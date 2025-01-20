УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини
34 522 99

ДБР затримало екскомандира 155-ї бригади Рюмшина, - Бутусов

ДБР повідомить про підозру екскомандиру 155 бригади Рюмшину

Державне бюро розслідування сьогодні збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Колишньому командиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковнику Дмитру Рюмшину; 

Бригадному генералу Юрію Галушкіну, колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків";

Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, колишньому командиру 125-ї львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступнику командира 125-ї бригади", - зазначив він.

За словами Бутусова, Рюмшина затримали у Рівному, куди він прибув для проходження служби у батальйоні резерву ОК "Захід". Наразі про підозру йому не повідомлено.

"Галушкін та Горбенко отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони та втратою керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024 року", - додав журналіст.

ДБР повідомить про підозру екскомандиру 155 бригади Рюмшину

Читайте: Попри рішення Ставки, продовжується комплектування особовим складом нової 156-ї механізованої бригади, - Бутусов

Детально про ситуацію у 155 бригаді читайте у матеріалі "Справа Анни Київської: Уроки новосформованих бригад".

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Також дивіться: Справа Анни Київської: Уроки новосформованих бригад | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) ДБР (3705) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49) Рюмшин Дмитро (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+77
Ну не умерова ж затримувати і тим більше не смарагдового янелоха винен охоронець
показати весь коментар
20.01.2025 11:48 Відповісти
+59
Експертизи будуть такі самі, як в справі Антоненка, Кузьменко, Дугар чи Червінського.
Що пахани з ОПи замовлять, те і намалюють.

Для Зермаків головне спихнути всі свої злочини на військових.
показати весь коментар
20.01.2025 11:56 Відповісти
+37
Генералам підозру, полковнику затримання, сержанту строк, а Цензору з Бутусовим - санкції РНБО.
Головне щоб винні не постраждали, а ті хто поскаржився отримали увесь тягар кривосуддя.
Я звісно трохи забіг наперед в прогнозі, але це що, в перший раз так?
показати весь коментар
20.01.2025 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не умерова ж затримувати і тим більше не смарагдового янелоха винен охоронець
показати весь коментар
20.01.2025 11:48 Відповісти
Міністр оборони не займається формуванням окремих підрозділів ВСУ, це обов'язок Генштабу.
показати весь коментар
20.01.2025 12:32 Відповісти
А безпілотники і реби хто видає, які бригаді "забули" видати, відправивши на передову?
показати весь коментар
20.01.2025 13:47 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ето другоє. При гострій необхідності можна придумати 100500 відмазок.
показати весь коментар
20.01.2025 14:03 Відповісти
Міністр оборони безпосередньо не відправляє бригади на фронт і не контролює їхнє матеріальне спорядження (екіпірування, техніку, зброю. Це обов'язок командування Сухопутних військ.
показати весь коментар
20.01.2025 18:27 Відповісти
Та ти шо, " не займається"? Підставкою під телефон працює, чи тумбочкою, не встигає.
Рішення про " патужніє ноаіє бригаді савмєсно с саюзнікамі" приймв особисто Зеленьський, як піар для красування в телесуфльорі, що він Найаеличіший і Наймудріший, створив уцілу " нову армію".
А Умєров і Генштаб із Сирським потакали в цьому Янелоху, піддакували, " да, да, Влад Ссаніч, ві хєніальній".
показати весь коментар
20.01.2025 14:07 Відповісти
Ще раз - міністр це державний чиновник, він навіть не військовий. Він приймає участь в ухваленні політичних рішень, що стосуються оборони. Щодо формування окремих підрозділів, їх комплектації особовим складом, технікою та озброєнням, то це по лінії Главкому та Начальника Генштабу.
показати весь коментар
20.01.2025 17:59 Відповісти
Ма-я-ч-н-я! Читай Закон "про нацбезпеку"!
показати весь коментар
20.01.2025 18:09 Відповісти
Так я про то і кажу. Умєров не міністр оборони, а тумбочка під телефон. Ніяких рішень не примає, ні за що невідповідає. Із дуба стоєросового зроблений.

Тролєко, муністр оборони України згідно Закону про оборону відповідає ЗА ВСЕ, що відбувається в силах оборони, формуванняя, комплектування, забезпечення створених і діючих підрозділів озброєнням, технікою, їжею і обмундируванням.. крім безпосередньошо ведення бойвих дій.
показати весь коментар
20.01.2025 20:24 Відповісти
Так, відповідає, але стосовно ВСУ в цілому, а не кожної окремої бригади або батальйону. Зараз мова йде конкретно про 155 бригаду.
показати весь коментар
20.01.2025 21:08 Відповісти
Ну пограй дурника, пограй.
В " цілому" це як? За все і нізащо конкретно?
- Я міністрь Умєров, я атвєчаю за всьсьо!
-А за що конкретно ви відповідаєте?
- А ні за шо канкрєтно нє атвєчаю. Я как міністрь, атвєчаю только за ВСЄ!
показати весь коментар
20.01.2025 21:34 Відповісти
Де ти бачив, щоб політик за щось відповідав?
показати весь коментар
21.01.2025 07:21 Відповісти
Ще один " дімагог" виліз
показати весь коментар
21.01.2025 10:12 Відповісти
Закон України про Національну безпеку.

"Стаття 15. Міністерство оборони України"
------
2. До повноважень Міністерства оборони України належать організація в силах оборони заходів оборонного планування, визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони, здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони.

4. Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України та Державна спеціальна служба транспорту.

6. Міністр оборони України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил України.
------
Міністр формує політику держави, і відповідає за армію разом з військовим командуванням.
Міністр має відповідати за ситуацію в армії, в окопах на передовій в тому числі, за кадрову політику, за озброєння.
Міністр має відповідати за усі проблеми війни!!!
показати весь коментар
20.01.2025 18:07 Відповісти
Цікаво, як менти з дбр будуть встановлювати винність військових, поїдуть на 0 і будуть проводити "експертизи" і в бойових порядках будуть збирати докази? А хто буде судити їх? Тьотка в мантії?
показати весь коментар
20.01.2025 11:51 Відповісти
Експертизи будуть такі самі, як в справі Антоненка, Кузьменко, Дугар чи Червінського.
Що пахани з ОПи замовлять, те і намалюють.

Для Зермаків головне спихнути всі свої злочини на військових.
показати весь коментар
20.01.2025 11:56 Відповісти
До пори до часу , за все прийдеться відповісти , і за ровер і за шашлики.
показати весь коментар
20.01.2025 13:51 Відповісти
якби ж то таке в світі існувало би, то отого в світі не існувало би...
показати весь коментар
20.01.2025 14:16 Відповісти
Про "існувало" чм не існувало , міг би "розповісти " Чаушеску з Каддафі , чи той же Хусейн з Мілошивичем , Пол Пот на закуску - якби ж то , так що не все так "підпечально"
показати весь коментар
21.01.2025 10:36 Відповісти
Які мінти, ДБР - рафіновані мальчики з прокурурськю освітою, не їхня справа у багні копатися. Повидають окремі доручення різним дізнавачам і поготів...
показати весь коментар
20.01.2025 16:43 Відповісти
Та шо дулі тикала
показати весь коментар
20.01.2025 12:49 Відповісти
І як завжди Верховний Головнокомандувач з РНБО, дЕрьмаком та 5-6 манагерами ******************* чого. Тобто, ст.103 КУ вона зайва у КУ. Добре хочь якогось рядового пупкина не затримали.
показати весь коментар
20.01.2025 11:51 Відповісти
є відео і карти-графіки, як голови військово цивільних адміністрацій біля покровська на зараз та біля вовчанська на травень 2024 року підготували лінію оборони...там квітки садили і плитку клали, а там збудували дорогу не гіршу ніж із чорнобиля до києва...
памятаємо, що рухалось по тій дорозі в лютому 2022 року...
адміністрації ж недарма називають військово...їх призначає президент і з них має насамперед питати за ситуацію з лініями оборони
показати весь коментар
20.01.2025 15:30 Відповісти
Генералам підозру, полковнику затримання, сержанту строк, а Цензору з Бутусовим - санкції РНБО.
Головне щоб винні не постраждали, а ті хто поскаржився отримали увесь тягар кривосуддя.
Я звісно трохи забіг наперед в прогнозі, але це що, в перший раз так?
показати весь коментар
20.01.2025 11:53 Відповісти
Оооо, це така традиція. пом'ятаю десь у 1997 -98 роках нам зачитували накази. Це теж така традиція - читка наказів, по п'ятницям, нас ознайомлювали, ти шось цікаве чи нове собі відмічаєшь ну там номер наказу та від якого числа та чий, а потім зольдат вештаєтся по службам, управлінням і збирає підписи шо ти з наказом ознайомлен. так ось, зачитиває нам замНШ наказ - прапорщик Загрибайло начальник складу РХБХ в/ч А 0000 нестача на складі на 10 000 гр. - 3 роки ув'язнання, наступний пункт - полковник Дужезагребайло начальник служби ПСМ Захидного ОК нестача на 2 000 000 гр. - сувора догана.
показати весь коментар
20.01.2025 14:11 Відповісти
РХБЗ та ПММ.
показати весь коментар
20.01.2025 14:12 Відповісти
Так РХБЗ чи ПММ?
показати весь коментар
20.01.2025 15:18 Відповісти
Прапор РХБЗ а полковник ПММ.
показати весь коментар
20.01.2025 15:42 Відповісти
РХБЗ десь проїбав, а ПММ вдало продали і вчасно поділилися.
показати весь коментар
20.01.2025 16:50 Відповісти
Еееее, ви погано знаете шо смачного для продажу баригам є на складах РХБЗ.
показати весь коментар
20.01.2025 17:05 Відповісти
Наприклад, що там є такого особливо цінного на 10 тисяч?
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
НАПРИКЛАД:
Індівідуальні аптечки з морфієм.
Л1
ОЗК
.........
показати весь коментар
20.01.2025 19:24 Відповісти
Не розумію, невже не можна створювати нову бригаду за рахунок кращого батальйона бригади, зі всім командуванням батальйона, офіцерським та сержантським складом, як костяк майбутньої бригади?
показати весь коментар
20.01.2025 11:53 Відповісти
Чому не можливо? Можливо навіть бригади бойові та кращі розгортати у дівізії та корпуса, з власними центрами підготовки/перепідготовки, з наданням права комдиву або комкору двигать на посади вівд взводу до бригади/полку власних офіцерів. Но тоді оманський план та План перемоги не буде працювати, а Верховний Головнокомандувач на це не підписувався у Маскаті, він підписувався на Києв за три дні.
показати весь коментар
20.01.2025 12:17 Відповісти
І красти стане набагато важче. На таке смарагдоаі не підписувались
показати весь коментар
20.01.2025 14:06 Відповісти
Це нагадує 40 роки, коли сралін перед війною знищив увесь боєздатний офіцерський корпус. А сам був героєм
показати весь коментар
20.01.2025 12:01 Відповісти
В нас теж, все знищили ще в 90х-2000х, і питань ні в кого досі немає, а це вже гоняють тих хто залишився в армії, бо нікуди присторїтись не зміг...
показати весь коментар
20.01.2025 12:41 Відповісти
Після того як у нас, у Дніпрі, сів свій, вітчизняний "Руст", то багато кваліфікованих офіцерів ППО (ЗРВ та РТВ) сказали - та ну вас нах і звільнилось з лав ЗСУ.
показати весь коментар
20.01.2025 14:15 Відповісти
Вже не пом"ятаю, що там за "Руст" був в Дніпрі?
показати весь коментар
20.01.2025 15:32 Відповісти
Та то ж десь 2003 рік коли старий німець-пілот віз до Дніпра пару німців - бізнесменів на Цесні чи шось подібном. Дав заявку на проліт по маршруту згідно СЄПП - почекам як положено - відмови нема - ручку на себе і в небо - наши шо цівільні (львівськи) шо військові діспетчера заявку десь похеріли, точнійш препіхували один одному а час вийшов і німець летить - польша все ок - Україна похер всім - випадково жашківський бат РТВ бачить шось литить не зрозуміле - дають запрос "свій" воно мовчить, так декілька разів - ага порушник чи ворог - терміново пару у небо но вистачило розуму не сбивать - сів у Дніпрі там прийняли всі "фахівці" від ППО з МВС до СБУ. Но розголос мітево замутили. Тоді я зрозумів шо вже пора звільнятись, бо срака повна, нижчи 1 км вже тоді ничого не контролювалось. А німець, як з'ясувалось, ше молодим на юнкерсі бомбив Україну.
показати весь коментар
20.01.2025 15:54 Відповісти
Я в 1999 звільнився, коли перевели Чернігівську авіа базу на двох ескадрильні штати, всі пішли на пониження посад, почали пілотів по різнім дірам розсовувати, гроші тоді не платили вісім місяців, вирішив що все, досить, тоді багато пілотів звільнилось, молоді, всі з першим класом, останні мабуть, що в тому сраному ХІЛі були підготовлені інструктори. Отоді і скінчилась Українська авіація. А про цю історію може і чув, та вже забув.
показати весь коментар
20.01.2025 19:32 Відповісти
Зрозумів. Юстін у ніку ввів в оману. Нехай щастить.
показати весь коментар
20.01.2025 19:35 Відповісти
"Александрія" бували? Барашкин спец?
показати весь коментар
20.01.2025 15:55 Відповісти
Коли вже навідаються в ОПу !?
показати весь коментар
20.01.2025 12:03 Відповісти
Не переймайтеся. Покажіть хоч одного реально засудженого генерала. Було один раз . Затримали - засудили-виправдали.
показати весь коментар
20.01.2025 12:07 Відповісти
.... ще й радником призначили, незабаром
показати весь коментар
20.01.2025 12:15 Відповісти
всі все знають і про причини небоєздатністі бригади терооборони під Харковом (1,5 солдати на 1 км лінії фронту) і про причини провалу Ани Києвської

боунапарте ЗЄля та марша про-сирські шукают козлищ відпущення

знову будемо мовчати як і з Залужним ?
показати весь коментар
20.01.2025 12:08 Відповісти
Все ж комбригів потрібно контролювати. Була новина про 108 ТРО, де комбриг займався своїм конем та власними сімейними справами з 2023 (під час контрнаступу).
показати весь коментар
20.01.2025 12:15 Відповісти
Зе дограється що може взбунтуватися військо
показати весь коментар
20.01.2025 12:15 Відповісти
ТАкого він хоче. Тоді можна знайти на кого буде вказувати пальцем.
показати весь коментар
20.01.2025 12:45 Відповісти
Цирк приїхав - бариги з ДБР будуть розслідувати військові дії!!! Цікаво, а ці слідчі хоч раз чули вибух снаряду поблизу себе і ворожу автоматну чергу над головою? Вони хоч можуть собі уявити, як командувати відділенням солдат під вогнем ворога, коли всі поховалися по укриттях які знайшли.
Я не фанат тупих генералів, які може й заслужили собі розстріл ще за довоєнні гріхи, але судити їх такий же військовий, який має бойовий досвід і досвід керівництва таким же підрозділом, або й вище.
А так це "революційний суд" як у 1917 році - тупий, передвзятий і "беспощадний", бо жОПі призиндента треба виправдати свою дурість у "верховноруководстве".
показати весь коментар
20.01.2025 12:41 Відповісти
а можна спісок ..військових юристів.. з бойовим досвідом --- я знаю тільки одного це діма гондон
показати весь коментар
21.01.2025 06:25 Відповісти
Почнемо з того, що і цивільних ХОРОШИХ юристів немає - є тільки доогі і не дуже.
Що до військових - за совка діяли військові трибунали по принципу радянських судів. Два засідателі і один суддя. Так от засідателів (або присяжних) обирали. У військовий трибунал обирали на зборах офіцерів і прапорщиків військової частини. А головував прокурор військовий, який читав карний кодекс. А вирок виносили більшістю голосів - тобто двоє присяжних відміняли будь-який вирок, який мог запропонувати "праффесіональний" суддя.
Але управителі України цю систему зламали і зробили свою - щоб грабувати і їм за це нічого не було.
Тому подальша розмова є безглузда - спочатку гільйотина, вибори суддів а потім будем обговорювати як треба і не треба...
показати весь коментар
21.01.2025 09:59 Відповісти
В перемоги багато батьків поразка завжди сирота. Винні чи не винні встановить суд докорінно реформований у 2016 році. Що затримують лампасів це добре, інші може візьмуться за розум.
показати весь коментар
20.01.2025 12:43 Відповісти
Не візьмуться! Будуть тількі ніжніше лизати дупи і тренуватися краще клацати каблуками! Орли в неволі не розмножуються.
А цей арешт - це чергова реприза Військового Кварталу! Глядачі розійдуться а учасники випʼють на корпоративі за мирову і розділять зароблені гроші згідно з зіграних ролей!
показати весь коментар
21.01.2025 10:04 Відповісти
Нічого випадкового немає
З 2004-як буратіно.
Зараз 2025. 21 рік стажу.
Тим більше,пояснював ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Ще хтось не зрозумів?
Дехто порівнює зі сталінським терором проти вищих офіцерів.
По перше,вождь мав з чого міняти,ресурс був необмежений
І друге,як тоді,так і тепер,вони героїчно гинули на фронті,та пальцем не ворохнули на репресії на них з боку рідних каральних органів.
Один-два навіть не в рахунок,як от Червінський,Дудін.
показати весь коментар
20.01.2025 12:48 Відповісти
нашли виноватого- наловили и сказали воюйте
показати весь коментар
20.01.2025 12:53 Відповісти
а ****** дбр не хоче затримати їбаного дєрьмака за вагнергейт?! чи "ета другоє"?! ****** зелені суки...
показати весь коментар
20.01.2025 12:54 Відповісти
******* ******** очко не порве - професійна солідарність
показати весь коментар
21.01.2025 10:06 Відповісти
Для этого должна быть военная прокуратура,тогда бы и порядка было больше.
показати весь коментар
20.01.2025 13:00 Відповісти
От тому Зе і ліквідував військову прокуратуру , бо першого судили б саме його за розмінування Чонгару і не тільки , за безглузді ставки , за ..за..за.
показати весь коментар
20.01.2025 18:47 Відповісти
Підозра полковникам та генералам то є круто ... але , ДБР, де підозра лейтенанту Баканову за його передвоєнну діяльність ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:04 Відповісти
Ясен хе...р, нужны стрелочники, их и шукают. А то что в принципе ситуация нездоровая, так то их не волнует. Следующих должны повязать , тех, что карту Дип стейт рисуют, туда уже смотреть страшно, не знаешь какие позиции сегодня будут заняты рашистами.
показати весь коментар
20.01.2025 13:19 Відповісти
А в чому вина комбрига, що йому не дали озброєння і нормальних офіцерів, хто в нас зам по озброєнню ОК Захід, і командир ОК Захід, хто халатно віднісся до формування бригади, в них людей на бригаду нема а вони сраколизи завзяті 5 формують, це хто в нас ідіолог нових бригад, нач штабу ГШ, товарищ Бр...ч і ....
показати весь коментар
20.01.2025 13:32 Відповісти
Не Бр...ч,а Бар..ч...
показати весь коментар
20.01.2025 14:18 Відповісти
Коли зелений виродок буде тікати, разом з ним буде драпати і дбр.
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
чим би поскоріше він з своїм дЄрмачіной вже поїхали геть.
показати весь коментар
20.01.2025 15:33 Відповісти
Не хотят ********* разобраться, каким же образом был разминирован чонгар, и за 2 дня потерян Херсон?? Зебил готовиться к выборам. Не удивлюсь, если 73% контуженных девяносто пятым кагалом снова выберут его
показати весь коментар
20.01.2025 15:05 Відповісти
Бо генералам у випадку з Чонгаром Верховний чи його Нянь віддавали конкретний наказа - РОЗМІНУВАТЬ! А це - гільйотина у нормальному суспільстві.
А під Харковом генералу дали правильний наказ - НА МАСКВУ! У тут вже гільйотина не тому, хто віддав наказ, а тому хто його не зміг виконати!
показати весь коментар
21.01.2025 10:09 Відповісти
Сирський з Зеленським намагаються сформувати, схоже, маленьку радянську армію, із переможної української, і програти війну повністю.
Ну а те, що ссикливі ухилянти-дбрівці бігають і затримують на когого верховний Блазень вкаже, є таке.
показати весь коментар
20.01.2025 15:35 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 15:55 Відповісти
Ти повний дурень чи кацапська сволота?
показати весь коментар
20.01.2025 18:02 Відповісти
Називається,йде повільний розвал армії зсередини: то мобілізацію звели до абсурду,то демотивують військових.
Якщо хтось не зупинить цю вакханалію,буде поразка армії,а далі по списках справа піде.
показати весь коментар
20.01.2025 16:01 Відповісти
Ну от і знайшовся винуватець провалу оборони та втрати керованості військ на харківському напрямку 10 травня 2024 року. Добре що хоч з фортифікаціями там все в порядку, а то кричали: фортифікації, фортифікації, розікрали, немає...
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
винуватий комбриг тероборони Галушкин, який мав 1,5 (півтора !!!!) солдата на кілометр лінії фронту

.
показати весь коментар
20.01.2025 17:18 Відповісти
"отримають підозру за службову халатність, у звʼязку з провалом оборони"
Хороша стаття, Зеленський, Баканов, Умєров, Хомчак, Резніков перші спадають на думку
показати весь коментар
20.01.2025 17:17 Відповісти
А хто відповість за призначення таких горе командирів? Вони ж не самі себе призначили
показати весь коментар
20.01.2025 17:18 Відповісти
то все здесь волали, почему жирные генералы и полковники никакой ответственности не несут, а когда генералов взяли за сраку, оказалось зрада опять!
показати весь коментар
20.01.2025 17:28 Відповісти
Так .зазвичай і завршується військова компанія. коли в гренджоли вмощується провладна клоунадівська бездар...
Саме час -редагувати пісню нашої молодості :--Буду Я точно генералом...если ЗЕ-капрала-ПЕ ре ЖИ ву !!!
показати весь коментар
20.01.2025 17:35 Відповісти
А куди поділась ота мразота гогілашвілі? Досі чистить судок коту буданова?
показати весь коментар
20.01.2025 17:36 Відповісти
Знайшли козлів-видбувайлів. Тепер Янелох може записувати новий відосик про поганих генералів які привели країну до повної сраки.
показати весь коментар
20.01.2025 18:01 Відповісти
Взагалі не бачу вини. Замість того щоб поступово перетворювати боєздатні бригади у дивізії, роблять цей цирк з новими бригадами.
показати весь коментар
20.01.2025 18:19 Відповісти
До тупорилого ішака треба йти з підозрою. Це обкурене чмо має бути головним підозрюваним у державній зраді.
показати весь коментар
20.01.2025 18:36 Відповісти
Это обычные разборки среди писюнграев.Яка разница,чи вот этого ублюдка,типа,посадят,или другого писюнграя.Этому просто не повезло,ну то таке.Даст денег и все у него отлично будет.Так что не переймайтесь
показати весь коментар
20.01.2025 18:49 Відповісти
А зелемскава?
показати весь коментар
20.01.2025 19:43 Відповісти
Для показухи навіть кількох тцк-ашників посадять. У потужного і незламного почалася передвиборча кампанія
показати весь коментар
20.01.2025 19:52 Відповісти
Повинен бути дисбат,іначе з проблемою СЗЧ не справитись.
показати весь коментар
20.01.2025 21:57 Відповісти
За яйця за 17 гривень не садять. За Чонгар , Гостомель, Маріуполь не садять. А Павлюк герой україни за про@об Станиці Луганської, Волновахи,.....? Командування СВ відповідає за генерацію ( підгоповку частин) де він. Готується до звільнення ?
показати весь коментар
20.01.2025 22:40 Відповісти
вже геть заплутався: це добре чи пагано?
показати весь коментар
20.01.2025 23:35 Відповісти
До чого цей палкан?! Що, він демотивував бійців?! А не Зеленський з Ярмарком?! ***** гнать цих ублюдків обіцяними тряпками, +3 года тюрми мені, гандони кончені
показати весь коментар
21.01.2025 00:24 Відповісти
Знайшли цапа-відбувайла.
Ухилянти, які ховаються в дбр, заарештували армійського офіцера, анекдот дня.
показати весь коментар
21.01.2025 00:50 Відповісти
Ахахахха. Боже. Это просто п
показати весь коментар
21.01.2025 00:53 Відповісти
Класний анекдот - Державне бюро розслідування сьогодні збирається затримати або повідомити про підозру .
Сдается мне, джентельмены, это будит камедия...
Але це іще не дно, це всього навсього тьорки в 155-й.
показати весь коментар
21.01.2025 08:34 Відповісти
Мені завжди цікаво було - чим можна налякати військового?Йдеться про того,що воює?Замість риска загинути та відповідальності - декілька років ув'язнення? Ви серьозно?
показати весь коментар
21.01.2025 07:52 Відповісти
ригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

зелені гниди все розікрали а винен комбриг....
показати весь коментар
21.01.2025 09:33 Відповісти
А чому комбриг мовчав ????? Чи не комбрижить подобалось, тішився владою, грав у маленького призедента !
показати весь коментар
21.01.2025 18:02 Відповісти
І догрався ! То він не комбриг, а зицпредседатель Фунт.
показати весь коментар
21.01.2025 18:05 Відповісти
 
 