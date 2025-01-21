УКР
125 бригада ТРО про затримання екскомбрига Горбенка: Віримо, що в суді зможемо розповісти правду про події на Харківщині

У 125 бригаді прокоментували затримання Горбенка

125-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ прокоментувала затримання екскомбрига, генерала Артура Горбенка.

Про це йдеться у заяві бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація правоохоронців про затримання першого комбрига генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з яким ми створювали бригаду, приймали перші бої та формувались як бойовий підрозділ, сколихнула українське суспільство. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми бились на смерть в перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига!" - зазначили там.

У 125 бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень та ставлення до бойових офіцерів до завершення суду:

"Чи заслуговують бойові генерали та солдати на таке ставлення? Чи мають новини звучати так, коли суд ще не встановив вину? Очевидно, що ні. Ми Віримо в Справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. А поки що ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій. А не в тилу".

У 125 бригаді прокоментували затримання Горбенка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепу оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4365) ЗСУ (7864) ДБР (3705) тероборона (396) Горбенко Артур (31)
+20
А коли затримають тих, хто здав південь, Чонгар розмінував?
21.01.2025 10:10 Відповісти
+15
Так вже затримали. Рік тому. Виявилось, що то був сержант, що не встиг підпалити бікфордів шнур..
Ну і заодно він зізнався, що відвів всі війська з Півдня і дав команду будувати на Чонгарі " Логісточно- розважальний хаб"..
21.01.2025 10:22 Відповісти
+9
ОПівцям та паркетникам в Генштабі,які все просрали, треба стрілочники.
21.01.2025 10:18 Відповісти
А коли затримають тих, хто здав південь, Чонгар розмінував?
21.01.2025 10:10 Відповісти
Це "козирний туз" до президентських виборів - його тримають в грі завжди для фінального удару.
21.01.2025 10:17 Відповісти
Так вже затримали. Рік тому. Виявилось, що то був сержант, що не встиг підпалити бікфордів шнур..
Ну і заодно він зізнався, що відвів всі війська з Півдня і дав команду будувати на Чонгарі " Логісточно- розважальний хаб"..
21.01.2025 10:22 Відповісти
.... і так вже сталось що свідомі українці стали плювати йому в суп і він отруївся та помер. Інших підозрюваних слідство не виявило. Аналіз ДНК слюни зловмисника не ідентифіковано. Справа закрита.
21.01.2025 10:36 Відповісти
Зеленський сам собі кастрацію не зробить.
21.01.2025 12:20 Відповісти
Справедливі суди в Україні це щось нове. Це ви про що???
21.01.2025 10:11 Відповісти
Безкоштовною буває тільки медицина, і та на папері, а суди і безкоштовні це нонсенс
21.01.2025 10:38 Відповісти
не з нашим правосуддям
21.01.2025 10:12 Відповісти
Зєля портітся с дермака...
21.01.2025 10:13 Відповісти
ОПівцям та паркетникам в Генштабі,які все просрали, треба стрілочники.
21.01.2025 10:18 Відповісти
Мабуть брехня не можуть бійці знати більше чим головнокомандуючий, та його посипаки
21.01.2025 10:35 Відповісти
Ішака треба брати за фаберже. Це тупориле чмо намагається у всьому звинуватити ЗСУ. Воно особисто було на екскурсії та приймало оборонні споруди на харківщині. Не даймо цьому обкуреному мудаку зняти із себе відповідальність.
21.01.2025 10:38 Відповісти
Все ще попереду. Із офіційним початком компанії для зебілів влаштують справжній перформанс.
Ге+Ге захлинатися буде, що нарешті виявили троцькістсько- бухарінській заколот, який зупинив ракетні програми, зупинив фінансування збройних сил України, розмінував південь і обманнім путьом всадив Валад Саніча в буксір, щоб Влад Ссаніч лічно кєрував розмінуванням акваторією Маріупольського порту.
21.01.2025 10:41 Відповісти
А губернатора Харківщини і свору будівельників, які закопали мільйони в укріплення, якими НЕ МОЖНА БУЛО КОРИСТУВАТИСЯ, бо вони були зручнішими для під...в, ніж для оборонців, коли затримають? Які пресували командування 125бр, щоб підписати прийомку!
21.01.2025 10:47 Відповісти
Якщо абстрагуватись від локації і персоналій - то такий устрій армії (м'яко кажучи) не винятково подібний в інших прикладах.
Звідси питання - як можна контролювати можливу зраду генеральського складу, коли їм не має перепон чи умов?
Чому немає конкретних цілей - наприклад 1. Зміна калібру, перехід на натовський. 2. Корпуси, замість батальонів. 3. Немає Україні інших силовиків (ментів, погранців, патрулів, СБУ , гру, пенсіонерів) поки не буде стабілізації фронту / оборони. Натомість всі ці кадрові місця займають люди з суспільства - дружини, система як шеріф в штатах.
4. Ніщо не фінансується ні обладнання для штрафів на дорозі, ні погранці на молдаво- польському - руминському кордоні поки існують запити від волонтерів.
5. Ринок цивільної зброї. Полігони, споживча доступність, носіння для захисту і придбання.
6. І так далі.
21.01.2025 11:11 Відповісти
Наріду правда не потрібна,потрібне шоу!
21.01.2025 11:21 Відповісти
На Харківщині вина лежить на Головнокомандувачі і його начальнику, а також на керівникові військово-цивільної адміністрації, які не побудували фортифікації.
21.01.2025 11:42 Відповісти
...та ******** грощі
21.01.2025 11:49 Відповісти
Там еще главный бдун всех уверял, шо у кацапни недостаточно сил для наступления на Харкив.
21.01.2025 11:54 Відповісти
тут будуть питать людей а не модератора сторінки в Фейсбуці
21.01.2025 11:48 Відповісти
Наївність людей - вражає. Вірити у "справедливість" печерського суду можна лише у тому випадку, коли у вікні буде стирчати дуло танка, націлене на суддів
21.01.2025 16:33 Відповісти
 
 