ДБР затримало двох генералів та полковника ЗСУ: Провалили оборону Харківщини у 2024 році. ФОТОрепортаж

Затримано колишніх командирів - двох генералів та полковника. За даними ДБР, внаслідок їхньої недбалості російські окупанти змогли захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам російської федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 ОБрТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

Читайте також: Постановив виплатити Міноборони РФ "борг" на 3 мільярди: Суддя Госпсуду Києва отримав підозру

"Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами.

Колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал- лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо", - пояснили у ДБР.

Читайте також: Правоохоронця-переправника затримали на Буковині: хотів заробити на ухилянтах 20 тисяч євро, - ДБР. ФОТО

Колишній комбриг, продовжили у Бюро, мав інформацію про підготовку наступальних дій противника, але не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, зокрема офіцерів на своїх позиціях.

"Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією; не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою.

Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське, що знаходились у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

Під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій", - пишуть в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепу оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону

Це дозволило рашистам заволодіти позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України.

У ДБР заявили, що після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

Також читайте: Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж

війна (1472) затримання (4365) ДБР (3705) війна в Україні (5863)
+61
Коли дбр відкриє справу проти єрмака і зеленського?
20.01.2025 14:13 Відповісти
+37
Це наслідки того, шо наз заздрістний, потологично жадібний, брехливий, сцікливий та мстивий найвеличнійший і сонцесяйний ЗЕ, якому на цьому світі нема рівних (тільки дерьмак трохи рівнійший за нього) рік тому під час активних бойових дій зняв з посади Головкома Залужного, його команду досвідчених бойових генералів і полковників (більш 20) та майже 70 комбригів.
20.01.2025 14:20 Відповісти
+28
Менти розбираються в діях військових? Не головнокомандувач, не РНБО, а менти? Щось нове, може та дбр нехай іспит здасть на військову науку в бригаді Лють, а? А судити їх буде тьотка в мантії?
20.01.2025 14:26 Відповісти
У Залужного ніколи не було команди . Він прийшов на все готове . Для нього ЗС готували декілька поколінь. Це і піхоту,артилеристів,десантників,спеціалістів Повітряних Сил та частин забезпечення. Він тільки вмів лайки ставити та сердечки роздавати. Один приклад який заслуговує уваги. Шаптала коли був командиром 128 омбр мав підлеглих спеціалістів інженерних військ Олега Побережнюка , Валерія Пастуха майбутніх : ( командира 211 понтонно-мостової бригади і начальника штабу )Він коли став НГШ призначив на відповідні посади . . Всі переміщення з бойових части в свою бригаду, про які сьогодні так активно обговорюють в інтернеті , за гроші , Побережнюку організовував Шаптала.
20.01.2025 23:07 Відповісти
Мені цікаво 125 бригада ТРО легка піхота яка немає ні бронетехніки ні артилерії , як вона має стримувати штурм ворога і прорив кордону і за це відповідати?? Тупо дєрьмакака зливає неугодних генералів всіма способами і вже зробила ручну армію через маразм і нонсенс??
20.01.2025 23:55 Відповісти
Мабуть справедливіше буде коли ЗСУ буде судити прикормлених дбр , мусорів ухилянтів, прокурорів інвалідів ...
20.01.2025 23:56 Відповісти
А оборону Донеччини зараз ніхто не провалює? Тупому головнокомандувачу власні офіцери та солдати заважають.
21.01.2025 00:46 Відповісти
О, козлов отпущения нашли 🤣
21.01.2025 00:54 Відповісти
Бутусов у стрімі вважає що ці "свадєбні генерали" не такі винні як вище військово-політичне командування. Але як на мене, саме "свадєбні генерали" винні в першу чергу. Чому Бутусов вважає що не всіх генералів можна ставити на напрямки? А яких тоді? Ці генерали мають військову освіту. Їм все життя платники податків платити зарплати, давали житло, платять пенсії. Це їхня вина, що за 11 років війни, вони займали чиєсь генеральське місце будучи бездарами, не підвищували свій рівень і не готувалися до війни!!!
21.01.2025 04:27 Відповісти
колишній голова сбу литинант баканов не проаналізував . не вивчав . не визначав об.єкти . не організував мінування . призначив на посади агентів ***** . не доповідав єрмаку з ..президентом..про можливість вторгнення ----- і **** і ***** ---- бо він друг дєтства криворагульного голобородька . ото друзьям дєтства фсьо а остальним закон --- чому генерал який прийняв до використання тисячі бракованих мін і поставив свій підпис не сидить . ніхто навіть не знає фамілію того ..героя .. --- мабуть теж ..друг дєтства ..
21.01.2025 06:46 Відповісти
