ДБР затримало екскомандира 155-ї бригади Рюмшина, - Бутусов
Державне бюро розслідування сьогодні збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Колишньому командиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковнику Дмитру Рюмшину;
Бригадному генералу Юрію Галушкіну, колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків";
Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, колишньому командиру 125-ї львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступнику командира 125-ї бригади", - зазначив він.
За словами Бутусова, Рюмшина затримали у Рівному, куди він прибув для проходження служби у батальйоні резерву ОК "Захід". Наразі про підозру йому не повідомлено.
"Галушкін та Горбенко отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони та втратою керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024 року", - додав журналіст.
Детально про ситуацію у 155 бригаді читайте у матеріалі "Справа Анни Київської: Уроки новосформованих бригад".
Ситуація у 155 бригаді
Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.
Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.
Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
Рішення про " патужніє ноаіє бригаді савмєсно с саюзнікамі" приймв особисто Зеленьський, як піар для красування в телесуфльорі, що він Найаеличіший і Наймудріший, створив уцілу " нову армію".
А Умєров і Генштаб із Сирським потакали в цьому Янелоху, піддакували, " да, да, Влад Ссаніч, ві хєніальній".
Тролєко, муністр оборони України згідно Закону про оборону відповідає ЗА ВСЕ, що відбувається в силах оборони, формуванняя, комплектування, забезпечення створених і діючих підрозділів озброєнням, технікою, їжею і обмундируванням.. крім безпосередньошо ведення бойвих дій.
В " цілому" це як? За все і нізащо конкретно?
- Я міністрь Умєров, я атвєчаю за всьсьо!
-А за що конкретно ви відповідаєте?
- А ні за шо канкрєтно нє атвєчаю. Я как міністрь, атвєчаю только за ВСЄ!
"Стаття 15. Міністерство оборони України"
------
2. До повноважень Міністерства оборони України належать організація в силах оборони заходів оборонного планування, визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони, здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони.
4. Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України та Державна спеціальна служба транспорту.
6. Міністр оборони України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил України.
------
Міністр формує політику держави, і відповідає за армію разом з військовим командуванням.
Міністр має відповідати за ситуацію в армії, в окопах на передовій в тому числі, за кадрову політику, за озброєння.
Міністр має відповідати за усі проблеми війни!!!
Що пахани з ОПи замовлять, те і намалюють.
Для Зермаків головне спихнути всі свої злочини на військових.
памятаємо, що рухалось по тій дорозі в лютому 2022 року...
адміністрації ж недарма називають військово...їх призначає президент і з них має насамперед питати за ситуацію з лініями оборони
Головне щоб винні не постраждали, а ті хто поскаржився отримали увесь тягар кривосуддя.
Я звісно трохи забіг наперед в прогнозі, але це що, в перший раз так?
Індівідуальні аптечки з морфієм.
Л1
ОЗК
.........
боунапарте ЗЄля та марша про-сирські шукают козлищ відпущення
знову будемо мовчати як і з Залужним ?
Я не фанат тупих генералів, які може й заслужили собі розстріл ще за довоєнні гріхи, але судити їх такий же військовий, який має бойовий досвід і досвід керівництва таким же підрозділом, або й вище.
А так це "революційний суд" як у 1917 році - тупий, передвзятий і "беспощадний", бо жОПі призиндента треба виправдати свою дурість у "верховноруководстве".
Що до військових - за совка діяли військові трибунали по принципу радянських судів. Два засідателі і один суддя. Так от засідателів (або присяжних) обирали. У військовий трибунал обирали на зборах офіцерів і прапорщиків військової частини. А головував прокурор військовий, який читав карний кодекс. А вирок виносили більшістю голосів - тобто двоє присяжних відміняли будь-який вирок, який мог запропонувати "праффесіональний" суддя.
Але управителі України цю систему зламали і зробили свою - щоб грабувати і їм за це нічого не було.
Тому подальша розмова є безглузда - спочатку гільйотина, вибори суддів а потім будем обговорювати як треба і не треба...
А цей арешт - це чергова реприза Військового Кварталу! Глядачі розійдуться а учасники випʼють на корпоративі за мирову і розділять зароблені гроші згідно з зіграних ролей!
З 2004-як буратіно.
Зараз 2025. 21 рік стажу.
Тим більше,пояснював ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Ще хтось не зрозумів?
Дехто порівнює зі сталінським терором проти вищих офіцерів.
По перше,вождь мав з чого міняти,ресурс був необмежений
І друге,як тоді,так і тепер,вони героїчно гинули на фронті,та пальцем не ворохнули на репресії на них з боку рідних каральних органів.
Один-два навіть не в рахунок,як от Червінський,Дудін.
А під Харковом генералу дали правильний наказ - НА МАСКВУ! У тут вже гільйотина не тому, хто віддав наказ, а тому хто його не зміг виконати!
Ну а те, що ссикливі ухилянти-дбрівці бігають і затримують на когого верховний Блазень вкаже, є таке.
Якщо хтось не зупинить цю вакханалію,буде поразка армії,а далі по списках справа піде.
.
Хороша стаття, Зеленський, Баканов, Умєров, Хомчак, Резніков перші спадають на думку
Саме час -редагувати пісню нашої молодості :--Буду Я точно генералом...если ЗЕ-капрала-ПЕ ре ЖИ ву !!!
Ухилянти, які ховаються в дбр, заарештували армійського офіцера, анекдот дня.
Сдается мне, джентельмены, это будит камедия...
Але це іще не дно, це всього навсього тьорки в 155-й.
зелені гниди все розікрали а винен комбриг....