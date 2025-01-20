ДБР затримало двох генералів та полковника ЗСУ: Провалили оборону Харківщини у 2024 році. ФОТОрепортаж

Затримано колишніх командирів - двох генералів та полковника. За даними ДБР, внаслідок їхньої недбалості російські окупанти змогли захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам російської федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 ОБрТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

"Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами.

Колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал- лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо", - пояснили у ДБР.

Колишній комбриг, продовжили у Бюро, мав інформацію про підготовку наступальних дій противника, але не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, зокрема офіцерів на своїх позиціях.

"Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією; не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою.

Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське, що знаходились у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

Під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій", - пишуть в ДБР.

Це дозволило рашистам заволодіти позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України.

У ДБР заявили, що після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

Також читайте: Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж










