "Анна Київська".

Адвокат объяснил это тем, что Рюмшин был в командировке, а сообщить должен был временно исполняющий обязанности командира бригады. Дмитрий Рюмшин был во Франции во время учений части военных бригады, а именно его исполняющий обязанности формировал списки военных.

Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, до 20 июля, и возможностью внесения залога в 30 млн грн.

Суд удовлетворил просьбу прокурора о продлении содержания под стражей до 20 июля и залог уменьшил до 27 млн грн.

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Ситуация в 155-й бригаде ВСУ

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов относительно обстоятельств формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

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Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155-й бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, зато уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

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