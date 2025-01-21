125 бригада ТРО про затримання екскомбрига Горбенка: Віримо, що в суді зможемо розповісти правду про події на Харківщині
125-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ прокоментувала затримання екскомбрига, генерала Артура Горбенка.
Про це йдеться у заяві бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація правоохоронців про затримання першого комбрига генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з яким ми створювали бригаду, приймали перші бої та формувались як бойовий підрозділ, сколихнула українське суспільство. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми бились на смерть в перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига!" - зазначили там.
У 125 бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень та ставлення до бойових офіцерів до завершення суду:
"Чи заслуговують бойові генерали та солдати на таке ставлення? Чи мають новини звучати так, коли суд ще не встановив вину? Очевидно, що ні. Ми Віримо в Справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. А поки що ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій. А не в тилу".
Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.
За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.
Ну і заодно він зізнався, що відвів всі війська з Півдня і дав команду будувати на Чонгарі " Логісточно- розважальний хаб"..
Ге+Ге захлинатися буде, що нарешті виявили троцькістсько- бухарінській заколот, який зупинив ракетні програми, зупинив фінансування збройних сил України, розмінував південь і обманнім путьом всадив Валад Саніча в буксір, щоб Влад Ссаніч лічно кєрував розмінуванням акваторією Маріупольського порту.
Звідси питання - як можна контролювати можливу зраду генеральського складу, коли їм не має перепон чи умов?
Чому немає конкретних цілей - наприклад 1. Зміна калібру, перехід на натовський. 2. Корпуси, замість батальонів. 3. Немає Україні інших силовиків (ментів, погранців, патрулів, СБУ , гру, пенсіонерів) поки не буде стабілізації фронту / оборони. Натомість всі ці кадрові місця займають люди з суспільства - дружини, система як шеріф в штатах.
4. Ніщо не фінансується ні обладнання для штрафів на дорозі, ні погранці на молдаво- польському - руминському кордоні поки існують запити від волонтерів.
5. Ринок цивільної зброї. Полігони, споживча доступність, носіння для захисту і придбання.
6. І так далі.