Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж

За сприяння Міністерства оборони працівники ДБР викрили оборудку та повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства, які завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції.

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем.

За даними ДБР, через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало екскомандира 155-ї бригади Рюмшина, - Бутусов

Збитки держави - понад 83 млн грн

За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень.

"Начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Ексдиректору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Викрито посадовців Сил логістики ЗСУ
Що загрожує?

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За місцем проживання фігурантів проведені обшуки. Готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Нардепу оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону

Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.

корупція (4770) ЗСУ (7864) ДБР (3705)
Топ коментарі
+5
Оце і є ПОКАЗНИК. Головний показник. Як Україна бажає ... ПЕРЕМОГИ !!!
показати весь коментар
20.01.2025 13:22 Відповісти
+4
кожного дня когось ловлять на хабарях та відкатах, це 3,14здець ....

Невже країна приречена ... ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:27 Відповісти
+3
Тільки сьогодні до обіда прочитав дві публікації про "зелених" свинарчуків. А скільки їх було за 6 років і скільки ще буде, але впертий нарід до цього часу пам'ятає тільки про тих "свинарчуків", які забезпечили обороноздатність і робочий стан ППО. На цій брехні і брехні про "Ротердам +" Боневтік прийшов до влади і до речі, "Ротердам +" при Порошенко був нормальною формулою, а при Боневтіке барижною, але нарід пам'ятає тільки про той, про який сказали по беніному і медведчуковському телеканалу "1+1".
показати весь коментар
20.01.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приречена давним давно, всю історію з давніх часів тут жопа,бо нація гнилих тупих продажних злодюг
показати весь коментар
22.01.2025 09:09 Відповісти
Хто ше не крав? - огласіть весь список!
показати весь коментар
20.01.2025 13:31 Відповісти
Та, напевно, немає таких списків - це фантастика
показати весь коментар
20.01.2025 14:01 Відповісти
по 1 000 000 $ на двоих, але МСЕК не догнали
показати весь коментар
20.01.2025 13:39 Відповісти
Ну ловлять, потім підозра, і шо? Хтось сидить? Отож....
показати весь коментар
20.01.2025 13:42 Відповісти
Уволить безоговорчно!
показати весь коментар
20.01.2025 14:03 Відповісти
З конфіскацією майна!
показати весь коментар
20.01.2025 15:14 Відповісти
Предлагаю их простить, понять, и отпустить за бугор, а активы перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, или другова фунта от ОП, как это было с активами Медведчука
показати весь коментар
20.01.2025 17:02 Відповісти
 
 