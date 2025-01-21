УКР
Новини Арешт генералів
3 051 21

Затримання генералів: допитають військових, які брали участь в обороні Харківщини, - ДБР

Затримання генералів. Допитають військових

Всіх військових, які були безпосередніми учасниками бойових дій на Харківщині у травні 2024 року, допитають.

Про це заявила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, затримано високопосадовців, екскомандирів, двох генералів і одного полковника. Слідство підозрює їх у недбалості, через яку ворог зміг захопити території Харківщини, йдеться про травень 2024 року. Зараз цим посадовцям обиратимуться запобіжні заходи. Сторона обвинувачення просить утримання під вартою. Думаю, що найближчим часом ми отримаємо рішення суду по цьому напрямку", - зазначила вона.

Сапьян додала, що надалі триватиме досудове розслідування у цій справі і будуть допитуватися всі військові, які були безпосередніми учасниками цих бойових дій, щоб з’ясувати, чи можна було цього уникнути.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримання генералів та екскомандира 155-ї бригади | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Затримання генералів

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

У 125 бригаді прокоментували затримання Артура Горбенка.

Також читайте: Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

допит (697) ЗСУ (7864) ДБР (3705) Харківська область (1517) Лапін Ілля (38)
Топ коментарі
+11
Ставка, РНБО, верховний... а винних призначають військових...
показати весь коментар
21.01.2025 11:36 Відповісти
+10
Когда начнутся допросы бениного Оманского Нарика с фсбєшником Елдаком, верещюк, резникова, данилова, баКланова за сдачу юга Украины и полного провала обороны???
показати весь коментар
21.01.2025 11:48 Відповісти
+10
А про здачу Маріка, Чонгара, про відвід військ в "чисте поле" для "розведення" після виборів 19-го - кого будем допитувати в цьому разі? А про відведення бригади з Гостомеля за 3 дні до вторгнення, Вальодья - хто за це відповість, як думаєш? Хоча, кого питаю про "думаєш" - воно ж тому й було "назначене" ****** і Ко бо...не думає. Як і ота більшість його виборців, до речі.
показати весь коментар
21.01.2025 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А де допитують військових, в окопах, чи відізвали в ДБР?
показати весь коментар
21.01.2025 11:36 Відповісти
А сам як думаєш, вони не бояться передовий, однак в кабінеті більш надійно, та і убд вже отримали
показати весь коментар
21.01.2025 13:10 Відповісти
Ставка, РНБО, верховний... а винних призначають військових...
показати весь коментар
21.01.2025 11:36 Відповісти
А допитуватимуть здорові бугаї з ДБР, що в критичні дні здриснули з Києва? Чи той, хто героїчно штурмував музей з картинами, які законно придбав Порошенко?
показати весь коментар
21.01.2025 11:39 Відповісти
Та да. Бригаду в 800 автоматників на 45 км фронту поставив сам комбриг, хтож ще?
А Влад Ссаніч, якраз напередодні вторгнення інспектував, начеб то одобив таку діспозицію..
показати весь коментар
21.01.2025 11:42 Відповісти
багато хто з пацанів вже не зможе розповісти усе як було...
спочивайте з миром, ВОЇНИ
показати весь коментар
21.01.2025 11:47 Відповісти
Когда начнутся допросы бениного Оманского Нарика с фсбєшником Елдаком, верещюк, резникова, данилова, баКланова за сдачу юга Украины и полного провала обороны???
показати весь коментар
21.01.2025 11:48 Відповісти
Почнуть колиїх заарештують. А ось коли заарештують ось у чому питання.
показати весь коментар
21.01.2025 11:50 Відповісти
А отого шо інспектував оборону і фортифікацію на тому напрямку та казав шо він дуже задоволений станом товарісча Зеленського допитають чи знов ні? Ні? А чому?
показати весь коментар
21.01.2025 11:48 Відповісти
А про здачу Маріка, Чонгара, про відвід військ в "чисте поле" для "розведення" після виборів 19-го - кого будем допитувати в цьому разі? А про відведення бригади з Гостомеля за 3 дні до вторгнення, Вальодья - хто за це відповість, як думаєш? Хоча, кого питаю про "думаєш" - воно ж тому й було "назначене" ****** і Ко бо...не думає. Як і ота більшість його виборців, до речі.
показати весь коментар
21.01.2025 11:50 Відповісти
Зроблять винуватими інших генералів або навіть самого Залужного. Вже ж повідкривали справи і викликали на допити.
показати весь коментар
21.01.2025 11:58 Відповісти
це то дбр що вилучило клістрони на початку війни ?
показати весь коментар
21.01.2025 11:51 Відповісти
Зермаки продовжують тиск на Залужного.
"Бачиш, як легко звинуватити і надіти кайданки на генералів. Тому або ти робиш те, що ми ( аристократи за версією Портнікова ) наказуємо, або ти також отримаєш вагон звинувачень, які потягнуть на довічне за гратами."

показати весь коментар
21.01.2025 11:57 Відповісти
Нікчема піариться перед виборами... Чекаєм коли тебе і твою шоблу почтуть допитувати...
показати весь коментар
21.01.2025 12:09 Відповісти
Когда дела в борделе идут плохо, то надо не кровати передвигать, а ... !
показати весь коментар
21.01.2025 12:24 Відповісти
ДБР з моменту заснування....
показати весь коментар
21.01.2025 12:30 Відповісти
Надо просить ху....лостан тимчасово припинити бойові дії, а то у нас не просувається справа, потрібно відкликати військових з передовою для підтасовування фактів. Не поїдуть же слідчі для цього не передову
показати весь коментар
21.01.2025 13:02 Відповісти
А коли Вересуку будуть допитувати, чи ще когось за розмінування Чонгару і здачу Півдня України москалям? ЗЄдЄрмачні репресії для переведення вини на стрілочників?
показати весь коментар
21.01.2025 13:27 Відповісти
А може спочатку потрібно організувати непробивну оборону, а не забирати командирів, та вбивати мотивацію захисників?
показати весь коментар
21.01.2025 14:02 Відповісти
Хотіла написати, але перед тим прочитала коменты. Додати нема чого. Хіба що те, що маю надію, що тих дебільних 73% з 40%, що прийшли на вибори, поменшало назавжди! І бажано, щоб до наступних виборів всі решта приєдналися до них.
показати весь коментар
21.01.2025 14:22 Відповісти
 
 