125 бригада ТРО про затримання екскомбрига Горбенка: Віримо, що в суді зможемо розповісти правду про події на Харківщині

125-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ прокоментувала затримання екскомбрига, генерала Артура Горбенка.

Про це йдеться у заяві бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація правоохоронців про затримання першого комбрига генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з яким ми створювали бригаду, приймали перші бої та формувались як бойовий підрозділ, сколихнула українське суспільство. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми бились на смерть в перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига!" - зазначили там.

У 125 бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень та ставлення до бойових офіцерів до завершення суду:

"Чи заслуговують бойові генерали та солдати на таке ставлення? Чи мають новини звучати так, коли суд ще не встановив вину? Очевидно, що ні. Ми Віримо в Справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. А поки що ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій. А не в тилу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепу оголосили підозру в організації незаконного перетину кордону

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

Напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідування збирається затримати або повідомити про підозру кільком військовим.

За його словами, йдеться про екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина, екскомандувача оперативно-тактичного управління "Харків" генерала Юрія Галушкіна та генерал-лейтенанта, екскомандира 125 бригади Артура Горбенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин до бронетехніки: повідомлено про підозру двом посадовцям ЗСУ та підприємцю, - ДБР. ФОТОрепортаж