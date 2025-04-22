Суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 20 червня

22 квітня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для екскомандира ОТУ "Харків" генерала Юрія Галушкіна у вигляді тримання під вартою на 60 днів — до 20 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокат Галушкіна Дмитро Круговий, повідомив, що 17 квітня генералові зробили операцію з видалення металоконструкцій, які були встановлені внаслідок переламу ключиці і відтоді він перебуває в палаті інтенсивної терапії.

"Перше засідання мало відбутись в п'ятницю. Лікарі надали письмову відповідь, наскільки мені відомо зі слів слідчого, що він неспроможний брати участь ані по відеоконференції, ані особисто прибути в суд", — сказав він. За словами адвоката засідання розпочалося 21 квітня і тривало до другої години ночі 22 квітня і після перерви продовжилося вранці.

Адвокат зазначив, що за рішенням судді Галушкіна 21 квітня підключили через відеозв'язок до судового засідання, але він "ледь розмовляв і не розумів, що відбувається".

"Потім Галушкін знепритомнів, але суддя не зупиняла засідання. Тривало воно майже до 2-ї ночі. Суддя оголосила перерву до сьогодні 9-ї ранку і постановила доставити Галушкіна до зали суду. Станом на ранок його не доставили. Засідання провели в закритому форматі, але знову оголосили перерву до 11:30, щоб за цей час з'ясувати стан Галушкіна і зрозуміти, чи може він брати участь в засіданні", — розповів адвокат.

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Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.