Новини
5 365 27

Екскомандира 415-го ОСБ полковника Іллю Лапіна арештували на 60 діб: засідання було закритим

Екскомандира 415 ОСБ Іллю Лапіна арештували на 60 діб

Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Про це повідомляє видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Лапін перебуватиме під вартою до 20 березня 2025 року. ДБР підозрює його у недбалому ставленні до військової служби.

"Слідство стверджує, що дії Лапіна дозволили військам РФ навесні 2024 року захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також його дії призвели до втрати особового складу та озброєння, а також зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні його відповідальності. Окрім полковника Лапіна аналогічні підозри слідство висунуло колишньому командиру оперативно-тактичного угрупування "Харків" генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерала Артуру Горбенку.

Окрім цього Лапіна підозрюють також у самовільному залишенні поля бою. Всім трьом військовим загрожує до 10 років позбавлення волі", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 125 бригада ТРО про затримання екскомбрига Горбенка: Віримо, що в суді зможемо розповісти правду про події на Харківщині

Суд обирав запобіжний захід у закритому режимі. Лапін провини не визнає та заявив, що оскаржуватиме рішення.

Докладніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Також читайте: Затримання генералів: допитають військових, які брали участь в обороні Харківщини, - ДБР

Автор: 

+14
p.s.
І як тут не згадати той факт що дивним чином, ніхто так і не розслідує наприклад нехтування попередженнями союзників про велику війну яка насувається. Ніхто не розслідує злочинну халатність за яку країна досі сплачує божевільну ціну. Наче і не було казок про те, що ми не можемо збільшити військо, бо як же асфальт? І наче не було, підготовки до шашликів в той час, коли російські війська отримували пакети із бойовими документами…
Доки ніхто не розслідує!

21.01.2025 16:45 Відповісти
+12
Але знаючи Іллю Євгеновича можу із впевненістю сказати, єдине в чому він і винний, так це напевне в тому, що не стер під нуль свій батальйон перед навалою російських військ. Напевне почав відтягуватись, маневрувати,бо завжди беріг життя солдата, знаючи просту істину, "Хто зараз нехтує тисячами потім рахує десятки».
Від себе особисто прошу представників засобів ЗМІ, а саме Юрій Бутусов, Телеканал "Прямий", 5 канал, слідкувати за цією справою. Бо ми усі разом чудово знаємо як «по вказівці» влада вміє шити гучні справи. Історія із генералами Дмитром Марченко та Ігорем Павловським зайве тому підтвердження!
21.01.2025 16:43 Відповісти
+11
Полювання на відьм розпочалося!!!!....
21.01.2025 16:38 Відповісти
Полювання на відьм розпочалося!!!!....
21.01.2025 16:38 Відповісти
Можливо ... А можливо і ні..
21.01.2025 16:39 Відповісти
А можливо скоро вибори ?!
21.01.2025 18:49 Відповісти
Теж можливо
21.01.2025 18:51 Відповісти
Стопудово
21.01.2025 18:53 Відповісти
Че за хрень? Знову репрессії проти військових ?
21.01.2025 16:38 Відповісти
Це у них спадкове
21.01.2025 16:49 Відповісти
Дід НКВДіст- вертухай зє аплодуе онуку з могили,а папаша зє,який вважє ЗСУ "БІОСМІТЯМ", аплодує за кордоном на якийсь вілі,прихований від світу.
21.01.2025 20:33 Відповісти
Це не хрєнь; це цілеспрямований розвал ЗСУ.
21.01.2025 17:07 Відповісти
Алексей Петров

Cьогодні вранці, в Запоріжжі, представники правоохоронних органів затримали полковника Іллю Лапіна. Першого начальника штабу 37-го батальйону, якого восени 2014 року, в батальйоні знали за його позивним «Бронза». Але це було тоді, давно. В часи АТО про які вже багато хто забув, а хтось і не знав. До останнього часу, Ілля Євгенович, командував іншим батальйоном, який в травні 2024 року, прийняв на себе удар російських окупантів під час їх прориву в районі Липців та Вовчанська.

І ось сьогодні на руки полковника вдягнули кайданки. Везуть в Київ. Завтра Печерне судилище. Одна зі статей, яку шиють Іллі Лапіну, «Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю», яка карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
21.01.2025 16:40 Відповісти
Але знаючи Іллю Євгеновича можу із впевненістю сказати, єдине в чому він і винний, так це напевне в тому, що не стер під нуль свій батальйон перед навалою російських військ. Напевне почав відтягуватись, маневрувати,бо завжди беріг життя солдата, знаючи просту істину, "Хто зараз нехтує тисячами потім рахує десятки».
Від себе особисто прошу представників засобів ЗМІ, а саме Юрій Бутусов, Телеканал "Прямий", 5 канал, слідкувати за цією справою. Бо ми усі разом чудово знаємо як «по вказівці» влада вміє шити гучні справи. Історія із генералами Дмитром Марченко та Ігорем Павловським зайве тому підтвердження!
21.01.2025 16:43 Відповісти
p.s.
І як тут не згадати той факт що дивним чином, ніхто так і не розслідує наприклад нехтування попередженнями союзників про велику війну яка насувається. Ніхто не розслідує злочинну халатність за яку країна досі сплачує божевільну ціну. Наче і не було казок про те, що ми не можемо збільшити військо, бо як же асфальт? І наче не було, підготовки до шашликів в той час, коли російські війська отримували пакети із бойовими документами…
Доки ніхто не розслідує!

21.01.2025 16:45 Відповісти
Виктория Замотаева:

Мій чоловік Замотаєв Геннадій був під командуванням його! Це батько! Це розум! -так мовив мій чоловік,коли був з ним в горячих напрямку за Донбас.
Знаю особисто Ілья Євгенивича, дякую вам за підримку і ваш батальйон!
21.01.2025 16:47 Відповісти
21.01.2025 16:49 Відповісти
"...слідкувати за цією справою...". Ми слідкуємо за подібним ще з середини 19-го. Пора вже щось таки робити, бо якшо вже військових, наших з вами захисників, "зачищають", справи наші дуже кепські.
21.01.2025 17:04 Відповісти
Зеленський зрадник і все робить щоб ***** знищив Україну.
21.01.2025 19:09 Відповісти
другий етап знищення комсостава і мабуть останній
21.01.2025 16:41 Відповісти
Так з заставою, чи без такої його арештували? Скільки бабла Порошенку слід приготувати, щоб викупити полковника?
21.01.2025 16:45 Відповісти
Окрім зє,статки якого на 2024 оцінюються в ~3+ мільярди $!
Зє також на відміну від Порошенка НЕ сплатив податків,і жодної гривні не надав на ЗСУ!
Порошенко вже придбав і передав ЗСУ тільки майна на 6,5 мільярда гривень.
Це вже як все зє МОУ мародерів по майну,і більше по номенклатурі виробів!
21.01.2025 20:41 Відповісти
Печерський районний суд, ну а хто ще виконає будь-яку примху своїх годувальників
21.01.2025 16:46 Відповісти
...тоді за "розміновані по усій Україні чонгари" банді Зєлєнскага-дермака-верескчук.. світить пожиттєве.. або навіть розстріли (в умовах війни)..
чи ета нє то - ета другоє?.. Зєля, он - хароший, у нєго і справка (довідка) єсть..
21.01.2025 16:53 Відповісти
Ну все, час вже оцю зелену сарану зносити нахєр.
21.01.2025 16:54 Відповісти
А депутата який провалив побудову захисних укріплень та вимагав 3 мільйони до суду чомусь не притягають...
21.01.2025 16:55 Відповісти
єдиний спосіб дізнатись правду про оборону Харківщини - це заарештувати командирів, в яких не було ні засобів, ні можливостей, ні ресурсу втримати лінію оборони... й це замість того, щоб провести аналіз дій всіх відповідальних осіб та з'ясувати правду... та лінія оборони, яку побудували за невідомо які великі гроші очільники військової адміністрації так ніколи й не була зайнята нашими військовими... на 45 км лінії оборони аж цілих 800 солдатів й 2 танка..., а ще сам ВГ, який провів інспекцію лінії оборони, яку ніхто не використовував... все виглядало й досі виглядає так, що там свідомо нічого серйозного не робили з якихось невідомих причин, а зараз просто крайніх знайшли...
21.01.2025 17:24 Відповісти
Верховний ішак шукає цапів- відбувайлів. Чмо само натворило біди і тепер шукає крайніх.
21.01.2025 18:52 Відповісти
 
 