Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж

За сприяння Міністерства оборони працівники ДБР викрили оборудку та повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства, які завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Як зазначається, у 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції.

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем.

За даними ДБР, через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень.

Збитки держави - понад 83 млн грн

За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень.

"Начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Ексдиректору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.









Що загрожує?

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За місцем проживання фігурантів проведені обшуки. Готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.