Екскомандира 415-го ОСБ полковника Іллю Лапіна арештували на 60 діб: засідання було закритим

Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Лапін перебуватиме під вартою до 20 березня 2025 року. ДБР підозрює його у недбалому ставленні до військової служби.

"Слідство стверджує, що дії Лапіна дозволили військам РФ навесні 2024 року захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також його дії призвели до втрати особового складу та озброєння, а також зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні його відповідальності. Окрім полковника Лапіна аналогічні підозри слідство висунуло колишньому командиру оперативно-тактичного угрупування "Харків" генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерала Артуру Горбенку.



Окрім цього Лапіна підозрюють також у самовільному залишенні поля бою. Всім трьом військовим загрожує до 10 років позбавлення волі", - пише видання.

Суд обирав запобіжний захід у закритому режимі. Лапін провини не визнає та заявив, що оскаржуватиме рішення.

