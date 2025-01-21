Затримання генералів: допитають військових, які брали участь в обороні Харківщини, - ДБР

Всіх військових, які були безпосередніми учасниками бойових дій на Харківщині у травні 2024 року, допитають.

Про це заявила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, затримано високопосадовців, екскомандирів, двох генералів і одного полковника. Слідство підозрює їх у недбалості, через яку ворог зміг захопити території Харківщини, йдеться про травень 2024 року. Зараз цим посадовцям обиратимуться запобіжні заходи. Сторона обвинувачення просить утримання під вартою. Думаю, що найближчим часом ми отримаємо рішення суду по цьому напрямку", - зазначила вона.

Сапьян додала, що надалі триватиме досудове розслідування у цій справі і будуть допитуватися всі військові, які були безпосередніми учасниками цих бойових дій, щоб з’ясувати, чи можна було цього уникнути.

Затримання генералів

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

У 125 бригаді прокоментували затримання Артура Горбенка.

