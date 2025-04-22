Суд оставил экс-командующего ОТГ "Харьков" Галушкина под стражей до 20 июня

22 апреля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для экс-командира ОТГ "Харьков" генерала Юрия Галушкина в виде содержания под стражей на 60 дней - до 20 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Галушкина Дмитрий Круговой, сообщил, что 17 апреля генералу сделали операцию по удалению металлоконструкций, которые были установлены вследствие перелома ключицы, и с тех пор он находится в палате интенсивной терапии.

"Первое заседание должно было состояться в пятницу. Врачи предоставили письменный ответ, насколько мне известно со слов следователя, что он не может участвовать ни по видеоконференции, ни лично прибыть в суд", - сказал он. По словам адвоката, заседание началось 21 апреля и продолжалось до двух часов ночи 22 апреля и после перерыва продолжилось утром.

Адвокат отметил, что по решению судьи Галушкина 21 апреля подключили через видеосвязь к судебному заседанию, но он "едва разговаривал и не понимал, что происходит".

"Потом Галушкин потерял сознание, но судья не останавливала заседание. Длилось оно почти до 2 часов ночи. Судья объявила перерыв до 9:00 сегодняшнего утра и постановила доставить Галушкина в зал суда. По состоянию на утро его не доставили. Заседание провели в закрытом формате, но снова объявили перерыв до 11:30, чтобы за это время выяснить состояние Галушкина и понять, может ли он участвовать в заседании", - рассказал адвокат.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харків" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.