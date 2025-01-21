Екскомандира 415-го ОСБ полковника Іллю Лапіна арештували на 60 діб: засідання було закритим
Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
Про це повідомляє видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.
Лапін перебуватиме під вартою до 20 березня 2025 року. ДБР підозрює його у недбалому ставленні до військової служби.
"Слідство стверджує, що дії Лапіна дозволили військам РФ навесні 2024 року захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також його дії призвели до втрати особового складу та озброєння, а також зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні його відповідальності. Окрім полковника Лапіна аналогічні підозри слідство висунуло колишньому командиру оперативно-тактичного угрупування "Харків" генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерала Артуру Горбенку.
Окрім цього Лапіна підозрюють також у самовільному залишенні поля бою. Всім трьом військовим загрожує до 10 років позбавлення волі", - пише видання.
Суд обирав запобіжний захід у закритому режимі. Лапін провини не визнає та заявив, що оскаржуватиме рішення.
Докладніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Cьогодні вранці, в Запоріжжі, представники правоохоронних органів затримали полковника Іллю Лапіна. Першого начальника штабу 37-го батальйону, якого восени 2014 року, в батальйоні знали за його позивним «Бронза». Але це було тоді, давно. В часи АТО про які вже багато хто забув, а хтось і не знав. До останнього часу, Ілля Євгенович, командував іншим батальйоном, який в травні 2024 року, прийняв на себе удар російських окупантів під час їх прориву в районі Липців та Вовчанська.
І ось сьогодні на руки полковника вдягнули кайданки. Везуть в Київ. Завтра Печерне судилище. Одна зі статей, яку шиють Іллі Лапіну, «Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю», яка карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Від себе особисто прошу представників засобів ЗМІ, а саме Юрій Бутусов, Телеканал "Прямий", 5 канал, слідкувати за цією справою. Бо ми усі разом чудово знаємо як «по вказівці» влада вміє шити гучні справи. Історія із генералами Дмитром Марченко та Ігорем Павловським зайве тому підтвердження!
І як тут не згадати той факт що дивним чином, ніхто так і не розслідує наприклад нехтування попередженнями союзників про велику війну яка насувається. Ніхто не розслідує злочинну халатність за яку країна досі сплачує божевільну ціну. Наче і не було казок про те, що ми не можемо збільшити військо, бо як же асфальт? І наче не було, підготовки до шашликів в той час, коли російські війська отримували пакети із бойовими документами…
Доки ніхто не розслідує!
Мій чоловік Замотаєв Геннадій був під командуванням його! Це батько! Це розум! -так мовив мій чоловік,коли був з ним в горячих напрямку за Донбас.
Знаю особисто Ілья Євгенивича, дякую вам за підримку і ваш батальйон!
Зє також на відміну від Порошенка НЕ сплатив податків,і жодної гривні не надав на ЗСУ!
Порошенко вже придбав і передав ЗСУ тільки майна на 6,5 мільярда гривень.
Це вже як все зє МОУ мародерів по майну,і більше по номенклатурі виробів!
чи ета нє то - ета другоє?.. Зєля, он - хароший, у нєго і справка (довідка) єсть..